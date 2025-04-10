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В Сергиевом Посаде вас ждёт уникальный мастер-класс по созданию пряничного домика.



Участники узнают о традициях и истории пряников, попробуют себя в роли кондитеров, создавая сладкие шедевры. Атмосфера мастерской позволит окунуться в мир сказок и насладиться уютом. Это мероприятие подходит для всей семьи, включая детей от 7 лет.



Каждый участник унесёт с собой не только вкусные впечатления, но и собственноручно сделанный пряничный домик