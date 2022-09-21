Легенды Старого Посада

Легенды Старого Посада
Легенды Старого Посада
Легенды Старого Посада
Легенды Старого Посада
Легенды Старого Посада
Легенды Старого Посада
Легенды Старого Посада
Легенды Старого Посада
Легенды Старого Посада
Легенды Старого Посада

Что вас ожидает 🤩

  • Старые улочки города, Келарская набережная, Блинная гора.
  • Пятницкая и Введенская Церкви, Ильинский храм, святые источники
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Описание

Дорогие путешественники! Приглашаю Вас посетить наш город! Удивительна и неповторима история города Преподобного Сергия. Посад формировался вокруг Святой Обители столетиями, и конечно, каждая его улочка с древних времён и до нашего времени имеет свою уникальную историческую связь. Существует много интересных легенд и преданий, рассказывающих нам о людях и о жизни города. Мы ответим на вопрос о том, почему такая разнообразная Архитектура нашла такое гармоничное сочетание в одном, казалось, столь малом городке Подмосковья. Вы узнаете чем Посад отличается от города, где был первый посадский центр, и каким ремеслом зарабатывали на жизнь ремесленники. Мы вспомним" Богомолье" Шмелёва, и мысленно перенесемся на столетия назад. Вы узнаете какие исторические, культурные и духовные личности проживали в этом городе в разные времена. И как и почему город менял своё название.
Мы прогуляемся по старым улочкам, сохранившим свой неповторимый облик, познакомимся с бытом горожан и мещан, когда-то проживавших здесь, посмотрим на Лавру в подзорную трубу со знаменитой Блинной горы и насладимся самой известной панорамой Свято-Троицкого монастыря, где можно будет сделать лучшие снимки. Оставить на память монетку в горшочке кролика на Келарской набережной, и восхитимся прекрасно сохранившимся историческим центром города. А потом, увидим здание так и не состоявшейся трамвайной электростанциии, и даже, выпьем там по чашечке кофе… Продолжим прогулку по древним Слободам, где все еще веет отголосками древних времен, поговорим и о самых важных исторических моментах, а ещё посетим старинные храмы и наберём воды в Святых источниках… А ещё покормим уточек на Белом пруду, И, конечно послушаем легенды старого Посада…

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия
Что не входит
  • Кофе
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Красногорская площадь, памятник Преп. Сергию
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, в 14.00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит по улице, поэтому необходимо одеться по погоде.
  • Если в группе больше 6 человек, каждый последующий оплачивается дополнительно +450р
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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