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Сергиев Посад. Возле стен монастырских

Ольга
Ольга – Гид из Сергиева Посада
На этой экскурсии 🧭 Вас ожидают самые неожиданные открытия.

Вы поразитесь, сколько интересного происходило в Сергиевом Посаде, и яркие мгновения событий тех времён предстанут перед Вашим взором.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Сергиев Посад. Возле стен монастырских
Сергиев Посад. Возле стен монастырских

Что вы увидите

  • Древние площади — Красногорскую и Пятницкую
  • Стены и башни монастыря
  • Подольные церкви — Пятницкую и Введенскую
  • Странноприимный дом Лавры
  • Блинную гору
  • Пафнутьевский сад Лавры
  • Келарский и Белый пруды
  • Ильинский храм
  • Источник Саввы Сторожевского
  • Старую и Новую монастырские гостиницы
  • Доходный дом Лавры
  • Новые торговые ряды
Мы пройдём по маршруту, чудом сохранившему свою историю 📖 и самобытный уклад. Вы узнаете, что из себя представлял Сергиев Посад до революции, как формировался, как назывался, чем занимались местные жители. Во время экскурсии 🧭 Вы узнаете:• почему площадь называется Красногорской;
  • на скольких холмах стоит Сергиев Посад и почему его называют «столицей игрушечного царства»;
  • где жили знамениты стрельцы и пушкари;
  • за что император Александр II наградил местного живописца серебряной медалью;
  • увидите архитектурное «ожерелье» лаврского архитектора и узнаете истинную его ценность.
  • Пойдёмте с нами, не сомневайтесь, что вас ждёт вдохновляющая и необычная прогулка 👣. И город 🏙️ точно станет ближе к Вам после этой экскурсии, а Вы к нему! Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, вода и пр. )
  • Посещение Троице-Сергиевой Лавры.
Начало и место завершения
🚩 Красногорская площадь, Сергиев Посад
Сергиев Посад. Возле стен монастырских
Сергиев Посад. Возле стен монастырских
Сергиев Посад. Возле стен монастырских
Сергиев Посад. Возле стен монастырских
Сергиев Посад. Возле стен монастырских
Сергиев Посад. Возле стен монастырских
Сергиев Посад. Возле стен монастырских
Сергиев Посад. Возле стен монастырских
Сергиев Посад. Возле стен монастырских
Сергиев Посад. Возле стен монастырских

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга
Ольга
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