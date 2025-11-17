Показать всёКолокольня Троице-Сергиевой лаврыСергиев ПосадСвято-Троицкая Сергиева ЛавраТроице-Сергиева лавра
Назад в детство: интерактивное путешествие на ретроавтомобиле по Сергиеву Посаду
Старинный город, весёлые игры и немного волшебства - для детей и взрослых
Начало: Около Уточьей башни
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от 6850 ₽ за человека
Билеты
Вселенная Лавры: от каменных стен до звонницы (билеты включены)
Познакомиться с главным монастырём России и прикоснуться к Царь-колоколу в Сергиевом Посаде
Начало: На Красногорской площади
14 100 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Город преподобного Сергия: экскурсия и подъём на колокольню
Погулять по Сергиеву Посаду и увидеть панораму лавры с Блинной горы
14 500 ₽ за всё до 5 чел.
- ННаталья17 ноября 2025Путешествие полностью оправдало мои ожидания и стало приятным сюрпризом для детей. Если вы хотите познакомиться с городом, не только с центром, а с реальным живым городом, то вам сюда. Спасибо команде организаторов - всегда были на связи)))
- ЕЕлена7 ноября 2025Даже не ожидали, что так здорово проведём время! Посмотрели на город с разных ракуров, в том числе и непарадные улочки,
- ННаталия27 октября 2025Мы с детьми в восторге от экскурсии! Вячеслав очень интересно и зажигательно рассказывает, с чувстом юмора. Прям с душой. Сразу
