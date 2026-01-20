Групповая
до 20 чел.
Экскурсия и мастер-класс в пряничной мастерской
Посетите пряничную мастерскую в Сергиевом Посаде, где вы узнаете секреты пряничного искусства, украсите свои пряники и насладитесь ароматным чаем
Начало: На улице Вознесенской
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 11:00
22 янв в 11:00
800 ₽ за человека
-
10%
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс «Пряничный домик своими руками»
Добро пожаловать в мир сладостей! Узнайте, как сделать пряничный домик, и насладитесь атмосферой уюта и тепла в Сергиевом Посаде
Начало: На Вознесенской улице
«В нашей уютной мастерской вы смастерите домик своими руками — и заодно узнаете о процессе изготовления пряников, познакомитесь с традиционными рецептами и шедеврами кулинаров»
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 11:00
22 янв в 11:00
1000 ₽
1111 ₽ за человека
Индивидуальная
Кулинарный мастер-класс в Сергиевом Посаде для всей семьи
Готовим итальянскую пасту и равиоли с шефом
Начало: На улице Симоненкова
«А в конце мы вместе отпразднуем кулинарный успех за общим столом»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
История печатного пряника и мастер-класс по его изготовлению в Сергиевом Посаде
От старинной доски до золотого узора
Начало: На Советской площади
«Затем мы покроем выпечку сахарной глазурью, проявим рисунок, бережно высушим и приступим к фирменной процедуре, которая отличает сергиево-посадский пряник, — золочению»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 6200 ₽ за всё до 10 чел.
