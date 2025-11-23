Мои заказы

Улица Волжская – экскурсии в Саратове

Найдено 3 экскурсии в категории «Улица Волжская» в Саратове, цены от 3800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Саратов
На машине
3 часа
147 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Саратов: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Саратова на индивидуальной экскурсии: легенды, байки и уникальные места ждут вас
Начало: Возле памятника Петру Первому (ориентир - гостиниц...
10 дек в 09:00
11 дек в 09:00
7200 ₽ за всё до 3 чел.
Саратов от основания до наших дней
Пешая
2 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Саратов от основания до наших дней
Погрузитесь в историю Саратова, исследуя его архитектуру и культурное наследие. Узнайте о знаменитых жителях и купеческой жизни
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
3800 ₽ за всё до 10 чел.
Прогулка по немецкому Саратову
Пешая
2.5 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по немецкому Саратову
Погрузитесь в уникальный мир немецкого Саратова: от готических церквей до историй знаменитых промышленников и авантюристов
Начало: На ул. Волжская
Завтра в 11:00
10 дек в 08:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    23 ноября 2025
    Саратов от основания до наших дней
    Мы остались довольны экскурсии,интересные факты,истории. Спасибо,увидели Саратов с другой стороны. Рекомендую👍🏻
    Мы остались довольны экскурсии,интересные факты,истории. Спасибо,увидели Саратов с другой стороны. Рекомендую👍🏻
  • Н
    Надежда
    29 октября 2025
    Саратов от основания до наших дней
    Спасибо Александру за экскурсию. Готовы были слушать ещё и ещё, так воодушевленно и вдохновенно было рассказано. Интересные факты из истории
    читать дальше

    Саратова и не только. Очень подробно останавливался на архитектуре и архитектурных элементах, что для нас было очень интересно. Маршрут продуман очень хорошо: от центра старого города, от старейших особняков до более современных зданий. Также было рассказано про быт жителей и купцов Саратова. В конце экскурсии Александр посоветовал, что ещё можно посмотреть в Саратове помимо того, о чем он более подробно рассказывал.

  • О
    Олег
    21 октября 2025
    Саратов от основания до наших дней
    Прекрасная экскурсия, знающий гид, специалист по архитектуре. Жаль, что маршрут не затронул набережную: Волгу увидеть удалось лишь издали.
  • А
    Алла
    10 октября 2025
    Саратов от основания до наших дней
    Мы влюбились в Саратов благодаря нашему гиду. Спасибо огромное. Рекомендуем всем туристам. профессионализм+ обояние.
  • П
    Проказина
    6 октября 2025
    Саратов от основания до наших дней
    ЭКСКУРСИЯ БЫЛА ПОДАРКОМ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НАШЕГО ДРУГА! ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ,МЫ УЗНАЛИ ИСТОРИЮ СОЗДАНИЯ КРЕПОСТИ САРАТОВ, ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
    читать дальше

    РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В ЦЕЛОМ, А РАССКАЗ ОБ АРХИТЕКТУРНЫХ ШЕДЕВРАХ ПОВОЛЖЬЯ ВДОХНОВИЛ НА ЗНАКОМСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ. ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ АВТОРСКАЯ ПОДАЧА МАТЕРИАЛА, ВПЕЧАТЛИЛА ДАЖЕ МОЛОДЫХ РЕБЯТ, ИМ ТОЖЕ ПОНРАВИЛАСЬ ЭКСКУРСИЯ. И МЫ ПЛАНИРУЕМ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЕЩЁ ЗАПИСАТЬСЯ НА ЭКСКУРСИЮ С АЛЕКСАНДРОМ.

    ЭКСКУРСИЯ БЫЛА ПОДАРКОМ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НАШЕГО ДРУГА! ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ,МЫ УЗНАЛИ ИСТОРИЮ СОЗДАНИЯ КРЕПОСТИ САРАТОВ, ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
  • И
    Ирина
    24 сентября 2025
    Саратов от основания до наших дней
    Экскурсия с архитектором с доступным изложением без нагромождения архитектурными терминами. Прекрасный показ. Особое спасибо за дом Шехтеля и консерваторию им. Л.В. Собинова.
  • Е
    Елена
    20 сентября 2025
    Саратов от основания до наших дней
    Забронировали экскурсию быстро, находясь в речном круизе на теплоходе. Получили огромное удовольствие от услышанного и увиденного. Александр - замечательный рассказчик
    читать дальше

    - эрудированный, харизматичный и влюбленный в свой город. Среди членов нашей семьи люди разных профессий (физик, программист, водитель, учитель, переводчик и домохозяйка с архитектурным образованием), и каждый признался, что услышал много интересного и познавательного для себя. Как говорится - нет показа, нет рассказа. А нам показали центр города во всей красе и оживили показ увлекательными историями из жизни известных горожан: градостроителей, купцов, писателей, общественных деятелей. Благодарим Александра за интереснейшую экскурсию. *Мы много путешествуем, но это второй экскурсовод за последние пять лет, рассказ которого нас реально впечатлил.

