Мои заказы

Экскурсии по набережной Сергиева Посада

Найдено 4 экскурсии в категории «Набережная» в Сергиевом Посаде, цены от 4800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле. Обзорная экскурсия «Запад»
На машине
1.5 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Сергиеву Посаду: история и панорамы на ретроавтомобиле
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, путешествуя на ретроавтомобиле с прозрачной крышей. Уникальный шанс увидеть город под новым углом
Начало: Рядом с Уточьей башней
«На ретроавтомобиле с панорамной крышей мы отправимся в путешествие по тихим улочкам и крутым переулкам старого города, его набережным и заповедным уголкам»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 6850 ₽ за всё до 7 чел.
По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле «Восток»
На машине
1 час
28 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле «Восток»
Посмотреть на город с необычных ракурсов, перенестись в его прошлое и узнать его настоящее
Начало: Около Уточьей башни
«Мы проедем по крутым переулкам Старого города, по набережным реки Кончуры, по главной улице Сергиева Посада»
Сегодня в 08:30
Завтра в 09:30
от 5850 ₽ за всё до 7 чел.
Назад в детство: интерактивное путешествие на ретроавтомобиле по Сергиеву Посаду
На машине
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Назад в детство: интерактивное путешествие на ретроавтомобиле по Сергиеву Посаду
Старинный город, весёлые игры и немного волшебства - для детей и взрослых
Начало: Около Уточьей башни
«набережные Вондиги, Контуры и Копниники, крутые горки и переулки»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
от 6850 ₽ за всё до 7 чел.
Прогулка по Сергиеву Посаду с местной любительницей истории
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Сергиеву Посаду с местной любительницей истории
Лавра, Блинная гора, Ильинская церковь и забытые тропы
Начало: На Красногорской площади
«C Келарской набережной полюбуетесь видом на историческую часть города»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    29 ноября 2025
    По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле «Восток»
    Замечательный тур! Интересно,весело и необычно) оригинальный формат! Теперь хочется увидеть город летом)
    Замечательный тур! Интересно,весело и необычно) оригинальный формат! Теперь хочется увидеть город летом)
  • Н
    Наталья
    17 ноября 2025
    Назад в детство: интерактивное путешествие на ретроавтомобиле по Сергиеву Посаду
    Путешествие полностью оправдало мои ожидания и стало приятным сюрпризом для детей. Если вы хотите познакомиться с городом, не только с центром, а с реальным живым городом, то вам сюда. Спасибо команде организаторов - всегда были на связи)))
  • Л
    Лариса
    7 ноября 2025
    По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле. Обзорная экскурсия «Запад»
    Хочешь узнать чуть больше о месте в котором оказался - обратись к местным гидам, которые с любовью расскажут о нем)
    читать дальше

    таким гидом оказался Вячеслав, который не только прокатил нас на ретроавтомобиле, но и рассказал о городе, о его прошлом и настоящем, отвечал на вопросы, шутил и время пролетело совершенно незаметно)
    А еще и стильно выглядел)
    Рекомендую экскурсию к посещению!

    Хочешь узнать чуть больше о месте в котором оказался - обратись к местным гидам, которые сХочешь узнать чуть больше о месте в котором оказался - обратись к местным гидам, которые сХочешь узнать чуть больше о месте в котором оказался - обратись к местным гидам, которые сХочешь узнать чуть больше о месте в котором оказался - обратись к местным гидам, которые сХочешь узнать чуть больше о месте в котором оказался - обратись к местным гидам, которые с
  • Е
    Елена
    7 ноября 2025
    Назад в детство: интерактивное путешествие на ретроавтомобиле по Сергиеву Посаду
    Даже не ожидали, что так здорово проведём время! Посмотрели на город с разных ракуров, в том числе и непарадные улочки,
    читать дальше

    и окраину. Увидели основные достопримечательности. И с историей пощнакомились, и поиграли, и призы получили. Машина -отдельный восторг!!! Экскурсия понравится и взрослым, и детям!

  • Т
    Татьяна
    6 ноября 2025
    По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле. Обзорная экскурсия «Запад»
    Оооочень круто, красиво и познавательно
  • Н
    Наталия
    27 октября 2025
    Назад в детство: интерактивное путешествие на ретроавтомобиле по Сергиеву Посаду
    Мы с детьми в восторге от экскурсии! Вячеслав очень интересно и зажигательно рассказывает, с чувстом юмора. Прям с душой. Сразу
    читать дальше

    поднимается настроение. Использует много разного реквизита. Увлекает детей разными заданиями, играми и подарочками. И очень удобно, что на автомобиле, да ещё и на таком необычном. Наших детей не просто заинтересовать. Но все были вовлечены. Спасибо большое Вячеславу за экскурсию. Однозначно рекомендуем!

