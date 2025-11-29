Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Сергиеву Посаду: история и панорамы на ретроавтомобиле
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, путешествуя на ретроавтомобиле с прозрачной крышей. Уникальный шанс увидеть город под новым углом
Начало: Рядом с Уточьей башней
«На ретроавтомобиле с панорамной крышей мы отправимся в путешествие по тихим улочкам и крутым переулкам старого города, его набережным и заповедным уголкам»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 6850 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле «Восток»
Посмотреть на город с необычных ракурсов, перенестись в его прошлое и узнать его настоящее
Начало: Около Уточьей башни
«Мы проедем по крутым переулкам Старого города, по набережным реки Кончуры, по главной улице Сергиева Посада»
Сегодня в 08:30
Завтра в 09:30
от 5850 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Назад в детство: интерактивное путешествие на ретроавтомобиле по Сергиеву Посаду
Старинный город, весёлые игры и немного волшебства - для детей и взрослых
Начало: Около Уточьей башни
«набережные Вондиги, Контуры и Копниники, крутые горки и переулки»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
от 6850 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Сергиеву Посаду с местной любительницей истории
Лавра, Блинная гора, Ильинская церковь и забытые тропы
Начало: На Красногорской площади
«C Келарской набережной полюбуетесь видом на историческую часть города»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
- ААнастасия29 ноября 2025Замечательный тур! Интересно,весело и необычно) оригинальный формат! Теперь хочется увидеть город летом)
- ННаталья17 ноября 2025Путешествие полностью оправдало мои ожидания и стало приятным сюрпризом для детей. Если вы хотите познакомиться с городом, не только с центром, а с реальным живым городом, то вам сюда. Спасибо команде организаторов - всегда были на связи)))
- ЛЛариса7 ноября 2025Хочешь узнать чуть больше о месте в котором оказался - обратись к местным гидам, которые с любовью расскажут о нем)
- ЕЕлена7 ноября 2025Даже не ожидали, что так здорово проведём время! Посмотрели на город с разных ракуров, в том числе и непарадные улочки,
- ТТатьяна6 ноября 2025Оооочень круто, красиво и познавательно
- ННаталия27 октября 2025Мы с детьми в восторге от экскурсии! Вячеслав очень интересно и зажигательно рассказывает, с чувстом юмора. Прям с душой. Сразу
- ННаталья27 октября 2025Нам понравилось)))) Гид Вячеслав прекрасно преподнёс материал. С нами были 2 детей, погода ветренная, в машине было очень тепло, отогревались)))
- ННаталья20 октября 2025Очень классные ребята! Время пролетело на одном дыхании, весело, интересно и познавательно.
- ППавел8 октября 2025Были в дождливый день, но на машине было очень комфортно, нам все рассказали про Сергиев Посад, плюс покатались на ретро мобиле, советую!)
- ЕЕкатерина7 октября 2025Очень познавательная и увлекательная экскурсия. Подходит и для детей и для взрослых, по времени комфортная. Сергиев Посад открылся с другой стороны - аутентичный, город небольшой, но очень уютный.
- ООльга21 сентября 2025Необычная экскурсия в хорошую погоду для тех, кто не любит много ходить, но хочет много увидеть.
У нас дача рядом с
- ММария14 сентября 2025Замечательное путешествие на автомобиле вне времени по эпохам и историческим вехам! К концу путешествия поняли, как много мы не знали
- ННина14 сентября 2025Очень оригинальная экскурсия по тихим улочкам города. Внимательный водитель и он же хороший рассказчик, влюбленный в свой город.
- ККристина6 сентября 2025Вячеслав приятный мужчина. Рассказал про город доступно и понятно. Приехал в указанное место,покатались супер. Рекомендую ✌️
- ННадежда1 сентября 2025Это очень приятная и познавательная экскурсия была преподнесена в качестве подарка-сюрприза мужу, которому интересна тема истории, автомобиля Газ.
Гид очень замечательный
- ССергей27 августа 2025Лучший гид и лучшая экскурсия! Спасибо Вячеславу за его работу
- ММарина24 августа 2025Хочу поблагодарить Вячеслава за атмосферное погружение в историческое наследие Сергиева - Пассада. Отправиться на машине времени вернуться в историческое прошлое.
- ВВиктория15 августа 2025Очень понравилась экскурсия, Евгений показал нам не только попсовые туристические места, мы проехались по красивому частному сектору с резными старыми
- ООльга9 августа 2025Просто буря эмоций у меня и детей! Будем всем советовать, спасибо!
- ННаталья29 июля 2025Спасибо за хорошую экскурсию, все очень понравилось! Будем рекомендовать 😊
