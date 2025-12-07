Мои заказы

Сергиев Посад глазами русских художников

Погрузиться в историю города и ощутить его связь с великими мастерами
Сергиев Посад — это не только духовная столица России, но и место, где известные художники веками черпали вдохновение в древних стенах и особой атмосфере.

Мы взглянем на город сквозь историю искусства, посмотрим на него глазами великих мастеров, ощутим воплощение русского духа. И поймём, почему именно здесь они находили богатейший материал для творчества.
Описание экскурсии

На протяжении столетий Сергиев Посад обладал необъяснимым магнетизмом для творческих личностей. Здесь творили Виктор Васнецов, Михаил Нестеров, Василий Суриков, Владимир Фаворский и многие другие. Обо всех них мы поговорим.

Прогуляемся по историческому центру города и заглянем:

  • в храм Воскресения Христова
  • Ильинскую церковь
  • храм Параскевы Пятницы
  • Введенскую церковь

А ещё посетим городскую смотровую площадку.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек, доплата — 100 ₽ за каждого следующего участника
  • Одевайтесь по погоде, женщинам нужно взять с собой платки

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Сергиевом Посаде
Провёл экскурсии для 143 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий, я гид в Троице-Сергиевой лавре и Московской духовной академии. Я расскажу вам не только о монастыре, но и о жизни нашей обители и школы.