  • Н
    Наталья
    27 октября 2025
    По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле «Восток»
    Нам понравилось)))) Гид Вячеслав прекрасно преподнёс материал. С нами были 2 детей, погода ветренная, в машине было очень тепло, отогревались)))
    Нам понравилось)))) Гид Вячеслав прекрасно преподнёс материал. С нами были 2 детей, погода ветренная, в машине было очень тепло, отогревались)))Нам понравилось)))) Гид Вячеслав прекрасно преподнёс материал. С нами были 2 детей, погода ветренная, в машине было очень тепло, отогревались)))Нам понравилось)))) Гид Вячеслав прекрасно преподнёс материал. С нами были 2 детей, погода ветренная, в машине было очень тепло, отогревались)))
  • Н
    Наталья
    20 октября 2025
    По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле «Восток»
    Очень классные ребята! Время пролетело на одном дыхании, весело, интересно и познавательно.
  • П
    Павел
    8 октября 2025
    По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле. Обзорная экскурсия «Запад»
    Были в дождливый день, но на машине было очень комфортно, нам все рассказали про Сергиев Посад, плюс покатались на ретро мобиле, советую!)
    Были в дождливый день, но на машине было очень комфортно, нам все рассказали про Сергиев Посад, плюс покатались на ретро мобиле, советую!)
  • Е
    Екатерина
    7 октября 2025
    По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле «Восток»
    Очень познавательная и увлекательная экскурсия. Подходит и для детей и для взрослых, по времени комфортная. Сергиев Посад открылся с другой стороны - аутентичный, город небольшой, но очень уютный.
    Очень познавательная и увлекательная экскурсия. Подходит и для детей и для взрослых, по времени комфортная. Сергиев
  • О
    Ольга
    21 сентября 2025
    По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле. Обзорная экскурсия «Запад»
    Необычная экскурсия в хорошую погоду для тех, кто не любит много ходить, но хочет много увидеть.
    У нас дача рядом с
    читать дальше

    городом много лет, и мне казалось, что я знаю Сергиев Посад вдоль и поперек. Но ретроавтомобиль возил нас по таким улочкам, о существовании которых мы не догадывались. И даже про те места, где не раз гуляли, узнавали что-то новое для себя.
    Информации было очень много, мы долго потом это все переваривали и укладывали в голове.
    Но сами хотели получить максимум за пару часов - и получили)))
    Отдельно отмечу образ экскурсовода- очень гармоничное сочетание с автомобилем и, что более важно, с городом.
    Большое спасибо за прекрасно проведённое время!

  • М
    Мария
    14 сентября 2025
    По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле. Обзорная экскурсия «Запад»
    Замечательное путешествие на автомобиле вне времени по эпохам и историческим вехам! К концу путешествия поняли, как много мы не знали
    читать дальше

    и как много мы узнали о городе. Всем известна Лавра (хотя и о ней Вячеслав поведал много интересного), а город как-то всегда оставался в тени. Но и у него есть своя история (даже кинематографическая). Спасибо прекрасному, позитивному, внимательному и заботливому экскурсоводу Вячеславу!!! С удовольствием вернёмся в город после его рассказа о нем)
    А лично для меня стало открытием всё, что связано с Матрёшкой)

    Замечательное путешествие на автомобиле вне времени по эпохам и историческим вехам! К концу путешествия поняли, какЗамечательное путешествие на автомобиле вне времени по эпохам и историческим вехам! К концу путешествия поняли, какЗамечательное путешествие на автомобиле вне времени по эпохам и историческим вехам! К концу путешествия поняли, какЗамечательное путешествие на автомобиле вне времени по эпохам и историческим вехам! К концу путешествия поняли, как
  • Н
    Нина
    14 сентября 2025
    По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле «Восток»
    Очень оригинальная экскурсия по тихим улочкам города. Внимательный водитель и он же хороший рассказчик, влюбленный в свой город.
  • К
    Кристина
    6 сентября 2025
    По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле «Восток»
    Вячеслав приятный мужчина. Рассказал про город доступно и понятно. Приехал в указанное место,покатались супер. Рекомендую ✌️
    Вячеслав приятный мужчина. Рассказал про город доступно и понятно. Приехал в указанное место,покатались супер. Рекомендую ✌️Вячеслав приятный мужчина. Рассказал про город доступно и понятно. Приехал в указанное место,покатались супер. Рекомендую ✌️
  • Н
    Надежда
    1 сентября 2025
    По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле. Обзорная экскурсия «Запад»
    Это очень приятная и познавательная экскурсия была преподнесена в качестве подарка-сюрприза мужу, которому интересна тема истории, автомобиля Газ.
    Гид очень замечательный
    читать дальше

