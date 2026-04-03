Сергей проводит ещё 4 экскурсии

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По местам Сергия Радонежского

Посетить селения и монастыри, связанные с величайшим подвижником русской земли
Сергий Радонежский — значимая фигура не только для истории церкви, но и для всей страны.

Вы узнаете, кем были его родители, как прошло его детство и какую роль он сыграл в политической жизни Руси. А также прикоснетесь к святыням Покровского женского монастыря и церкви Преображения Господня.
5
14 отзывов
По местам Сергия Радонежского
По местам Сергия Радонежского
По местам Сергия Радонежского

Описание экскурсии

Радонеж и церковь Преображения Господня

Наше путешествие начнется с селения Радонеж, основанного славянами в XI веке на пересечении дороги и реки Пажа. Вы узнаете, как оно связано с отроком Варфоломеем и при каких обстоятельствах в него переехал со своей семьей боярин Кирилл — отец русского подвижника. А также посетите церковь Преображения Господня, услышите историю установленного рядом с ней креста и увидите сохранившиеся крепостные валы XV столетия. Кроме того, рассмотрите памятник, посвященный встрече под вековым дубом Варфоломея и старца.

Покровский монастырь и Черниговский Гефсиманский скит

В небольшом старинном городке Хотьково вы посетите Покровский женский монастырь, основанный в 1308 году. В нем находятся мощи святых Кирилла и Марии, исполнивших наказ Сергия почтить память его родителей и после прийти к нему. Финальной точкой путешествия станет Черниговский Гефсиманский монастырь XIX века, который удивит вас пещерами, вырытыми местными монахами.

Организационные детали

  • Трансфер на автомобиле гида(марка и модель зависят от размера группы) или на такси входит в стоимость экскурсии
  • По желанию оплачивается входной билет в пещеры — 1500 руб. за группу до 10 человек
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников на вашем авто или такси. Подробности в переписке с гидом
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 11500 туристов
Мы — команда гидов, влюблённая в малые города и их соразмерность человеку. Здания, наличники, улицы, дворики — показываем то, что в повседневной жизни часто остаётся незаметным. Наполняем пространство историями людей, которые
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здесь жили и меняли жизнь вокруг себя, а иногда и историю страны. Словом раскрываем локальную идентичность: говорим о малой и большой истории, чтобы лучше понять настоящее. Каждый гид — со своим увлечением и взглядом: художник, филолог, аналитик, учитель. Но всем нам важно увлечь гостей города и местных жителей, взрослых и детей, поэтому ждём вас на экскурсиях по городским улицам. И главное: Сергиев Посад — это не только Лавра.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дата посещения: 3 апр 2026
3х часовая поездка с интересным проводником по историческим местам Сергием Нерадонежским. Доброжелательный гид, комфортный автомобиль. Хорошее настроение обеспечено. Комплекс монастырских действующих учреждений вокруг главного центра паломничества, создают цельную историческую картину православной жизни России. Без этой поездки, впечатления не могут быть полноценными.
3х часовая поездка с интересным проводником по историческим местам Сергием Нерадонежским. Доброжелательный гид, комфортный автомобиль. Хорошее
3х часовая поездка с интересным проводником по историческим местам Сергием Нерадонежским. Доброжелательный гид, комфортный автомобиль. Хорошее
3х часовая поездка с интересным проводником по историческим местам Сергием Нерадонежским. Доброжелательный гид, комфортный автомобиль. Хорошее
3х часовая поездка с интересным проводником по историческим местам Сергием Нерадонежским. Доброжелательный гид, комфортный автомобиль. Хорошее
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Марина
Дмитрий прекрасно провел экскурсию с учетом наших пожеланий (мало мобильная мама) - с прекрасным знанием истрии, и в то же время, легко и приятно. С удовольствием вернемся и порекомендуем друзьям.
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Т
Экскурсия очень интересная. Все понятно и доступно. Благодаря экскурсоводу попала на экскурсию в пещеры. Побывала в двух скитах. Экскурсию подстроили под наши пожелания. Рекомендую на 100%
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Ирина
Экскурсия понравилась, всё хорошо организовано и доброжелательно проведено.
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Татьяна
Здравствуйте! Эта экскурсия стала превосходным и весьма содержательным дополнением к посещению Лавры. Изрядно уставшие, с большим объёмом ранее полученной информации и с 5-ти утра на ногах, уже вечером, мы пришли
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на встречу с Дмитрием и, с первых минут знакомства, усталость как рукой сняло: в мгновение ока, Дмитрий, определив "с кем имеет дело", выстроил программу именно "под нас" и сделал всё возможное (и невозможное!), чтобы это путешествие прошло интересно, познавательно, непринуждённо, в подходящем темпе и с наибольшим комфортом для нас. Потрясающе, великолепно, браво - бальзам на душу!!! Дмитрий - высокопрофессиональный гид, обходительный, внимательный и обаятельный человек, великолепный рассказчик с необычной, и весьма притягательной, манерой речи - это современно, свежо, нескучно и самобытно! Рекомендую семьям с детьми, т. к. уверена, что он сумеет увлечь и очаровать подрастающее поколение, и всем тем, кто молод душой и умеет ценить праздник!!! Надеюсь, что вернёмся в Сергиев Посад ещё не раз: теперь я знаю к кому обратиться - спасибо! Всех благ, здоровья и дальнейшего процветания великолепной команде С благодарностью и восхищением, Татьяна (и компания)!

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Светлана
Сергей - отличный экскурсовод! Пунктуальный! Приятный! Обаятельный! Мастерски ВОВЛЕКАЕТ ДЕТЕЙ в процесс! Провел с нами весь день! Учел все наши пожелания! Очень рекомендуем и благодарны!
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