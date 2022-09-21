Дорогие путешественники! Приглашаю Вас посетить наш город! Удивительна и неповторима история города Преподобного Сергия. Посад формировался вокруг Святой Обители столетиями, и конечно, каждая его улочка с древних времён и до нашего времени имеет свою уникальную историческую связь. Существует много интересных легенд и преданий, рассказывающих нам о людях и о жизни города. Мы ответим на вопрос о том, почему такая разнообразная Архитектура нашла такое гармоничное сочетание в одном, казалось, столь малом городке Подмосковья. Вы узнаете чем Посад отличается от города, где был первый посадский центр, и каким ремеслом зарабатывали на жизнь ремесленники. Мы вспомним" Богомолье" Шмелёва, и мысленно перенесемся на столетия назад. Вы узнаете какие исторические, культурные и духовные личности проживали в этом городе в разные времена. И как и почему город менял своё название.

Мы прогуляемся по старым улочкам, сохранившим свой неповторимый облик, познакомимся с бытом горожан и мещан, когда-то проживавших здесь, посмотрим на Лавру в подзорную трубу со знаменитой Блинной горы и насладимся самой известной панорамой Свято-Троицкого монастыря, где можно будет сделать лучшие снимки. Оставить на память монетку в горшочке кролика на Келарской набережной, и восхитимся прекрасно сохранившимся историческим центром города. А потом, увидим здание так и не состоявшейся трамвайной электростанциии, и даже, выпьем там по чашечке кофе… Продолжим прогулку по древним Слободам, где все еще веет отголосками древних времен, поговорим и о самых важных исторических моментах, а ещё посетим старинные храмы и наберём воды в Святых источниках… А ещё покормим уточек на Белом пруду, И, конечно послушаем легенды старого Посада…