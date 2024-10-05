Интересные программы мастер-классы Сергиева Посада

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Сергиевом Посаде, цены от 655 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Экскурсия и мастер-класс в пряничной мастерской
скидка
15%
9 отзывов
1 час
Групповая
Мастер-класс по росписи пряников и экскурсия в Сергиевом Посаде
Посетите пряничную мастерскую в Сергиевом Посаде, где вы узнаете секреты пряничного искусства, украсите свои пряники и насладитесь ароматным чаем
Начало: На улице Вознесенской
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
770655 за человека
«Матрешка»: мастер-класс и история создания игрушки
Пешая
8 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Мастер-класс по созданию уникальной матрешки в Сергиевом Посаде
Погрузитесь в мир русского народного искусства, создавая свою матрешку под руководством мастера
Начало: Московское ш, д. 25, 1 этаж, Сергиев Посад
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 6 чел.
Сергиев Посад для детей: свечная мастерская
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Сергиев Посад для детей: свечная мастерская
Изготовить на мастер-классе медовую церковную свечу и возжечь ее перед иконой
Начало: Рядом с вечным огнем
Завтра в 15:00
16 окт в 10:00
от 7 490 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 октября 2024
    Экскурсия и мастер-класс в пряничной мастерской
    Очень понравилась экскурсия и мастер-класс. Сделали 2 пряника, можно было сделать пряничный домик. В музее есть кофейня, можно подождать и выпить вкусный кофе
    Очень понравилась экскурсия и мастер-класс. Сделали 2 пряника, можно было сделать пряничный домик. В музее естьОчень понравилась экскурсия и мастер-класс. Сделали 2 пряника, можно было сделать пряничный домик. В музее естьОчень понравилась экскурсия и мастер-класс. Сделали 2 пряника, можно было сделать пряничный домик. В музее естьОчень понравилась экскурсия и мастер-класс. Сделали 2 пряника, можно было сделать пряничный домик. В музее естьОчень понравилась экскурсия и мастер-класс. Сделали 2 пряника, можно было сделать пряничный домик. В музее есть
  • К
    Ковальчук
    23 сентября 2024
    Экскурсия и мастер-класс в пряничной мастерской
    Экскурсию вела Александра,отличный рассказ про пряники, интересный мастер класс. Организация на 5+. Нам Очень понравилось!!!
  • Е
    Елена
    21 сентября 2024
    «Матрешка»: мастер-класс и история создания игрушки
    Изумительная экскурсия! Узнали и увидели, как делают матрешки. Узнали, что Сергиева - Посадская матрешка, это тематическая игрушка - первая книжка.
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    Раскрасили по матрешке - получилось угловато, но самобытно. Я купила матрешек для самостоятельного раскрашивания, придумаю свой сюжет. Спасибо! Очень интересно и познавательно.

  • Т
    Татьяна
    28 августа 2024
    Экскурсия и мастер-класс в пряничной мастерской
    Были на мастер-классе с детьми. Сначала нас встретила гид Полина и рассказала немного о месте, производстве пряников и даже показала
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    один секретик)) Детей завлекла загадками. Это создало дружелюбную атмосферу. Далее был сам мастер-класс по росписи пряников. Увлекательное мероприятие, даже взрослые заценили. Нам предложили чай. И в такой домашней обстановке мы расписывали пряники и болтали, как с подружками на кухне) Очень понравилось. Сам магазин создал отличные вречатления-светлое помещение с огромным количеством сладостей, да еще и очень красивыми, а также приятный персонал магазина делают это место очень привлекательным!

  • М
    Марина
    8 июля 2024
    «Матрешка»: мастер-класс и история создания игрушки
    Добрый день. Приезжали в город на выходные, и как отдых-развлечение поучаствовали с друзьями в мастер-классе по росписи матрешки. Узнали интересные подробности
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    и индивидуальность именно Посадкой матрешки, посмотрели, как вытачивается сама фигурка мастером. И после сели разрисовывать своих красавец или красавцев)) тут уж у кого какая фантазия. Экскурсия прошла незаметно быстро, легко и душевно))

  • Н
    Наталия
    28 февраля 2024
    «Матрешка»: мастер-класс и история создания игрушки
    Интересный рассказ об истории производства матрешек, и потом мастер-класс, все супер! Спасибо организаторам!

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия и мастер-класс в пряничной мастерской
  2. «Матрешка»: мастер-класс и история создания игрушки
  3. Сергиев Посад для детей: свечная мастерская
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  2. Самое главное
  3. Троицкий собор
  4. Успенский Собор
  5. Черниговский скит
  6. Старый город
  7. Гремячий ключ
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в октябре 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 655 до 7 490 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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