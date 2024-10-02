5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Саратов: Путешествие по следам Гагарина и Титова
Погрузитесь в историю космонавтики, посетив ключевые места, связанные с Юрием Гагариным в Саратове
Начало: От памятника Чернышевскому возле парка Липки
Расписание: Каждый день с 09:00.
Завтра в 10:00
5 дек в 09:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Энгельс + Парк покорителей космоса
Путешествие из Саратова в Энгельс и Парк покорителей космоса подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя космическую историю и красоту природы
10 999₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Космический Саратов: по следам Гагарина
Побывать в местах, связанных с космонавтом, и отделить правду от вымысла о первом полёте в космос
Начало: На проспекте Столыпина
5 дек в 09:00
6 дек в 09:00
89008 010₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей2 октября 2024Юлия провела очень познавательную и интересную экскурсию. Все очень понравилось, хорошо когда есть такие увлеченные своим делом люди! Рекомендую! Получите массу удовольствия!
- ААлина26 августа 2024Спасибо! Было очень интересно.
- ААнна13 августа 2024Отличная экскурсия. Юлия - интересный рассказчик. Нас забрали от места проживания, провезли по маршруту и вернули на место. Посетили место,
- ААндрей26 июня 2024Отличная экскурсия. Спасибо Михаилу. Очень информативно. Рассказал и показал очень много. Рассказ интересный, изложение очень захватывающее, множество интересных фактов. Отличный экскурсовод. Спасибо.
- ААндрей5 июня 2024Отличная экскурсия. Юлия прекрасный рассказчик. Нас забрали от гостиницы, провезли по маршруту и вернули на место) Посетили место приземления Гагарина
- ММарина1 июня 2024Огромное спасибо Михаилу за интереснейшую, подробнейшую и увлекательнейшую экскурсию👍 мы остались в восторге и под большим впечатлением. Мы побывали в
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Космос»
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