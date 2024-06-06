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минута нашего путешествия. История перекликалась с современностью, люди с природой и архитектурой. И хоть погода была очень жаркой, мы об этом даже не вспоминали (тем более, что автомобиль Наталии был очень комфортабелен). Мы узнали много нового для себя, общались с очень приятными людьми и в результате, у нас с супругой, даже возникло совместное желание остаться жить в Марксе 😁