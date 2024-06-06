1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с древним Саратовом: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова
«Музейная площадьЗдесь находятся купеческие особняки и древний Троицкий собор – первое каменное сооружение города с многовековой историей»
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
3 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Саратов: между легендами и мистикой - путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу загадочного Саратова, где каждый уголок хранит свою тайну. Вас ждет встреча с историей и мистикой
«Осматривая здания старинных музеев, мы поговорим о тех людях, чьи личные вещи представлены на экспозиции: среди них — пугающий старик, блуждающий со свечей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Энгельс, который вас удивит: историческое путешествие по городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Энгельса, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от дореволюционных времен до наших дней
Начало: Возле здания школы искусств по адресу Площадь Лени...
«Встретившись у здания краеведческого музея, мы углубимся в исторический центр Энгельса»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по следам немцев Поволжья: от Саратова до Шефера, Баронска и Цюриха
Окунитесь в уникальную историю немцев Поволжья, исследуя готические церкви и аутентичные дома в Шефере, Баронске и Цюрихе
Начало: Волжская, 27а
«Возвращаясь, заглянем в бывший Екатериненштадт-Баронск, ныне город Маркс, чтобы увидеть памятник императрице, создавшей в этих землях новую цивилизацию, и посетить музей с экспозицией, посвященной немцам Поволжья»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 9 100₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин6 июня 2024Гидом в нашей поездке была Наталия Галкина, человек безумно любящий свою профессию и свой край. И поэтому интересна была каждая
- ЛЛидия2 июня 2024Мария, спасибо, за интересную экскурсию по городу. Экскурсовод прислушивается к своим гостям, старается заинтересовать каждого. Мария неординарно доводит информацию, что завораживает и оставляет желание узнать больше!
- ООльга31 мая 2024Отличная экскурсия. Было интересно и познавательно как для гостей города, так и для местного жителя. Евгений Евгеньевич отличный гид. Рассказ
- ААлександр19 мая 2024Все было просто замечательно! Экскурсия была настолько интересной и увлекательной, что эти три часа пролетели просто незаметно!
- ЯЯна19 мая 2024Экскурсия не очень подходит для первого знакомства с городом, мало про общую историю, много про конкретные династии. Маршрут хороший, гид Евгений оказался интересным рассказчиком. Некоторые истории показались чересчур вымышленными.
- OOlga13 мая 2024Получилась очень душевная прогулка по Саратову с Евгением. Всем было интересно, и взрослым. и подросткам. Время пролетело незаметно, а посмотрели и узнали очень много. Очень рекомендую.
- ННаталья12 мая 2024Энгельс действительно удивил)) Спасибо Михаилу, это была очень приятная и интересная прогулка. Хороший живой рассказ, в котором чередовалась информация об истории и современности.
- ССветлана12 мая 2024Михаил - отличный рассказчик, любящий город, уважающий историю и не высказывающий своё мнение об исторических событиях, связанных с поволжскими немцами. Время экскурсии пролетело незаметно.
- ВВиктория9 мая 2024Были на экскурсии с Евгением, все очень понравилось - и истории местных жителей, семей и домов, и истории местных призраков
- ААльфия28 апреля 2024Интересное наполнение экскурсии и музыкальное сопровождение поездки! С погодой повезло. Хотелось бы добавить собор в Каменске хоть и далеко. Прониклась духом колонистов и тоской по прошлому.
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Музеи»
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