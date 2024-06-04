Смотровые площадки Сергиева Посада

Найдено 6 экскурсий в категории «Смотровые площадки» в Сергиевом Посаде, цены от 910 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сергиев Посад: у стен святой обители
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Сергиев Посад: путешествие в историю у стен святой обители
Исследуйте сердце Сергиева Посада в увлекательной пешеходной экскурсии. От истории лавры до знаменитых горожан - каждый шаг расскажет свою историю
«Со смотровой площадки на Блинной горе вы полюбуетесь главной достопримечательностью, а вблизи рассмотрите её стены и башни»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 12 чел.
Пешком по улочкам Сергиева Посада
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
138 отзывов
Пешком по улочкам Сергиева Посада: экскурсия по историческим местам
Прогулка по Сергиеву Посаду: архитектурные жемчужины, Троице-Сергиева Лавра, история города, святой источник, Блинная гора
Начало: На Красногрской площади
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
910 за человека
Знакомьтесь, Сергиев Посад
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
96 отзывов
Популярное предложение
Знакомьтесь, Сергиев Посад: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: на ж/д станции Сергиев Посад
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
4 500 за всё до 12 чел.
Сергиев Посад изнутри
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Сергиев Посад изнутри: экскурсия по историческим местам и скитам
Узнайте историю Сергиева Посада, поднимитесь на Блинную гору, посетите Келарский и Банный пруды, а также Черниговский и Вифанский скиты
Начало: У памятника Сергию Радонежскому
«Подниметесь на Блинную гору и со смотровой площадки насладитесь великолепным видом Троице-Сергиевой Лавры»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
5 890 за всё до 4 чел.
В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
4 отзыва
В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
Ощутите атмосферу старого Сергиева Посада с помощью VR-очков и аудиогида. Узнайте историю Лавры, Красногорской площади и Белого пруда
Начало: На Красногорской площади
«Со смотровой площадки на Блинной горе насладитесь головокружительным видом Троице-Сергиевой Лавры во всём её торжественном великолепии не только в настоящем, но и в прошлом»
Сегодня в 16:15
Завтра в 09:00
1 000 за человека
Книжники и писатели в Сергиевом Посаде
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Книжники и писатели в Сергиевом Посаде: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в мир литературы и истории Сергиева Посада, следуя по стопам великих писателей и поэтов
Начало: Вокзальная площадь
«Кроме того, мы отправимся на смотровую площадку под названием «На Блинной горе», откуда открывается чудесный вид на Троице-Сергиеву Лавру»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Пешком по улочкам Сергиева Посада
    Спасибо большое за такую замечательную экскурсию! Очень понравилась подача информации. Получили массу положительных впечатлений. После экскурсии рекомендую сходить в ресторан Русский дворик, невероятно вкусная русская кухня.
    Спасибо большое за такую замечательную экскурсию! Очень понравилась подача информации. Получили массу положительных впечатлений. После экскурсииСпасибо большое за такую замечательную экскурсию! Очень понравилась подача информации. Получили массу положительных впечатлений. После экскурсииСпасибо большое за такую замечательную экскурсию! Очень понравилась подача информации. Получили массу положительных впечатлений. После экскурсии
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Сергиев Посад изнутри
    Мы с подругой вчера были на экскурсии с Дмитрием и до сих пор находимся под впечатлением))) Уже на первоначальном этапе,
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    при обсуждении маршрута, были учтены все наши пожелания. Экскурсия проходила в комфортном темпе и дружественной атмосфере. Время пролетело совершенно незаметно. Дополнительным бонусом стали шикарные фотографии при заходящих лучах солнца с лучших локаций Сергиева Посада✨ Дмитрий - приятный мужчина и очень интересный собеседник! Нас покорила его стильная манера ведения экскурсии, оставив приятное послевкусие! Спасибо! Ирина и Мария 🤗

  • С
    Сергей
    29 мая 2024
    В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
    Отличная получилась прогулка, с погодой повезло)) Необычный формат, VR очки - новинка в городе, больше ни у кого не встречал.
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    Молодым людям и школьникам точно будет интересно👌Отдельная благодарность Людмиле за грамотную речь, ответы на все дополнительные вопросы по ходу маршрута. Однозначно рекомендую

  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Сергиев Посад изнутри
    Благодарю Сергея за терпение, интересный рассказ и разносторонний взгляд!
  • Ю
    Юрий
    27 мая 2024
    В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
    Благодарю за увлекательное путешествие в прошлое!)) Необычно - одновременно видеть современные здания и тут же в VR очках 400 лет назад. Да, пробелов в знаниях более чем… Рад, что увидел Вашу экскурсию - не пожалел ни разу, что решился👍
  • О
    Ольга
    24 мая 2024
    В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
    Здравствуйте! По горячим следам хочу поделиться впечатлениями!!)) Людмила приветливо встретила, сразу к себе располагает 👌Впервые была именно на VR экскурсии,
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    не понимала как это должно выглядеть. Скажу, что в конце нашего путешествия в прошлое аж взгрустнулось, что так быстро закончилось - ведь столько фактов узнала о городе, забавные названия, беседа по дороге между точками с Людмилой - благодарю Вас и себя, что сделала правильный выбор))! Сходите обязательно сами и детей берите, им точно такой вариант зайдет👍

  • П
    Полина
    19 мая 2024
    Знакомьтесь, Сергиев Посад
    Огромное спасибо. Прошли совсем немного, но столько нового и необычного узнала о городе. Его историю, его промысел, архитектуру, отличия от других городов
  • Н
    Надежда
    18 мая 2024
    Сергиев Посад: у стен святой обители
    Огромное спасибо за экскурсию, нам очень понравилось наше первое знакомство с городом через Романа.
  • И
    Инна
    12 мая 2024
    Пешком по улочкам Сергиева Посада
    Великолепная экскурсия. Сергей знает и любит своё дело. Отвечает на любые вопросы, знает кучу интереснейших фактов. Вежливый, обаятельный, тактичный. Очень грамотная речь. Не хотелось расставаться. Мы в полном восторге. Всем советуем.
  • А
    Аня
    12 мая 2024
    Пешком по улочкам Сергиева Посада
    Единственный моментик-нас не предупредили, что наушники не одноразовые. Не очень приятно было понять, что до меня и после меня их
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    кто-то носил и будет носить. Такой вывод я сделала на основании того, что после экскурсии наушники попросили вернуть гиду. А обычно туристы оставляют их себе.

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Смотровые площадки»

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  1. Сергиев Посад: у стен святой обители
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  3. Знакомьтесь, Сергиев Посад
  4. Сергиев Посад изнутри
  5. В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  2. Самое главное
  3. Троицкий собор
  4. Успенский Собор
  5. Черниговский скит
  6. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в июне 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Смотровые площадки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 910 до 5 890. Туристы уже оставили гидам 335 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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