Индивидуальная
до 6 чел.
Троице-Сергиева лавра сквозь века
Путешествие в Троице-Сергиеву лавру - это возможность погрузиться в духовную историю России, посетив её главные храмы и узнав о Сергии Радонежском
«Успенский собор — архитектурный символ мощи и духовного возрождения»
Завтра в 08:00
23 фев в 08:30
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По Сергиеву Посаду и Свято-Троицкой лавре - с историями
Храмы, чертоги и отпечаток времени
Начало: На Красногорской площади
«Свято-Троицкая Лавра — зайдём в Троицкий, Трапезный и Успенский храмы и Царские чертоги»
24 фев в 10:00
26 фев в 10:00
6600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лавры
Приоткрыть историю обители, посетить древние храмы и узнать, как сейчас живут монахи Сергиева Посада
Начало: Перед Троице-Сергиевой Лаврой
«На сколько человек накрывают столы в Трапезном храме»
Завтра в 11:00
23 фев в 11:00
от 3000 ₽ за всё до 25 чел.
- ТТатьяна9 февраля 2026Великолепная экскурсия. История Лавры в лицах и в подвигах, в событиях, в ее святынях, а еще в деталях, которые не
- ААлексей25 января 2026Всё было очень хорошо. Гид Кирилл, хоть и совсем молодой, поразил знанием тонкостей истории Троице-Сергиевой Лавры. Спасибо большое!
- ССергей18 января 2026Всё хорошо!
- ССветлана17 января 2026С нами сегодня был Кирилл. Образованный, глубокий, неравнодушный, деликатный молодой человек. Интересно и доступным языком рассказывал о непростых для восприятия темах. Лавра прекрасна в любую погоду, а на фоне снега выглядит особенно величественно и масштабно.
- ММария12 января 2026Для нашей компании экскурсию проводил Кирилл. Хотелось бы отметить высокий профессионализм нашего экскурсовода, доступную подачу сложного для восприятия материала. Каждый
- ТТемникова10 января 2026Спасибо большое! Нам очень понравилось! Такая восхитительная экскурсия! Нашим гидом был Кирилл, такой грамотный, с такой любовью всё нам рассказал и показал, огромное спасибо! Влюбились в Лавру и её святыни! Так хочется хоть ещё раз побывать тут
- ННадия7 января 2026Выражаем благодарность Дмитрию за эту потрясающую экскурсию! Рекомендуем посетить Лавру с ним, какие бы вопросы мы не задали, на все ответил, показал, объяснил🙏🏼 лучшее Рождество 🫶🏼
- ННаталья6 января 2026Хочу оставить отзыв о нашем экскурсоводе Дмитрие. Встретил нас, как родных. С большим вниманием отнесся к ребёнку. Дочка от него
- ВВадим4 января 2026Экскурсия-путешествие с Дмитрием «Троице-Сергиева лавра сквозь века» оставила по-настоящему тёплое и глубокое впечатление. Это не просто рассказ, а живое погружение
- ССветлана3 января 2026Очень понравилась экскурсия. Нас было четверо. Дмитрий прибыл к месту встречи вовремя и сразу начал свой рассказ. Не буду нагружать