    и интересный человек. Доброжелательный и добрый. Рассказал историю города. В целом, очень познавательная, интересная, веселая экскурсия на автомобиле возрастом 59 лет. Гид - Вячеслав огромная благодарность, Вы красавчик, во всех смыслах! Нам ооочень все понравилось 🙏🙏🙏💖 день рождения мужа удался, после прекрасного начала и подьема настроения таким сюрпризом! Рекомендую👍

    Это очень приятная и познавательная экскурсия была преподнесена в качестве подарка-сюрприза мужу, которому интересна тема истории, автомобиля ГазЭто очень приятная и познавательная экскурсия была преподнесена в качестве подарка-сюрприза мужу, которому интересна тема истории, автомобиля Газ
  • С
    Сергей
    27 августа 2025
    По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле «Восток»
    Лучший гид и лучшая экскурсия! Спасибо Вячеславу за его работу
  • М
    Марина
    24 августа 2025
    По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле «Восток»
    Хочу поблагодарить Вячеслава за атмосферное погружение в историческое наследие Сергиева - Пассада. Отправиться на машине времени вернуться в историческое прошлое.
    читать дальше

    Мы, моя семья провели чудесный, запоминающий день. В разном возрастном составе. Все получили много впечатлений. И так мы провели день рождение. Останавливались на таких улочках там куда наши ноги не дошли бы. Нам раскрыли маленьеие секреты города. Поездка была наполнена конкурсами и загадками,подарками презентацией. Вячеслав открытый, харизматичный экскурссовод. Человек праздник!!! . Скучать не пришлось. Автомобиль удобный, в пасморную погоду есть пледы,которыми можно укрыться.

    Хочу поблагодарить Вячеслава за атмосферное погружение в историческое наследие Сергиева - Пассада. Отправиться на машине времениХочу поблагодарить Вячеслава за атмосферное погружение в историческое наследие Сергиева - Пассада. Отправиться на машине времениХочу поблагодарить Вячеслава за атмосферное погружение в историческое наследие Сергиева - Пассада. Отправиться на машине времени
  • В
    Виктория
    15 августа 2025
    По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле. Обзорная экскурсия «Запад»
    Очень понравилась экскурсия, Евгений показал нам не только попсовые туристические места, мы проехались по красивому частному сектору с резными старыми
    читать дальше

    домиками, узнали, какие интересные люди там живут, какая история у этих домов. Ведь Сергиев Посад — это не только лавра и храмы, а ещё много славных мест, людей, историй.
    Экскурсия проходила с интерактивными элементами, нас включали в повествование. Также Евгений показал старинные находки из окрестностей города.
    Экскурсию рекомендую 100%.

  • О
    Ольга
    9 августа 2025
    По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле «Восток»
    Просто буря эмоций у меня и детей! Будем всем советовать, спасибо!
    Просто буря эмоций у меня и детей! Будем всем советовать, спасибо!Просто буря эмоций у меня и детей! Будем всем советовать, спасибо!Просто буря эмоций у меня и детей! Будем всем советовать, спасибо!
  • Н
    Наталья
    29 июля 2025
    По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле. Обзорная экскурсия «Запад»
    Спасибо за хорошую экскурсию, все очень понравилось! Будем рекомендовать 😊

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле. Обзорная экскурсия «Запад»
  2. По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле «Восток»
  3. Назад в детство: интерактивное путешествие на ретроавтомобиле по Сергиеву Посаду
  4. Прогулка по Сергиеву Посаду с местной любительницей истории
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  2. Успенский Собор
  3. Троицкий собор
  4. Самое главное
  5. Памятник Петру и Февронии
  6. Старый город
  7. Набережная
  8. Гремячий ключ
  9. Черниговский скит
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в декабре 2025
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Набережная" можно забронировать 4 экскурсии от 4800 до 6850. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Сергиевом Посаде, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Сергиева Посада. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025