В Сергиевом Посаде вас ждёт уникальный мастер-класс по созданию пряничного домика.
Участники узнают о традициях и истории пряников, попробуют себя в роли кондитеров, создавая сладкие шедевры. Атмосфера мастерской позволит окунуться в мир сказок и насладиться уютом. Это мероприятие подходит для всей семьи, включая детей от 7 лет.
Каждый участник унесёт с собой не только вкусные впечатления, но и собственноручно сделанный пряничный домик
Участники узнают о традициях и истории пряников, попробуют себя в роли кондитеров, создавая сладкие шедевры. Атмосфера мастерской позволит окунуться в мир сказок и насладиться уютом. Это мероприятие подходит для всей семьи, включая детей от 7 лет.
Каждый участник унесёт с собой не только вкусные впечатления, но и собственноручно сделанный пряничный домик
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Создание уникального пряничного домика
- 📚 Узнаете историю и традиции пряников
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🍬 Декорирование сладостями
- ☕ Дегустация пряников с чаем
Что можно увидеть
- Пряничная мастерская
Описание мастер-класса
Экскурсия в пряничной — это отличная возможность провести время с семьей или друзьями, насладиться атмосферой уюта и тепла, попробовать что-то новое. Наши умелые мастера не только угостят вас пряниками, но и расскажут много интересного об их происхождении и традициях.
На мастер-классе вы:
- Соберёте пряничный домик, украсите его мармеладом и конфетами и упакуете в красивую коробку
- Услышите интересные истории и увлекательные факты о происхождении пряника
- Пройдёте интересный квест со сладкими призами
- Продегустируете пряники с ароматным чаем
Организационные детали
- На мастер-классе с вами будет работать один из сотрудников нашей мастерской
- Подходит для детей с 7 лет (дети младшего возраста допускаются в сопровождении взрослых)
ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1111 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Вознесенской улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Сергиевом Посаде
Провёл экскурсии для 196 туристов
Приглашаем в пряничную мастерскую! В нашей команде работают опытные художники и кондитеры.Задать вопрос
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