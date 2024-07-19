В пряничной мастерской в Сергиевом Посаде можно познакомиться с традиционными рецептами пряников, увидеть шедевры мастеров и узнать, сколько весит самый большой пряничный дом. Участники самостоятельно украсят сладости глазурью и декором, используя различные техники. Также будет возможность угоститься свежими пряниками и ароматным чаем. Дети до 6 лет допускаются на мастер-класс в сопровождении взрослых. Экскурсию проведёт один из гидов команды мастерской

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Описание мастер-класса

Пряничная история: экскурсия

Мы встретим вас в мастерской и проведём экскурсию по музейной экспозиции. Вы окунётесь в атмосферу русских народных сказок, рассмотрите пряничные доски, старинные книги о пряниках и даже пряничные картины с QR-кодами — если навести на них телефон, истории оживут!

Также мы зададим несколько вопросов — и в качестве награды за правильные ответы вы получите сладкий приз.

Мастер-класс и чаепитие

Роспись пряника — увлекательное занятие. Мы предоставим всё необходимое для работы — фартуки и перчатки, разноцветную глазурь и два пряника. Вы дадите волю фантазии и создадите собственный дизайн.

После творческой работы свой шедевр можно съесть, запивая ароматным чаем, или забрать его домой. В любом случае пряниками мы вас угостим!

Организационные детали