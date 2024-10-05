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один секретик)) Детей завлекла загадками. Это создало дружелюбную атмосферу. Далее был сам мастер-класс по росписи пряников. Увлекательное мероприятие, даже взрослые заценили. Нам предложили чай. И в такой домашней обстановке мы расписывали пряники и болтали, как с подружками на кухне) Очень понравилось. Сам магазин создал отличные вречатления-светлое помещение с огромным количеством сладостей, да еще и очень красивыми, а также приятный персонал магазина делают это место очень привлекательным!