Смотровые площадки Сергиева Посада

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не понимала как это должно выглядеть. Скажу, что в конце нашего путешествия в прошлое аж взгрустнулось, что так быстро закончилось - ведь столько фактов узнала о городе, забавные названия, беседа по дороге между точками с Людмилой - благодарю Вас и себя, что сделала правильный выбор))! Сходите обязательно сами и детей берите, им точно такой вариант зайдет👍