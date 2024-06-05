А Андрей Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто читать дальше и место приземления капсулы. На обратном пути провели экскурсию по исторической части города Энгельса. Всё проходило в тёплой и непринуждённой обстановке. Рекомендую!!! Отличная экскурсия. Юлия прекрасный рассказчик. Нас забрали от гостиницы, провезли по маршруту и вернули на место) Посетили место приземления Гагарина

И Ирина Саратов сквозь столетия Очень интересная экскурсия, узнали много интересных историй и исторических фактов. Время пролетело незаметно.

А Альбина Саратов сквозь столетия Эта экскурсия превзошла все мои ожидания. Саратов как город был раскрыт полностью. Я очень благодарна экскурсоводу за глубокие знания истории региона, за красивый рассказ, за теплое и доброжелательное отношение к нам, как к гостям города. Саратов навсегда в моем сердце❤️

К Кира Саратов сквозь столетия Евгений просто влюбил меня в город рассказами о судьбах людей, связанных с Саратовым, дал столько информации в легкой манере с нотками юмора, что несколько часов пролетели как 15 минут. С удовольствием порекомендую всем своим знакомым.

Е Елена Саратов глазами Остапа Бендера читать дальше и часть маршрута пересекалась с этой экскурсией, то Михаил предложил скорректировать маршрут и плюсом показать так называемый нетуристический Саратов, что показалось весьма интересным. Это было приятно и интересно. На экскурсию ходили 8 апреля с Михаилом. Поскольку Михаил проводил для нас экскурсию "Добро пожаловать в Саратов" двумя днями ранее

Т Татьяна Саратов глазами Остапа Бендера Михаил прекрасно знает свой город и отличный гид! Наши два часа пролетели незаметно. нам очень понравилось, рекомендуем всем!