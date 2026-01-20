Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 4 экскурсии от 800 до 6200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5