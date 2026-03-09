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История печатного пряника и мастер-класс по его изготовлению в Сергиевом Посаде

От старинной доски до золотого узора
Это тёплое душевное знакомство с историей русского пряника — от традиций и символизма до его роли на столе в каждом доме, будь то купеческая усадьба или крестьянская изба. Вы поймёте, как пряник стал частью народной культуры, а затем отправился покорять другие страны.

И сами пройдёте весь путь его создания: от выбора доски и работы с тестом до выпечки и фирменного золочения.
5
3 отзыва
История печатного пряника и мастер-класс по его изготовлению в Сергиевом Посаде
История печатного пряника и мастер-класс по его изготовлению в Сергиевом Посаде
История печатного пряника и мастер-класс по его изготовлению в Сергиевом Посаде

Описание мастер-класса

  • Мы встретим вас в уютной мастерской, угостим чаем и отправимся в путешествие по эпохам: от времён Ярослава Мудрого к 19 веку, когда русский пряник вышел за пределы России и покорил Европу.
  • Покажем редкие исторические пряничные доски, расскажем, как выбрать доску под себя.
  • Раскроем некоторые секреты пряничного теста. Вы сами раскатаете его, выберете доски, отформуете и сделаете пряники, после чего отправите их в печь.
  • Пока пряники выпекаются, поговорим о том, как они превратились в предмет гордости, экспортный продукт и даже государственную тайну.
  • Затем мы покроем выпечку сахарной глазурью, проявим рисунок, бережно высушим и приступим к фирменной процедуре, которая отличает сергиево-посадский пряник, — золочению.

Организационные детали

  • Возраст участников — от 3 лет.
  • Вы сразу заберёте пряник в подарочной упаковке.
  • Бесплатно сможете изготовить ещё 2 небольших пряника на подарки.
  • Мастер-класс проведёт один из специалистов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Советской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений и Вячеслав
Евгений и Вячеслав — ваша команда гидов в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провели экскурсии для 1473 туристов
Добрый день! Мы гиды Евгений и Вячеслав. Придумали экскурсию на ретрокабриолете по Сергиеву Посаду, чтобы поделиться красотой города, его уникальным прошлым и ролью в истории страны. Евгений: с детства живу в
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Сергиевом Посаде, работал в Лавре реставратором, 6 лет был городским депутатом, 25 лет руководил филиалом крупной финансовой компании, проехал около 60 стран и по России накатал немало. Люблю Русский Север и автопутешествия, стихи и картины. С юности увлечён православной архитектурой и деревянным зодчеством — это меня вдохновляет! Вячеслав — опытный гид и оператор машины времени. Давно живу в Сергиевом Посаде. В прошлом руководитель в крупной федеральной компании. Весёлый рассказчик, умею завладеть вниманием, найти подход к каждому и к детям тоже. Мы благодарны путешественникам, которые хотят познакомиться с нашим городом и его окрестностями. Ждём вас и обещаем, что будет интересно, комфортно и необычно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
Были на мастер-классе 09.03.26.
Все очень понравилось. Много познавательной информации. Интересен сам мастер-класс. Мы разминали тесто, выкладывали, впечатывали его в форму, покрывали пряник глазурью и золотом.
Пока наши пряники выпекались, нас угостили чаем с пряниками. Все это сопровождалось увлекательным рассказом. Рекомендую данный мастер-класс для детей и взрослых
Были на мастер-классе 09.03.26.
Были на мастер-классе 09.03.26.
Были на мастер-классе 09.03.26.
Были на мастер-классе 09.03.26.
Были на мастер-классе 09.03.26.
Были на мастер-классе 09.03.26.
Были на мастер-классе 09.03.26.
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О
Были на мастер-классе на Новогодние праздники, приготовили восхитительные ароматные пряники, большой выбор форм для создания пряников, у всех получились уникальные), заслушались историей возникновения пряников, девушки настоящие мастера своего дела, мастер-класс рекомендуем👍
Были на мастер-классе на Новогодние праздники, приготовили восхитительные ароматные пряники, большой выбор форм для создания пряников,
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Е
Все понравилось, мастер-класс рекомендую. Ходили втроем с ребенком 11 лет.
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