Индивидуальная
до 20 чел.
Сергиев Посад для детей: свечная мастерская
Познакомьтесь с традициями и символами православия в Сергиевом Посаде. Дети создадут свечи и посетят храм, где смогут зажечь их перед иконой
Начало: Рядом с вечным огнем
Завтра в 10:00
20 янв в 10:00
5867 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс «Пряничный домик своими руками»
Добро пожаловать в мир сладостей! Узнайте, как сделать пряничный домик, и насладитесь атмосферой уюта и тепла в Сергиевом Посаде
Начало: На Вознесенской улице
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 11:00
20 янв в 11:00
1000 ₽
1111 ₽ за человека
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия по Сергиеву Посаду
Начало: Ул. Вознесенская 30А, Гимназия И.Б. Ольбинского
Расписание: В любое время, в любой день
1490 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Духовное наследие России: иммерсивная экскурсия с подъемом на колокольню
Начало: Свято-Троицкая Сергиева лавра
1500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в январе 2026
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 1000 до 5867 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Сергиевом Посаде на 2026 год по теме «Развлечения», 33 ⭐ отзыва, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март