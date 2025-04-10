Мастер-класс «Пряничный домик своими руками»

Добро пожаловать в мир сладостей! Узнайте, как сделать пряничный домик, и насладитесь атмосферой уюта и тепла в Сергиевом Посаде
В Сергиевом Посаде вас ждёт уникальный мастер-класс по созданию пряничного домика.

Участники узнают о традициях и истории пряников, попробуют себя в роли кондитеров, создавая сладкие шедевры. Атмосфера мастерской позволит окунуться в мир сказок и насладиться уютом. Это мероприятие подходит для всей семьи, включая детей от 7 лет.

Каждый участник унесёт с собой не только вкусные впечатления, но и собственноручно сделанный пряничный домик

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Создание уникального пряничного домика
  • 📚 Узнаете историю и традиции пряников
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🍬 Декорирование сладостями
  • ☕ Дегустация пряников с чаем
Мастер-класс «Пряничный домик своими руками»
Мастер-класс «Пряничный домик своими руками»
Мастер-класс «Пряничный домик своими руками»
Ближайшие даты:
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апр
Время начала: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Пряничная мастерская

Описание мастер-класса

Экскурсия в пряничной — это отличная возможность провести время с семьей или друзьями, насладиться атмосферой уюта и тепла, попробовать что-то новое. Наши умелые мастера не только угостят вас пряниками, но и расскажут много интересного об их происхождении и традициях.

На мастер-классе вы:

  • Соберёте пряничный домик, украсите его мармеладом и конфетами и упакуете в красивую коробку
  • Услышите интересные истории и увлекательные факты о происхождении пряника
  • Пройдёте интересный квест со сладкими призами
  • Продегустируете пряники с ароматным чаем

Организационные детали

  • На мастер-классе с вами будет работать один из сотрудников нашей мастерской
  • Подходит для детей с 7 лет (дети младшего возраста допускаются в сопровождении взрослых)

ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1111 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Вознесенской улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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