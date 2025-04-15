Саратовская земля тесно связана с историей космонавтики благодаря Юрию Гагарину. Именно здесь он впервые поднялся в небо и приземлился после исторического полёта.
Экскурсия включает посещение Парка покорителей космоса, где вы увидите место приземления, а также исторические места в Саратове и Энгельсе, связанные с Гагариным и другими космонавтами. Узнайте правдивую историю полёта, мифы и легенды о первом космонавте и его катапультировании
Экскурсия включает посещение Парка покорителей космоса, где вы увидите место приземления, а также исторические места в Саратове и Энгельсе, связанные с Гагариным и другими космонавтами. Узнайте правдивую историю полёта, мифы и легенды о первом космонавте и его катапультировании
5 причин купить эту экскурсию
- 🚀 Уникальная история космонавтики
- 🌌 Посещение мест приземления Гагарина
- 🏛️ Исторические здания и улицы
- 🗺️ Пешеходные прогулки по знаковым местам
- 🎓 Узнайте мифы и факты о Гагарине
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Парк покорителей космоса
- Гагаринские места в Саратове
- Старинные улочки
- Автомобильный мост
- Железнодорожный мост
- Историческая часть Энгельса
Описание экскурсии
Вы посетите:
- Парк покорителей космоса. Увидите, где совершил посадку космический аппарат и сам Гагарин — да, он приземлялся отдельно от капсулы
- Гагаринские места в Саратове: бывший индустриальный техникум, в котором он учился, здание аэроклуба, где будущий космонавт постигал первые азы лётного дела
- Старинные улочки города
- Автомобильный и железнодорожный мосты, которые были в своё время самыми длинными в Европе!
- Историческую часть Энгельса. Он также связан с космонавтами, в том числе и с Гагариным
Вы узнаете:
- Мифы и легенды о первом космонавте и его полёте — разберёмся, что из этого сказка, а что — быль
- Почему первые космонавты приземлялись отдельно
- Почему факт катапультирования наша страна долго скрывала
- Почему выбрали именно Гагарина
- Кто ещё из покорителей космоса связан с саратовским краем
- Как саратовец «заставил» говорить космос по-русски и при чём тут Гагарин
- Как первый космонавт стал колхозником
Организационные детали
Транспорт и место встречи
- Поездка проходит на автомобиле LADA Kalina, Chery Indis или Volkswagen Tiguan. Детских кресел нет. Мы можем провести экскурсию для большего числа гостей на вашем транспорте
- До места начала вы добираетесь самостоятельно. Изменить точку старта можно только в исключительных случаях (например, вы приехали на поезде и будете в Саратове проездом или в вашей компании есть маломобильный человек)
Другие детали программы
- Экскурсия автомобильно-пешеходная, на месте приземления Гагарина мы будем много гулять
- Парк покорителей космоса находится за городом — на территории есть кофейня, где вы сможете перекусить
- Дополнительные расходы не предусмотрены, кроме возможных трат на питание и сувениры
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Столыпина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Саратове
Провели экскурсии для 1428 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Михаил, и я представляю команду гидов-единомышленников. Мы проводим экскурсии по Саратову и Саратовской области. Наш край обладает как богатой историей (тут и купеческие дома, иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
15 апр 2025
Лучшим моим решением было заказать эскурсию "Космический Саратов: по следам Гагарина" и лучшей удачей, что ее провел Михаил! Очень интересный и познавательный рассказ о Юрии Алексеевиче Гагарине, его годах в
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