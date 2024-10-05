скидка
15%
1 час
Групповая
Мастер-класс по росписи пряников и экскурсия в Сергиевом Посаде
Посетите пряничную мастерскую в Сергиевом Посаде, где вы узнаете секреты пряничного искусства, украсите свои пряники и насладитесь ароматным чаем
Начало: На улице Вознесенской
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
770655₽ за человека
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Мастер-класс по созданию уникальной матрешки в Сергиевом Посаде
Погрузитесь в мир русского народного искусства, создавая свою матрешку под руководством мастера
Начало: Московское ш, д. 25, 1 этаж, Сергиев Посад
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Сергиев Посад для детей: свечная мастерская
Изготовить на мастер-классе медовую церковную свечу и возжечь ее перед иконой
Начало: Рядом с вечным огнем
Завтра в 15:00
16 окт в 10:00
от 7 490₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 октября 2024Очень понравилась экскурсия и мастер-класс. Сделали 2 пряника, можно было сделать пряничный домик. В музее есть кофейня, можно подождать и выпить вкусный кофе
- ККовальчук23 сентября 2024Экскурсию вела Александра,отличный рассказ про пряники, интересный мастер класс. Организация на 5+. Нам Очень понравилось!!!
- ЕЕлена21 сентября 2024Изумительная экскурсия! Узнали и увидели, как делают матрешки. Узнали, что Сергиева - Посадская матрешка, это тематическая игрушка - первая книжка.
- ТТатьяна28 августа 2024Были на мастер-классе с детьми. Сначала нас встретила гид Полина и рассказала немного о месте, производстве пряников и даже показала
- ММарина8 июля 2024Добрый день. Приезжали в город на выходные, и как отдых-развлечение поучаствовали с друзьями в мастер-классе по росписи матрешки. Узнали интересные подробности
- ННаталия28 февраля 2024Интересный рассказ об истории производства матрешек, и потом мастер-класс, все супер! Спасибо организаторам!
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Мастер-классы»
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