Мы пройдём по маршруту, чудом сохранившему свою историю 📖 и самобытный уклад. Вы узнаете, что из себя представлял Сергиев Посад до революции, как формировался, как назывался, чем занимались местные жители. Во время экскурсии 🧭 Вы узнаете:• почему площадь называется Красногорской;

на скольких холмах стоит Сергиев Посад и почему его называют «столицей игрушечного царства»;

где жили знамениты стрельцы и пушкари;

за что император Александр II наградил местного живописца серебряной медалью;

увидите архитектурное «ожерелье» лаврского архитектора и узнаете истинную его ценность.

Пойдёмте с нами, не сомневайтесь, что вас ждёт вдохновляющая и необычная прогулка 👣. И город 🏙️ точно станет ближе к Вам после этой экскурсии, а Вы к нему! Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.