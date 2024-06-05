Экскурсии по паркам Саратова

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Саратове, цены от 3 500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Саратов сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
131 отзыв
Саратов сквозь столетия: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Саратова на рубеже XIX и XX веков, исследуйте культурное наследие и исторические достопримечательности
Начало: На ул. Лермонтова
«А еще собор в стиле «нарышкинского» барокко и парк, по которому гулял юный Гагарин»
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
от 3 500 за всё до 5 чел.
Саратов глазами Остапа Бендера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Увлекательная прогулка по Саратову: на следах Остапа Бендера
Погрузитесь в мир приключений Остапа Бендера в Саратове. Откройте город с неожиданной стороны, следуя по следам легендарного героя
Начало: Возле кафетерия №11
«Итак, маршрут охватит: часовню «Утоли моя печали», парк «Липки», бывший Дом офицеров, площадь Чернышевского, проспект Кирова»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 600 за всё до 10 чел.
Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
Индивидуальная экскурсия на авто из Саратова в Энгельс и Парк покорителей космоса. Узнайте о первом полёте и насладитесь видами Волги
«Приглашаю посетить современный Парк покорителей космоса под открытым небом»
Завтра в 08:30
11 июня в 10:30
100009 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    5 июня 2024
    Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
    Отличная экскурсия. Юлия прекрасный рассказчик. Нас забрали от гостиницы, провезли по маршруту и вернули на место) Посетили место приземления Гагарина
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    и место приземления капсулы. На обратном пути провели экскурсию по исторической части города Энгельса. Всё проходило в тёплой и непринуждённой обстановке. Рекомендую!!!

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Саратов сквозь столетия
    Очень интересная экскурсия, узнали много интересных историй и исторических фактов. Время пролетело незаметно.
  • А
    Альбина
    31 мая 2024
    Саратов сквозь столетия
    Эта экскурсия превзошла все мои ожидания. Саратов как город был раскрыт полностью. Я очень благодарна экскурсоводу за глубокие знания истории региона, за красивый рассказ, за теплое и доброжелательное отношение к нам, как к гостям города. Саратов навсегда в моем сердце❤️
  • К
    Кира
    30 мая 2024
    Саратов сквозь столетия
    Евгений просто влюбил меня в город рассказами о судьбах людей, связанных с Саратовым, дал столько информации в легкой манере с нотками юмора, что несколько часов пролетели как 15 минут. С удовольствием порекомендую всем своим знакомым.
    Евгений просто влюбил меня в город рассказами о судьбах людей, связанных с Саратовым, дал столько информацииЕвгений просто влюбил меня в город рассказами о судьбах людей, связанных с Саратовым, дал столько информацииЕвгений просто влюбил меня в город рассказами о судьбах людей, связанных с Саратовым, дал столько информацииЕвгений просто влюбил меня в город рассказами о судьбах людей, связанных с Саратовым, дал столько информацииЕвгений просто влюбил меня в город рассказами о судьбах людей, связанных с Саратовым, дал столько информации
  • Е
    Елена
    14 апреля 2024
    Саратов глазами Остапа Бендера
    На экскурсию ходили 8 апреля с Михаилом. Поскольку Михаил проводил для нас экскурсию "Добро пожаловать в Саратов" двумя днями ранее
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    и часть маршрута пересекалась с этой экскурсией, то Михаил предложил скорректировать маршрут и плюсом показать так называемый нетуристический Саратов, что показалось весьма интересным. Это было приятно и интересно.

  • Т
    Татьяна
    4 марта 2024
    Саратов глазами Остапа Бендера
    Михаил прекрасно знает свой город и отличный гид! Наши два часа пролетели незаметно. нам очень понравилось, рекомендуем всем!
  • С
    Светлана
    19 ноября 2023
    Саратов глазами Остапа Бендера
    Михаилу огромное спасибо за знакомство с городом! Очень довольна экскурсией, даже не смотря на холод и позднее время. Обязательно вернемся летом и обратимся к Михаилу еще.

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Парки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Саратов сквозь столетия
  2. Саратов глазами Остапа Бендера
  3. Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
Какие места ещё посмотреть в Саратове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Проспект Кирова
  3. Набережная
  4. Театральная площадь
  5. Церковь «Утоли Моя Печали»
  6. Площадь Чернышевского
  7. Саратовский Мост
Сколько стоит экскурсия по Саратову в июне 2024
Сейчас в Саратове в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 9 500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 148 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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