Мои заказы

Храмы и соборы Сергиева Посада с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Сергиевом Посаде, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Троице-Сергиева лавра сквозь века
Пешая
1.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Троице-Сергиева лавра сквозь века
Путешествие в Троице-Сергиеву лавру - это возможность погрузиться в духовную историю России, посетив её главные храмы и узнав о Сергии Радонежском
«Успенский собор — архитектурный символ мощи и духовного возрождения»
Завтра в 08:00
23 фев в 08:30
6000 ₽ за всё до 6 чел.
По Сергиеву Посаду и Свято-Троицкой лавре - с историями
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
По Сергиеву Посаду и Свято-Троицкой лавре - с историями
Храмы, чертоги и отпечаток времени
Начало: На Красногорской площади
«Свято-Троицкая Лавра — зайдём в Троицкий, Трапезный и Успенский храмы и Царские чертоги»
24 фев в 10:00
26 фев в 10:00
6600 ₽ за всё до 5 чел.
Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лавры
Пешая
1.5 часа
169 отзывов
Индивидуальная
до 25 чел.
Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лавры
Приоткрыть историю обители, посетить древние храмы и узнать, как сейчас живут монахи Сергиева Посада
Начало: Перед Троице-Сергиевой Лаврой
«На сколько человек накрывают столы в Трапезном храме»
Завтра в 11:00
23 фев в 11:00
от 3000 ₽ за всё до 25 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    9 февраля 2026
    Троице-Сергиева лавра сквозь века
    Великолепная экскурсия. История Лавры в лицах и в подвигах, в событиях, в ее святынях, а еще в деталях, которые не
    читать дальше

    прочитаешь в книгах. Настоящее путешествие сквозь века. Все на высочайшем профессиональном уровне - и маршрут, и рассказ. А еще, что не менее важно, открытое, искреннее и теплое общение. Очень рекомендуем. В любую погоду!

  • А
    Алексей
    25 января 2026
    Троице-Сергиева лавра сквозь века
    Всё было очень хорошо. Гид Кирилл, хоть и совсем молодой, поразил знанием тонкостей истории Троице-Сергиевой Лавры. Спасибо большое!
  • С
    Сергей
    18 января 2026
    По Сергиеву Посаду и Свято-Троицкой лавре - с историями
    Всё хорошо!
  • С
    Светлана
    17 января 2026
    Троице-Сергиева лавра сквозь века
    С нами сегодня был Кирилл. Образованный, глубокий, неравнодушный, деликатный молодой человек. Интересно и доступным языком рассказывал о непростых для восприятия темах. Лавра прекрасна в любую погоду, а на фоне снега выглядит особенно величественно и масштабно.
    С нами сегодня был Кирилл. Образованный, глубокий, неравнодушный, деликатный молодой человек. Интересно и доступным языком рассказывал
  • М
    Мария
    12 января 2026
    Троице-Сергиева лавра сквозь века
    Для нашей компании экскурсию проводил Кирилл. Хотелось бы отметить высокий профессионализм нашего экскурсовода, доступную подачу сложного для восприятия материала. Каждый
    читать дальше

    этап экскурсии сопровождался интересными фактами и подробными комментариями, обогащающими общую картину восприятия места. Особо отмечу внимательное отношение Кирилла к участникам группы: на все заданные вопросы мы получили исчерпывающие ответы. Ранее мы посещали Лавру самостоятельно и на некоторые детали не обращали должного внимания. Очень рекомендую данную экскурсию и экскурсовода Кирилла.

