1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Саратов сквозь столетия: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Саратова на рубеже XIX и XX веков, исследуйте культурное наследие и исторические достопримечательности
Начало: На ул. Лермонтова
«А еще собор в стиле «нарышкинского» барокко и парк, по которому гулял юный Гагарин»
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Увлекательная прогулка по Саратову: на следах Остапа Бендера
Погрузитесь в мир приключений Остапа Бендера в Саратове. Откройте город с неожиданной стороны, следуя по следам легендарного героя
Начало: Возле кафетерия №11
«Итак, маршрут охватит: часовню «Утоли моя печали», парк «Липки», бывший Дом офицеров, площадь Чернышевского, проспект Кирова»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 600₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5.5 часов
Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
Индивидуальная экскурсия на авто из Саратова в Энгельс и Парк покорителей космоса. Узнайте о первом полёте и насладитесь видами Волги
«Приглашаю посетить современный Парк покорителей космоса под открытым небом»
Завтра в 08:30
11 июня в 10:30
100009 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей5 июня 2024Отличная экскурсия. Юлия прекрасный рассказчик. Нас забрали от гостиницы, провезли по маршруту и вернули на место) Посетили место приземления Гагарина
- ИИрина3 июня 2024Очень интересная экскурсия, узнали много интересных историй и исторических фактов. Время пролетело незаметно.
- ААльбина31 мая 2024Эта экскурсия превзошла все мои ожидания. Саратов как город был раскрыт полностью. Я очень благодарна экскурсоводу за глубокие знания истории региона, за красивый рассказ, за теплое и доброжелательное отношение к нам, как к гостям города. Саратов навсегда в моем сердце❤️
- ККира30 мая 2024Евгений просто влюбил меня в город рассказами о судьбах людей, связанных с Саратовым, дал столько информации в легкой манере с нотками юмора, что несколько часов пролетели как 15 минут. С удовольствием порекомендую всем своим знакомым.
- ЕЕлена14 апреля 2024На экскурсию ходили 8 апреля с Михаилом. Поскольку Михаил проводил для нас экскурсию "Добро пожаловать в Саратов" двумя днями ранее
- ТТатьяна4 марта 2024Михаил прекрасно знает свой город и отличный гид! Наши два часа пролетели незаметно. нам очень понравилось, рекомендуем всем!
- ССветлана19 ноября 2023Михаилу огромное спасибо за знакомство с городом! Очень довольна экскурсией, даже не смотря на холод и позднее время. Обязательно вернемся летом и обратимся к Михаилу еще.
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Парки»
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