Смотровые площадки Сергиева Посада

1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Сергиев Посад: путешествие в историю у стен святой обители
Исследуйте сердце Сергиева Посада в увлекательной пешеходной экскурсии. От истории лавры до знаменитых горожан - каждый шаг расскажет свою историю
«Со смотровой площадки на Блинной горе вы полюбуетесь главной достопримечательностью, а вблизи рассмотрите её стены и башни»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 12 чел.
Групповая
1.5 часа
Пешком по улочкам Сергиева Посада: экскурсия по историческим местам
Прогулка по Сергиеву Посаду: архитектурные жемчужины, Троице-Сергиева Лавра, история города, святой источник, Блинная гора
Начало: На Красногрской площади
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
910₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Знакомьтесь, Сергиев Посад: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: на ж/д станции Сергиев Посад
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
4 500₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сергиев Посад изнутри: экскурсия по историческим местам и скитам
Узнайте историю Сергиева Посада, поднимитесь на Блинную гору, посетите Келарский и Банный пруды, а также Черниговский и Вифанский скиты
Начало: У памятника Сергию Радонежскому
«Подниметесь на Блинную гору и со смотровой площадки насладитесь великолепным видом Троице-Сергиевой Лавры»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
5 890₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1 час
В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
Ощутите атмосферу старого Сергиева Посада с помощью VR-очков и аудиогида. Узнайте историю Лавры, Красногорской площади и Белого пруда
Начало: На Красногорской площади
«Со смотровой площадки на Блинной горе насладитесь головокружительным видом Троице-Сергиевой Лавры во всём её торжественном великолепии не только в настоящем, но и в прошлом»
Сегодня в 16:15
Завтра в 09:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Книжники и писатели в Сергиевом Посаде: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в мир литературы и истории Сергиева Посада, следуя по стопам великих писателей и поэтов
Начало: Вокзальная площадь
«Кроме того, мы отправимся на смотровую площадку под названием «На Блинной горе», откуда открывается чудесный вид на Троице-Сергиеву Лавру»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория4 июня 2024Спасибо большое за такую замечательную экскурсию! Очень понравилась подача информации. Получили массу положительных впечатлений. После экскурсии рекомендую сходить в ресторан Русский дворик, невероятно вкусная русская кухня.
- ИИрина2 июня 2024Мы с подругой вчера были на экскурсии с Дмитрием и до сих пор находимся под впечатлением))) Уже на первоначальном этапе,
- ССергей29 мая 2024Отличная получилась прогулка, с погодой повезло)) Необычный формат, VR очки - новинка в городе, больше ни у кого не встречал.
- ЕЕлена28 мая 2024Благодарю Сергея за терпение, интересный рассказ и разносторонний взгляд!
- ЮЮрий27 мая 2024Благодарю за увлекательное путешествие в прошлое!)) Необычно - одновременно видеть современные здания и тут же в VR очках 400 лет назад. Да, пробелов в знаниях более чем… Рад, что увидел Вашу экскурсию - не пожалел ни разу, что решился👍
- ООльга24 мая 2024Здравствуйте! По горячим следам хочу поделиться впечатлениями!!)) Людмила приветливо встретила, сразу к себе располагает 👌Впервые была именно на VR экскурсии,
- ППолина19 мая 2024Огромное спасибо. Прошли совсем немного, но столько нового и необычного узнала о городе. Его историю, его промысел, архитектуру, отличия от других городов
- ННадежда18 мая 2024Огромное спасибо за экскурсию, нам очень понравилось наше первое знакомство с городом через Романа.
- ИИнна12 мая 2024Великолепная экскурсия. Сергей знает и любит своё дело. Отвечает на любые вопросы, знает кучу интереснейших фактов. Вежливый, обаятельный, тактичный. Очень грамотная речь. Не хотелось расставаться. Мы в полном восторге. Всем советуем.
- ААня12 мая 2024Единственный моментик-нас не предупредили, что наушники не одноразовые. Не очень приятно было понять, что до меня и после меня их
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Смотровые площадки»
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