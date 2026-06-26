Хотите познакомиться с городом поближе? Узнать и почувствовать его характер? Мы приглашаем вас на увлекательную прогулку по первой площади старого Саратова и набережной. Вы окунётесь в атмосферу города и его настроение.
Описание экскурсии
- Саратовский мост — один из символов города.
- Самая старая и самая молодая площади Саратова.
- Дом богатейшего купца Российской империи.
- Свято-Троицкий собор — старейший храм Саратова.
- Памятник первому российскому императору.
- Памятник первому космонавту планеты.
- И многое другое.
Вы узнаете:
- Когда и почему здесь возник город.
- Что было на этом месте до его основания и как Саратов развивался на протяжении веков.
- Как Свято-Троицкий собор приобрёл свою архитектурную индивидуальность.
- Где находится главная святыня Саратова — чудотворная икона конца XVII века.
- Как оказались связаны с Саратовом первый космонавт планеты, второй человек Российской империи начала XX века и автор «Трёх мушкетёров».
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория, Кристина и Мария — ваша команда гидов в Саратове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 56 туристов
Добро пожаловать в Саратов! Мы, Виктория, Кристина и Мария, — команда профессиональных экскурсоводов. На наших экскурсиях царит дружеская и тёплая атмосфера. Мы не просто показываем город, а делимся его историей
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