Сергей проводит ещё 4 экскурсии

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По местам Сергия Радонежского

Посетить селения и монастыри, связанные с величайшим подвижником русской земли

Сергей
Сергей – Гид из Сергиева Посада
Сергий Радонежский — значимая фигура не только для истории 📖 церкви, но и для всей страны.

Вы узнаете, кем были его родители, как прошло его детство и какую роль он сыграл в политической жизни Руси.

А также прикоснетесь к святыням Покровского женского монастыря и церкви Преображения Господня.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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По местам Сергия Радонежского
По местам Сергия Радонежского

Что вас ожидает

Радонеж и церковь ⛪ Преображения Господня
Наше путешествие начнется с селения Радонеж, основанного славянами в XI веке на пересечении дороги и реки Пажа. Вы узнаете, как оно связано с отроком Варфоломеем и при каких обстоятельствах в него переехал со своей семьей боярин Кирилл — отец русского подвижника. А также посетите церковь Преображения Господня, услышите историю 📖 установленного рядом с ней креста и увидите сохранившиеся крепостные валы XV столетия. Кроме того, рассмотрите памятник, посвященный встрече под вековым дубом Варфоломея и старца.

Покровский монастырь и Черниговский Гефсиманский скит
В небольшом старинном городке Хотьково вы посетите Покровский женский монастырь, основанный в 1308 году. В нем находятся мощи святых Кирилла и Марии, исполнивших наказ Сергия почтить память его родителей и после прийти к нему. Финальной точкой путешествия станет Черниговский Гефсиманский монастырь XIX века, который удивит вас пещерами, вырытыми местными монахами.

Организационные детали

Трансфер включен в стоимость.

По местам Сергия Радонежского
По местам Сергия Радонежского
По местам Сергия Радонежского
По местам Сергия Радонежского
По местам Сергия Радонежского
По местам Сергия Радонежского
По местам Сергия Радонежского
По местам Сергия Радонежского

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Сергей, я родился в Сергиевом Посаде и всем сердцем люблю свою малую родину. Для того, чтобы этой любви было больше, нужно делиться. С радостью передам частичку моих переживаний вам!
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