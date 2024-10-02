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где приземлился Ю. А. Гагарин, и место приземления капсулы. Узнали много новых фактов, связанных с темой космоса (но теперь хочется узнать еще больше). На обратном пути была экскурсия по исторической части города Энгельса. Рады, что за такое короткое время смогли посетить столько локаций. Рекомендуем Юлию и ее экскурсию.