Эта поездка для тех, кто ценит русскую живопись и иконопись.
Мы отправимся в Абрамцево, чтобы осмотреть дом меценатов Мамонтовых и узнать об их вкладе в искусство 19 века.
А затем посетим усадьбу Фёдора Тютчева, где вы погрузитесь в историю иконописи и рассказы о жизни творческой богемы прошлых веков.
Мы отправимся в Абрамцево, чтобы осмотреть дом меценатов Мамонтовых и узнать об их вкладе в искусство 19 века.
А затем посетим усадьбу Фёдора Тютчева, где вы погрузитесь в историю иконописи и рассказы о жизни творческой богемы прошлых веков.
Описание экскурсии
Музей-заповедник Абрамцево. Мы осмотрим усадьбу меценатов и предпринимателей Мамонтовых. Вы узнаете, как в 19 веке они строили железную дорогу Москва — Ярославль и создавали творческое сообщество, куда входили такие таланты, как Васнецов, Тютчев, Врубель.
Мураново — усадьба Фёдора Тютчева. Вы погрузитесь в историю искусства и выясните, чем отличается живопись от иконописи. Увидите, как шедевры Васнецова рассказывают о почитании святого Сергия Радонежского. Послушаете о великих писателях и художниках 18–19 веков, связанных с нашим краем.
Организационные детали
- Едем на автомобиле HAVAL F7
- В дороге в целом проведём 1,5 ч. В каждой усадьбе — по часу
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — по 500 ₽ в каждую усадьбу. Экскурсии в музеях проводят местные гиды
- В Мураново при желании можно организовать чаепитие за дополнительную плату
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 33 туристов
Я художник и реставратор живописи. Живу в Сергиевом Посаде. Провожу авторские экскурсии по церковным объектам нашего города и региона. Творческий и открытый человек для путешественников и паломников. Хочу поделиться с вами
Входит в следующие категории Сергиева Посада
Похожие экскурсии на «История в красках: в Абрамцево и Мураново - из Сергиева Посада»
Индивидуальная
По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле. Обзорная экскурсия «Запад»
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, путешествуя на ретроавтомобиле с прозрачной крышей. Уникальный шанс увидеть город под новым углом
Начало: Рядом с Уточьей башней
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
от 6850 ₽ за человека
Индивидуальная
По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле «Восток»
Посмотреть на город с необычных ракурсов, перенестись в его прошлое и узнать его настоящее
Начало: Около Уточьей башни
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
от 6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборСергиев Посад + Троице-Сергиева лавра: обзорная экскурсия
Погрузитесь в историю Сергиева Посада и Троице-Сергиевой лавры. Откройте для себя ключевые моменты истории города и монастыря
Завтра в 09:00
18 мая в 09:00
9600 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Пешком по улочкам Сергиева Посада
Познакомиться с памятниками и святынями старинного русского города на обзорной прогулке
Начало: Возле смотровой площадки Блиная гора
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
1200 ₽ за человека
от 15 000 ₽ за экскурсию