  • Т
    Темникова
    10 января 2026
    Троице-Сергиева лавра сквозь века
    Спасибо большое! Нам очень понравилось! Такая восхитительная экскурсия! Нашим гидом был Кирилл, такой грамотный, с такой любовью всё нам рассказал и показал, огромное спасибо! Влюбились в Лавру и её святыни! Так хочется хоть ещё раз побывать тут
  • Н
    Надия
    7 января 2026
    Троице-Сергиева лавра сквозь века
    Выражаем благодарность Дмитрию за эту потрясающую экскурсию! Рекомендуем посетить Лавру с ним, какие бы вопросы мы не задали, на все ответил, показал, объяснил🙏🏼 лучшее Рождество 🫶🏼
    Выражаем благодарность Дмитрию за эту потрясающую экскурсию! Рекомендуем посетить Лавру с ним, какие бы вопросы мыВыражаем благодарность Дмитрию за эту потрясающую экскурсию! Рекомендуем посетить Лавру с ним, какие бы вопросы мы
  • Н
    Наталья
    6 января 2026
    Троице-Сергиева лавра сквозь века
    Хочу оставить отзыв о нашем экскурсоводе Дмитрие. Встретил нас, как родных. С большим вниманием отнесся к ребёнку. Дочка от него
    читать дальше

    не отходила. Благодаря такому вниманию экскурсия прошла душевно и доброжелательно.
    Именно такие экскурсии полезны: я даже не могу назвать эту встречу экскурсией - это рассказ с душой!
    Всем рекомендую Дмитрия и искренне его благодарю.

  • В
    Вадим
    4 января 2026
    Троице-Сергиева лавра сквозь века
    Экскурсия-путешествие с Дмитрием «Троице-Сергиева лавра сквозь века» оставила по-настоящему тёплое и глубокое впечатление. Это не просто рассказ, а живое погружение
    читать дальше

    в историю, смыслы и судьбы, где каждый век ощущается как часть единого духовного пути. Особенно ярко и глубоко благодаря рассказу Дмитрия раскрылась личность святого Сергия Радонежского - духовного вдохновителя русского народа, чьё влияние на историю, культуру и внутренний строй России ощущается до сих пор. Именно через его образ Лавра воспринимается как место силы, молитвы и ответственности перед прошлым и будущим. Отдельная благодарность Дмитрию за терпение и человеческое участие из-за нашего опоздания и за то, что прогулка получилась цельной, неспешной и удивительно насыщенной. В преддверии Рождества Лавра раскрылась особенно: тишина, история, вера и внутренняя собранность соединились в редкое ощущение настоящего.
    Дмитрий — потрясающий рассказчик, человек с блестящими знаниями, тонким чувством истории и подлинной внутренней духовностью. Крайне рекомендую эту экскурсию всем, кто ищет не формальный обзор, а настоящую встречу с местом и его духом. Обязательно приедем летом, чтобы увидеть Лавру в другом свете и продолжить это духовное путешествие сквозь века.

    Экскурсия-путешествие с Дмитрием «Троице-Сергиева лавра сквозь века» оставила по-настоящему тёплое и глубокое впечатление. Это не простоЭкскурсия-путешествие с Дмитрием «Троице-Сергиева лавра сквозь века» оставила по-настоящему тёплое и глубокое впечатление. Это не простоЭкскурсия-путешествие с Дмитрием «Троице-Сергиева лавра сквозь века» оставила по-настоящему тёплое и глубокое впечатление. Это не просто
  • С
    Светлана
    3 января 2026
    Троице-Сергиева лавра сквозь века
    Очень понравилась экскурсия. Нас было четверо. Дмитрий прибыл к месту встречи вовремя и сразу начал свой рассказ. Не буду нагружать
    читать дальше

    отзыв подробностями, но однозначно рекомендую посетить Троице-Сергиеву Лавру вместе с Дмитрием Мы увлекаемся историей и многое знаем, но сегодня открыли для себя некоторые новые подробности Спасибо за увлекательное путешествие!

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Троице-Сергиева лавра сквозь века;
  2. По Сергиеву Посаду и Свято-Троицкой лавре - с историями;
  3. Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лавры.
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра;
  2. Троицкий собор;
  3. Успенский Собор;
  4. Самое главное;
  5. Памятник Петру и Февронии;
  6. Троице-Сергиева лавра;
  7. Старый город;
  8. Черниговский скит;
  9. Набережная;
  10. Гремячий ключ.
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в феврале 2026
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 6600. Туристы уже оставили гидам 198 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Сергиева Посада. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!