  • Г
    Галина
    10 сентября 2025
    Саратов от основания до наших дней
    Хорошая экскурсия. Александр рассказывает вещи которые не найдешь. Единственный момент не соответствие расстояний, например Казахстана от Саратова
  • К
    Капитонова
    3 сентября 2025
    Саратов от основания до наших дней
    Большое спасибо Александру за интересную экскурсию. Мы много путешествуем по России, многих экскурсоводов слышали, есть с чем сравнивать. Александр -
    читать дальше

    прекрасный рассказчик, искренне любящий свой город и помогающий полюбить его и гостям Саратова. Прекрасная подача материала, без избытка скучных цифр и обилия незапоминаемых имен, и при этом мы много узнали о самых главных событиях и людях, оставивших свой след в истории города. Однозначно рекомендуем и гостям, и жителям Саратова побывать на экскурсии с Александром. Спасибо большое за доставленное удовольствие от общения с Вами.

  • К
    Ксения
    1 сентября 2025
    Саратов от основания до наших дней
    Александр изложил историю города очень чётко интересно и доступно. Подробно, но без излишней детализации коснулся истории архитектуры города, обычаях и
    читать дальше

    нравах. Информация была доступна для понимания и подросткам и взрослым. Прекрасный собеседник. Нам очень понравилось. Огромное спасибо. Всем рекомендую. Один из лучших экскурсоводов, с которым приходилось встречаться

  • Т
    Тимур
    28 августа 2025
    Саратов от основания до наших дней
    Очень крутой мужик, не зависимый, разумный, очень располагает к себе, всем советую этого гида. Профессионал своего дела.
  • М
    Мария
    25 августа 2025
    Саратов от основания до наших дней
    Александр полностью поменял наше первое негативное впечатление от города. Узнали много интересных фактов о людях и архитектуре Саратова.
    Александр полностью поменял наше первое негативное впечатление от города. Узнали много интересных фактов о людях и архитектуре Саратова
  • А
    Анастасия
    24 августа 2025
    Саратов от основания до наших дней
    Прекрасная экскурсия! Гулять с Александром - сплошное удовольствие: в какую бы сторону не пошли - обязательно покажет что-нибудь красивое и
    читать дальше

    расскажет интересную историю. В любом городе меня в первую очередь интересует архитектура. Александр - архитектор, и это тоже очень порадовало, но перекоса только в архитектуру нет, программа сбалансированная. Объем знаний впечатляет, при этом нет перегруженности информацией. Ощущение, что со старым знакомым по городу гуляешь.
    Спасибо. Знакомство с городом удалось)

    Спасибо команде Трипстера за отзывчивость!

  • А
    Анна
    19 августа 2025
    Саратов от основания до наших дней
    Спасибо большое Александру, все понравилось, узнали много о городе, посмотрели основные локации, на следующий день по рекомендации Александра посетили несколько интересных мест в городе, спасибо большое, город нам очень понравился!
  • Н
    Надежда
    1 августа 2025
    Саратов от основания до наших дней
    Большое спасибо за нашу прогулку по замечательному Саратову! благодарим всей нашей дружной компанией!

    Особенно спасибо за адаптацию материала и маршрута и терпение к нашим неспокойным подросткам!
  • Э
    Элина
    27 июля 2025
    Саратов от основания до наших дней
    Большое спасибо Александру за интересную экскурсию! Любовь к истории и архитектуре родного города, интересные исторические факты, события, рассказы об известных
    читать дальше

    городских персонах - все это сделало для нас Саратов близким и удивительным. Невозможно за одну экскурсию посмотреть все, но мы до вечера, проходя по городу, изучали встречающиеся здания и скульптуры.
    Нам есть чем любоваться и наслаждаться в нашей родной стране. И хочется, чтобы все это возрождалось, реставрировалось и поддерживалось в достойном виде и состоянии для нас и наших потомков.

  • Н
    Наталья
    18 июля 2025
    Саратов от основания до наших дней
    Александр - замечательный экскурсовод, очень образованный. Его рассказы содержательны, наполнены различными интересными фактами, историями. Получилась познавательная прогулка в приятной атмосфере.
    читать дальше

    Александр влюбил нас в наш родной город еще больше. Уважение такому человеку, кто горит любимым делом, прекрасно знает и понимает свой город, старается, чтобы город процветал.

  • П
    Павел
    3 июля 2025
    Саратов от основания до наших дней
    Отличная экскурсия!!! Получил огромное удовольствие, по новому взглянул на свой родной край, во время экскурсии, часто возникало огромное уважение к нашим предкам. Очень круто!!! Спасибо!!!
  • Е
    Екатерина
    2 июля 2025
    Саратов от основания до наших дней
    Нашей группе осталась в восторге от экскурсии! Очень познавательно и интересно! Профессиональный экскурсовод Александр рассказал много неизвестных фактов о Саратове.
    читать дальше

    Мы побывали в старинных уголках нашего города, о которых даже местные жители не знают. Экскурсия пролетела очень быстро, на одном дыхании. Всем рекомендую!

  • О
    Ольга
    2 июля 2025
    Саратов от основания до наших дней
    Хотим выразить огромную благодарность Александру за потрясающую экскурсию по Саратову! Все участники нашей группы были в полном восторге! Александр —
    читать дальше

    не просто гид, а настоящий фанат своего города, увлеченный рассказчик и приятный собеседник. Он сумел показать Саратов с таких интересных сторон, о которых мы и не подозревали. Время пролетело незаметно, узнали столько нового и получили море положительных эмоций! Спасибо огромное! Однозначно рекомендуем Александра всем, кто хочет по-настоящему познакомиться с Саратовом!

    Хотим выразить огромную благодарность Александру за потрясающую экскурсию по Саратову! Все участники нашей группы были в полном восторге! Александр —

