Индивидуальная
до 7 чел.
Сергиев Посад: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и наслаждаясь великолепными видами
Начало: На площади перед Лаврой возде памятника преподобно...
Завтра в 09:00
10 окт в 13:00
5000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Сергиева Посада через судьбы его выдающихся жителей. Узнайте о Сергии Радонежском, Борисе Годунове и других знаменитых личностях
Завтра в 16:00
11 окт в 08:00
3734 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Знакомьтесь, Сергиев Посад: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: На ж/д станции Сергиев Посад
12 окт в 08:30
16 окт в 08:30
4500 ₽ за всё до 12 чел.
Билеты
Знакомство с Лаврой: история и святыни
Путешествие в сердце духовной жизни России. Узнайте, как Лавра стала важнейшим монастырём и что скрывают её древние стены
Начало: На Красногорской площади
13 окт в 08:00
14 окт в 13:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Пешком по улочкам Сергиева Посада
Познакомиться с памятниками и святынями старинного русского города на обзорной прогулке
Начало: На Красногрской площади
10 окт в 17:00
11 окт в 14:00
1200 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
Путешествие в прошлое с VR-очками и аудиогидом: стены Лавры, Рождественская церковь и многое другое ждут вас в Сергиевом Посаде
Начало: На Красногорской площади
13 окт в 10:00
14 окт в 10:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Сергиев Посад глазами русских художников
Погрузиться в историю города и ощутить его связь с великими мастерами
Завтра в 15:30
10 окт в 15:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
