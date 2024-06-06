Музеи и искусство Саратова

Найдено 4 экскурсии в категории «Музеи» в Саратове, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с древним Саратовом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
180 отзывов
Знакомство с древним Саратовом: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова
«Музейная площадьЗдесь находятся купеческие особняки и древний Троицкий собор – первое каменное сооружение города с многовековой историей»
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
3 400 за всё до 10 чел.
Саратов легендарный и мистический
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
82 отзыва
Саратов: между легендами и мистикой - путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу загадочного Саратова, где каждый уголок хранит свою тайну. Вас ждет встреча с историей и мистикой
«Осматривая здания старинных музеев, мы поговорим о тех людях, чьи личные вещи представлены на экспозиции: среди них — пугающий старик, блуждающий со свечей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 400 за всё до 10 чел.
Энгельс, который вас удивит
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Энгельс, который вас удивит: историческое путешествие по городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Энгельса, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от дореволюционных времен до наших дней
Начало: Возле здания школы искусств по адресу Площадь Лени...
«Встретившись у здания краеведческого музея, мы углубимся в исторический центр Энгельса»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 3 600 за всё до 10 чел.
Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Путешествие по следам немцев Поволжья: от Саратова до Шефера, Баронска и Цюриха
Окунитесь в уникальную историю немцев Поволжья, исследуя готические церкви и аутентичные дома в Шефере, Баронске и Цюрихе
Начало: Волжская, 27а
«Возвращаясь, заглянем в бывший Екатериненштадт-Баронск, ныне город Маркс, чтобы увидеть памятник императрице, создавшей в этих землях новую цивилизацию, и посетить музей с экспозицией, посвященной немцам Поволжья»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 9 100 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    6 июня 2024
    Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
    Гидом в нашей поездке была Наталия Галкина, человек безумно любящий свою профессию и свой край. И поэтому интересна была каждая
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    минута нашего путешествия. История перекликалась с современностью, люди с природой и архитектурой. И хоть погода была очень жаркой, мы об этом даже не вспоминали (тем более, что автомобиль Наталии был очень комфортабелен). Мы узнали много нового для себя, общались с очень приятными людьми и в результате, у нас с супругой, даже возникло совместное желание остаться жить в Марксе 😁

    Гидом в нашей поездке была Наталия Галкина, человек безумно любящий свою профессию и свой край. ИГидом в нашей поездке была Наталия Галкина, человек безумно любящий свою профессию и свой край. ИГидом в нашей поездке была Наталия Галкина, человек безумно любящий свою профессию и свой край. И
  • Л
    Лидия
    2 июня 2024
    Знакомство с древним Саратовом
    Мария, спасибо, за интересную экскурсию по городу. Экскурсовод прислушивается к своим гостям, старается заинтересовать каждого. Мария неординарно доводит информацию, что завораживает и оставляет желание узнать больше!
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Знакомство с древним Саратовом
    Отличная экскурсия. Было интересно и познавательно как для гостей города, так и для местного жителя. Евгений Евгеньевич отличный гид. Рассказ
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    о городской жизни, жителях, оставивших свой след в истории города был увлекательным, с долей юмора. Три часа пролетели незаметно. Спасибо огромное организаторам!!!

  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Знакомство с древним Саратовом
    Все было просто замечательно! Экскурсия была настолько интересной и увлекательной, что эти три часа пролетели просто незаметно!
  • Я
    Яна
    19 мая 2024
    Саратов легендарный и мистический
    Экскурсия не очень подходит для первого знакомства с городом, мало про общую историю, много про конкретные династии. Маршрут хороший, гид Евгений оказался интересным рассказчиком. Некоторые истории показались чересчур вымышленными.
  • O
    Olga
    13 мая 2024
    Саратов легендарный и мистический
    Получилась очень душевная прогулка по Саратову с Евгением. Всем было интересно, и взрослым. и подросткам. Время пролетело незаметно, а посмотрели и узнали очень много. Очень рекомендую.
  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Энгельс, который вас удивит
    Энгельс действительно удивил)) Спасибо Михаилу, это была очень приятная и интересная прогулка. Хороший живой рассказ, в котором чередовалась информация об истории и современности.
  • С
    Светлана
    12 мая 2024
    Энгельс, который вас удивит
    Михаил - отличный рассказчик, любящий город, уважающий историю и не высказывающий своё мнение об исторических событиях, связанных с поволжскими немцами. Время экскурсии пролетело незаметно.
  • В
    Виктория
    9 мая 2024
    Саратов легендарный и мистический
    Были на экскурсии с Евгением, все очень понравилось - и истории местных жителей, семей и домов, и истории местных призраков
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    тоже. Особенно понравились истории про дом Скворцовых и про купцов Рейнеке. Рекомендую, идеальная экскурсия если хочется взглянуть на город с непривычной стороны, или если хочется узнать не только исторические факты, но и «скандалы-интриги-расследования» тех времен:)

    Были на экскурсии с Евгением, все очень понравилось - и истории местных жителей, семей и домовБыли на экскурсии с Евгением, все очень понравилось - и истории местных жителей, семей и домов
  • А
    Альфия
    28 апреля 2024
    Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
    Интересное наполнение экскурсии и музыкальное сопровождение поездки! С погодой повезло. Хотелось бы добавить собор в Каменске хоть и далеко. Прониклась духом колонистов и тоской по прошлому.
    Интересное наполнение экскурсии и музыкальное сопровождение поездки! С погодой повезло. Хотелось бы добавить собор в КаменскеИнтересное наполнение экскурсии и музыкальное сопровождение поездки! С погодой повезло. Хотелось бы добавить собор в КаменскеИнтересное наполнение экскурсии и музыкальное сопровождение поездки! С погодой повезло. Хотелось бы добавить собор в КаменскеИнтересное наполнение экскурсии и музыкальное сопровождение поездки! С погодой повезло. Хотелось бы добавить собор в КаменскеИнтересное наполнение экскурсии и музыкальное сопровождение поездки! С погодой повезло. Хотелось бы добавить собор в КаменскеИнтересное наполнение экскурсии и музыкальное сопровождение поездки! С погодой повезло. Хотелось бы добавить собор в КаменскеИнтересное наполнение экскурсии и музыкальное сопровождение поездки! С погодой повезло. Хотелось бы добавить собор в Каменске

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Музеи»

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  6. Площадь Чернышевского
  7. Саратовский Мост
Сколько стоит экскурсия по Саратову в июне 2024
Сейчас в Саратове в категории "Музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 3 400 до 9 100. Туристы уже оставили гидам 292 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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