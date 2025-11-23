Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Саратов: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Саратова на индивидуальной экскурсии: легенды, байки и уникальные места ждут вас
Начало: Возле памятника Петру Первому (ориентир - гостиниц...
10 дек в 09:00
11 дек в 09:00
7200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Саратов от основания до наших дней
Погрузитесь в историю Саратова, исследуя его архитектуру и культурное наследие. Узнайте о знаменитых жителях и купеческой жизни
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
3800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по немецкому Саратову
Погрузитесь в уникальный мир немецкого Саратова: от готических церквей до историй знаменитых промышленников и авантюристов
Начало: На ул. Волжская
Завтра в 11:00
10 дек в 08:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория23 ноября 2025Мы остались довольны экскурсии,интересные факты,истории. Спасибо,увидели Саратов с другой стороны. Рекомендую👍🏻
- ННадежда29 октября 2025Спасибо Александру за экскурсию. Готовы были слушать ещё и ещё, так воодушевленно и вдохновенно было рассказано. Интересные факты из истории
- ООлег21 октября 2025Прекрасная экскурсия, знающий гид, специалист по архитектуре. Жаль, что маршрут не затронул набережную: Волгу увидеть удалось лишь издали.
- ААлла10 октября 2025Мы влюбились в Саратов благодаря нашему гиду. Спасибо огромное. Рекомендуем всем туристам. профессионализм+ обояние.
- ППроказина6 октября 2025ЭКСКУРСИЯ БЫЛА ПОДАРКОМ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НАШЕГО ДРУГА! ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ,МЫ УЗНАЛИ ИСТОРИЮ СОЗДАНИЯ КРЕПОСТИ САРАТОВ, ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
- ИИрина24 сентября 2025Экскурсия с архитектором с доступным изложением без нагромождения архитектурными терминами. Прекрасный показ. Особое спасибо за дом Шехтеля и консерваторию им. Л.В. Собинова.
- ЕЕлена20 сентября 2025Забронировали экскурсию быстро, находясь в речном круизе на теплоходе. Получили огромное удовольствие от услышанного и увиденного. Александр - замечательный рассказчик
- ГГалина10 сентября 2025Хорошая экскурсия. Александр рассказывает вещи которые не найдешь. Единственный момент не соответствие расстояний, например Казахстана от Саратова
- ККапитонова3 сентября 2025Большое спасибо Александру за интересную экскурсию. Мы много путешествуем по России, многих экскурсоводов слышали, есть с чем сравнивать. Александр -
- ККсения1 сентября 2025Александр изложил историю города очень чётко интересно и доступно. Подробно, но без излишней детализации коснулся истории архитектуры города, обычаях и
- ТТимур28 августа 2025Очень крутой мужик, не зависимый, разумный, очень располагает к себе, всем советую этого гида. Профессионал своего дела.
- ММария25 августа 2025Александр полностью поменял наше первое негативное впечатление от города. Узнали много интересных фактов о людях и архитектуре Саратова.
- ААнастасия24 августа 2025Прекрасная экскурсия! Гулять с Александром - сплошное удовольствие: в какую бы сторону не пошли - обязательно покажет что-нибудь красивое и
- ААнна19 августа 2025Спасибо большое Александру, все понравилось, узнали много о городе, посмотрели основные локации, на следующий день по рекомендации Александра посетили несколько интересных мест в городе, спасибо большое, город нам очень понравился!
- ННадежда1 августа 2025Большое спасибо за нашу прогулку по замечательному Саратову! благодарим всей нашей дружной компанией!
Особенно спасибо за адаптацию материала и маршрута и терпение к нашим неспокойным подросткам!
- ЭЭлина27 июля 2025Большое спасибо Александру за интересную экскурсию! Любовь к истории и архитектуре родного города, интересные исторические факты, события, рассказы об известных
- ННаталья18 июля 2025Александр - замечательный экскурсовод, очень образованный. Его рассказы содержательны, наполнены различными интересными фактами, историями. Получилась познавательная прогулка в приятной атмосфере.
- ППавел3 июля 2025Отличная экскурсия!!! Получил огромное удовольствие, по новому взглянул на свой родной край, во время экскурсии, часто возникало огромное уважение к нашим предкам. Очень круто!!! Спасибо!!!
- ЕЕкатерина2 июля 2025Нашей группе осталась в восторге от экскурсии! Очень познавательно и интересно! Профессиональный экскурсовод Александр рассказал много неизвестных фактов о Саратове.
- ООльга2 июля 2025Хотим выразить огромную благодарность Александру за потрясающую экскурсию по Саратову! Все участники нашей группы были в полном восторге! Александр —
