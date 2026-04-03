Сергей проводит ещё 4 экскурсии

Вы узнаете, кем были его родители, как прошло его детство и какую роль он сыграл в политической жизни Руси. А также прикоснетесь к святыням Покровского женского монастыря и церкви Преображения Господня.
Описание экскурсии
Радонеж и церковь Преображения Господня
Наше путешествие начнется с селения Радонеж, основанного славянами в XI веке на пересечении дороги и реки Пажа. Вы узнаете, как оно связано с отроком Варфоломеем и при каких обстоятельствах в него переехал со своей семьей боярин Кирилл — отец русского подвижника. А также посетите церковь Преображения Господня, услышите историю установленного рядом с ней креста и увидите сохранившиеся крепостные валы XV столетия. Кроме того, рассмотрите памятник, посвященный встрече под вековым дубом Варфоломея и старца.
Покровский монастырь и Черниговский Гефсиманский скит
В небольшом старинном городке Хотьково вы посетите Покровский женский монастырь, основанный в 1308 году. В нем находятся мощи святых Кирилла и Марии, исполнивших наказ Сергия почтить память его родителей и после прийти к нему. Финальной точкой путешествия станет Черниговский Гефсиманский монастырь XIX века, который удивит вас пещерами, вырытыми местными монахами.
Организационные детали
- Трансфер на автомобиле гида(марка и модель зависят от размера группы) или на такси входит в стоимость экскурсии
- По желанию оплачивается входной билет в пещеры — 1500 руб. за группу до 10 человек
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников на вашем авто или такси. Подробности в переписке с гидом
- С вами будет гид из нашей команды