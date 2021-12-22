Саратов. По местам первого космонавта

Саратов

5
2 отзыва
Индивидуально
для 4 чел.
. Саратов. По местам первого космонавта
Саратов. По местам первого космонавта
Саратов. По местам первого космонавта
Саратов. По местам первого космонавта
Саратов. По местам первого космонавта
Саратов. По местам первого космонавта
Саратов. По местам первого космонавта
Саратов. По местам первого космонавта

Что вы увидите 🤩

  • Центр Саратова
  • парк Липки
  • Набережная Космонавтов
  • город Энгельс
  • место приземления Гагарина
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Юрий Гагарин считал Саратов своим вторым домом. Ведь именно в Саратове у будущего первого космонавта родилась мечта стать летчиком. И у нас он её осуществил: поступил учиться в саратовский аэроклуб и впервые в небо поднялся в Саратове. А после своего полета в космос вопреки всем расчетам приземлился на Саратовской земле.
Как и Герман Титов, второй космонавт - он тоже приземлился в нашей области. Поэтому Саратов можно считать гаванью нашего космоса. Я приглашаю вас на экскурсию по местам Саратова.
Во время экскурсии мы с вами посмотрим, что с тало со зданиями техникума и аэроклуба, в которых Гагарин учился; пройдемся по местам, по которым гулял будущий космонавт; посетим набережную, названную в честь Гагарина и другие места города.
Но самая главное место, которые вы посетите - это место приземления Юрия Алексеевича. Где сейчас открыли парк покорителей космоса. Там мы с вами посмотрим на памятник первому космонавту, изучим стенограмму полета, посетим место приземления капсулы Гагарина (они приземлились отдельно друг от друга), посмотрим на автобус, на котором везли Гагарина на космодром и узнаем много фактов, связанных с космосом. Бонусом будут потрясающие виды на Волгу!
Конечно, вы услышите много легенд, связанных с именем Юрия Алексеевича и узнаете, какие из этих легенд настоящие, а какие вымышленные.
Во время длительного переезда к месту приземления Гагарина вы также узнаете историю мест, мимо которых будете проезжать, в том числе познакомитесь с интересным городом Энгельсом (этот город также сыграл большую роль в истории первого космонавта)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • транспортное сообщение
Что не входит
  • Питание
  • траты на сувениры
  • другие дополнительные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: От памятника Чернышевскому возле парка Липки
Завершение: ​Кирова проспект, 1
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день, с 9:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • 1. Парк покорителей космоса расположен в 40 км от Саратова, поэтому экскурсия рассчитана на длительное время – 5,5 часов. Экскурсия авто-пешая, будут пешие прогулки, в том числе и длительные (по Саратову тоже), это стоит учитывать. Особенно длительные пешие прогулки придется совершать в парке покорителей космоса.
  • 2. После посещения парка покорителей космоса я вас «верну» в центр Саратова.
  • 3. В парке покорителей космоса есть кафе, где можно будет перекусить (это не входит в стоимость экскурсии). Там же можно будет приобрести сувениры.
  • 4. Начало экскурсии возле памятника Чернышевскому перед парком Липки (смотрите карту)
  • 5. Не забудьте взять с собой зонт на случай дождя. И комфортную для длительных прогулок обувь.
  • 6. Возможно посещение народного музея имени Гагарина. Можно сказать, что это самый первый музей, посвященный Юрию Алексеевичу: коллекцию этого музея стали собирать на следующей же день после его полета в космос. По времени это добавит еще 1 час к общей экскурсии. Но музей находится на территории учебного заведения и у них определенный график работы. К тому же требуется запись заранее. Поэтому согласовывать посещение музея нужно заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день, с 9:00

Отзывы от туристов

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