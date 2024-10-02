Экскурсии про космос в Саратове

Найдено 3 экскурсии в категории «Космос» в Саратове, цены от 7 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Саратов: по местам первого космонавта
Пешая
14 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Саратов: Путешествие по следам Гагарина и Титова
Погрузитесь в историю космонавтики, посетив ключевые места, связанные с Юрием Гагариным в Саратове
Начало: От памятника Чернышевскому возле парка Липки
Расписание: Каждый день с 09:00.
Завтра в 10:00
5 дек в 09:00
7 500 за всё до 3 чел.
Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
На машине
3 отзыва
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Энгельс + Парк покорителей космоса
Путешествие из Саратова в Энгельс и Парк покорителей космоса подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя космическую историю и красоту природы
10 999 за всё до 4 чел.
Космический Саратов: по следам Гагарина
На машине
скидка
10%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Космический Саратов: по следам Гагарина
Побывать в местах, связанных с космонавтом, и отделить правду от вымысла о первом полёте в космос
Начало: На проспекте Столыпина
5 дек в 09:00
6 дек в 09:00
89008 010 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    2 октября 2024
    Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
    Юлия провела очень познавательную и интересную экскурсию. Все очень понравилось, хорошо когда есть такие увлеченные своим делом люди! Рекомендую! Получите массу удовольствия!
  • А
    Алина
    26 августа 2024
    Саратов: по местам первого космонавта
    Спасибо! Было очень интересно.
  • А
    Анна
    13 августа 2024
    Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
    Отличная экскурсия. Юлия - интересный рассказчик. Нас забрали от места проживания, провезли по маршруту и вернули на место. Посетили место,
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    где приземлился Ю. А. Гагарин, и место приземления капсулы. Узнали много новых фактов, связанных с темой космоса (но теперь хочется узнать еще больше). На обратном пути была экскурсия по исторической части города Энгельса. Рады, что за такое короткое время смогли посетить столько локаций. Рекомендуем Юлию и ее экскурсию.

  • А
    Андрей
    26 июня 2024
    Саратов: по местам первого космонавта
    Отличная экскурсия. Спасибо Михаилу. Очень информативно. Рассказал и показал очень много. Рассказ интересный, изложение очень захватывающее, множество интересных фактов. Отличный экскурсовод. Спасибо.
  • А
    Андрей
    5 июня 2024
    Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
    Отличная экскурсия. Юлия прекрасный рассказчик. Нас забрали от гостиницы, провезли по маршруту и вернули на место) Посетили место приземления Гагарина
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    и место приземления капсулы. На обратном пути провели экскурсию по исторической части города Энгельса. Всё проходило в тёплой и непринуждённой обстановке. Рекомендую!!!

  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Саратов: по местам первого космонавта
    Огромное спасибо Михаилу за интереснейшую, подробнейшую и увлекательнейшую экскурсию👍 мы остались в восторге и под большим впечатлением. Мы побывали в
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    Парке покорителей космоса, увидели места приземления Юрия Алексеевича самого, и его капсулы, посмотрели город и узнали множество подробностей о Саратове, Гагарине, Энгельсе)) спасибо🤝

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Космос»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Саратове
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Саратов: по местам первого космонавта
  2. Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
  3. Космический Саратов: по следам Гагарина
Какие места ещё посмотреть в Саратове
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Проспект Кирова
  3. Набережная
  4. Театральная площадь
  5. Саратовский Мост
  6. Площадь Чернышевского
  7. Церковь «Утоли Моя Печали»
  8. Парк «Липки»
Сколько стоит экскурсия по Саратову в декабре 2024
Сейчас в Саратове в категории "Космос" можно забронировать 3 экскурсии от 7 500 до 10 999 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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