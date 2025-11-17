Мои заказы

Колокольня Троице-Сергиевой лавры – экскурсии в Сергиевом Посаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Колокольня Троице-Сергиевой лавры» в Сергиевом Посаде, цены от 6850 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Назад в детство: интерактивное путешествие на ретроавтомобиле по Сергиеву Посаду
На машине
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Старинный город, весёлые игры и немного волшебства - для детей и взрослых
Начало: Около Уточьей башни
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от 6850 ₽ за человека
Вселенная Лавры: от каменных стен до звонницы (билеты включены)
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Билеты
Познакомиться с главным монастырём России и прикоснуться к Царь-колоколу в Сергиевом Посаде
Начало: На Красногорской площади
14 100 ₽ за всё до 6 чел.
Город преподобного Сергия: экскурсия и подъём на колокольню
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Погулять по Сергиеву Посаду и увидеть панораму лавры с Блинной горы
14 500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    17 ноября 2025
    Путешествие полностью оправдало мои ожидания и стало приятным сюрпризом для детей. Если вы хотите познакомиться с городом, не только с центром, а с реальным живым городом, то вам сюда. Спасибо команде организаторов - всегда были на связи)))
  • Е
    Елена
    7 ноября 2025
    Даже не ожидали, что так здорово проведём время! Посмотрели на город с разных ракуров, в том числе и непарадные улочки,
    и окраину. Увидели основные достопримечательности. И с историей пощнакомились, и поиграли, и призы получили. Машина -отдельный восторг!!! Экскурсия понравится и взрослым, и детям!

  • Н
    Наталия
    27 октября 2025
    Мы с детьми в восторге от экскурсии! Вячеслав очень интересно и зажигательно рассказывает, с чувстом юмора. Прям с душой. Сразу
    поднимается настроение. Использует много разного реквизита. Увлекает детей разными заданиями, играми и подарочками. И очень удобно, что на автомобиле, да ещё и на таком необычном. Наших детей не просто заинтересовать. Но все были вовлечены. Спасибо большое Вячеславу за экскурсию. Однозначно рекомендуем!

