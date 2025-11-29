читать дальше

городом много лет, и мне казалось, что я знаю Сергиев Посад вдоль и поперек. Но ретроавтомобиль возил нас по таким улочкам, о существовании которых мы не догадывались. И даже про те места, где не раз гуляли, узнавали что-то новое для себя.

Информации было очень много, мы долго потом это все переваривали и укладывали в голове.

Но сами хотели получить максимум за пару часов - и получили)))

Отдельно отмечу образ экскурсовода- очень гармоничное сочетание с автомобилем и, что более важно, с городом.

Большое спасибо за прекрасно проведённое время!