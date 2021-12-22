Юрий Гагарин считал Саратов своим вторым домом. Ведь именно в Саратове у будущего первого космонавта родилась мечта стать летчиком. И у нас он её осуществил: поступил учиться в саратовский аэроклуб и впервые в небо поднялся в Саратове. А после своего полета в космос вопреки всем расчетам приземлился на Саратовской земле.

Как и Герман Титов, второй космонавт - он тоже приземлился в нашей области. Поэтому Саратов можно считать гаванью нашего космоса. Я приглашаю вас на экскурсию по местам Саратова.

Во время экскурсии мы с вами посмотрим, что с тало со зданиями техникума и аэроклуба, в которых Гагарин учился; пройдемся по местам, по которым гулял будущий космонавт; посетим набережную, названную в честь Гагарина и другие места города.

Но самая главное место, которые вы посетите - это место приземления Юрия Алексеевича. Где сейчас открыли парк покорителей космоса. Там мы с вами посмотрим на памятник первому космонавту, изучим стенограмму полета, посетим место приземления капсулы Гагарина (они приземлились отдельно друг от друга), посмотрим на автобус, на котором везли Гагарина на космодром и узнаем много фактов, связанных с космосом. Бонусом будут потрясающие виды на Волгу!

Конечно, вы услышите много легенд, связанных с именем Юрия Алексеевича и узнаете, какие из этих легенд настоящие, а какие вымышленные.

Во время длительного переезда к месту приземления Гагарина вы также узнаете историю мест, мимо которых будете проезжать, в том числе познакомитесь с интересным городом Энгельсом (этот город также сыграл большую роль в истории первого космонавта)