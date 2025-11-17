Н Наталья

Путешествие полностью оправдало мои ожидания и стало приятным сюрпризом для детей. Если вы хотите познакомиться с городом, не только с центром, а с реальным живым городом, то вам сюда. Спасибо команде организаторов - всегда были на связи)))