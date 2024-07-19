В пряничной мастерской в Сергиевом Посаде можно познакомиться с традиционными рецептами пряников, увидеть шедевры мастеров и узнать, сколько весит самый большой пряничный дом. Участники самостоятельно украсят сладости глазурью и декором, используя различные техники. Также будет возможность угоститься свежими пряниками и ароматным чаем. Дети до 6 лет допускаются на мастер-класс в сопровождении взрослых. Экскурсию проведёт один из гидов команды мастерской
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Увлекательный мастер-класс по росписи пряников
- 🏰 Экскурсия по музейной экспозиции
- 📚 Знакомство с традиционными рецептами
- 🍬 Сладкие призы за правильные ответы
- ☕ Чаепитие с ароматными пряниками
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Что можно увидеть
- Пряничные доски
- Старинные книги о пряниках
- Пряничные картины с QR-кодами
Описание мастер-класса
Пряничная история: экскурсия
Мы встретим вас в мастерской и проведём экскурсию по музейной экспозиции. Вы окунётесь в атмосферу русских народных сказок, рассмотрите пряничные доски, старинные книги о пряниках и даже пряничные картины с QR-кодами — если навести на них телефон, истории оживут!
Также мы зададим несколько вопросов — и в качестве награды за правильные ответы вы получите сладкий приз.
Мастер-класс и чаепитие
Роспись пряника — увлекательное занятие. Мы предоставим всё необходимое для работы — фартуки и перчатки, разноцветную глазурь и два пряника. Вы дадите волю фантазии и создадите собственный дизайн.
После творческой работы свой шедевр можно съесть, запивая ароматным чаем, или забрать его домой. В любом случае пряниками мы вас угостим!
Организационные детали
- Дети до 6 лет допускаются на мастер-класс в сопровождении взрослых
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Вознесенской
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Сергиевом Посаде
Приглашаем в пряничную мастерскую! В нашей команде работают опытные художники и кондитеры.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
19 июл 2024
В целом нам понравилось, но, как мне кажется, надо увеличить познавательную составляющую (раз позиционируется, как экскурсия), добавив информацию, когда и как появился пряник, из чего готовился изначально, особенности процесса изготовления.
Елена
11 июл 2024
Посетили мастерскую втроем: я, муж и ребенок 2 года. Всем очень понравилось! Сначала заходишь в магазин, большое разнообразие на любой вкус и цвет пряников, леденцов, печенья, игрушек ручной работы и
Елена
11 июл 2024
Мероприятие подойдёт всем-можно окунуться в увлекательный творческий процесс украшения пряников в приятной атмосфере, насладиться чашечкой вкусного чая и отведать плоды своего творчества. При этом узнать много интересного о пряничном деле
Входит в следующие категории Сергиева Посада
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