К Кристина Вселенная Лавры: от каменных стен до звонницы (билеты включены) Спасибо Михаилу за очень интересную и емкую экскурсию! Узнали много нового, было уделено время всем объектам. Очень понравился подьем на звонницу, впечатлило!

В Вита Вселенная Лавры: от каменных стен до звонницы (билеты включены) читать дальше до увлекательного рассказа и знакомства с нашей Российской историей!

Прекрасный расказчик, очень целостное повествование. Мы с удовольствием вспомнили о людях, традициях, событиях. Михаил интересно рассказывал, показывал и открывал для нас Лавру. Чувствуется, что человек знает и любит то чем занимается! Узнали много нового и интересного! Поситили все знаковые места в Лавре, забрались на колокольню.

Безумно интересно! Захотелось вернуться! Очень сомневалась, пока выбирала экскурсию, сейчас понимаю, зря! Михаил очень грамотно все организовал: от того где оставить авто, и пообедать,

N Natalia Вселенная Лавры: от каменных стен до звонницы (билеты включены) читать дальше с таким профессионалом. Это было прекрасное путешествие в прошлое и настоящее замечательного города и монастыря. Я узнала много нового об истории, архитектуре, знаменитых людях. В памяти останутся на всю жизнь яркие впечатления о Лавре. Желаю внимательных и любознательных экскурсантов. Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Михаилу за погружение в историю Лавры, за великолепные знания, за внимание, увлекательно, познавательно, приятно общаться

Э Эдуард Вселенная Лавры: от каменных стен до звонницы (билеты включены) Отличная экскурсия! Михаил, спасибо большое, всё было супер!

С Светлана Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде Экскурсия очень интересная!

Узнали много нового. Время пролетело незаметно.

Михаил очень хороший рассказчик.

О Оксана Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде читать дальше в темноте, что придавало особую атмосферу нашей прогулке. Большое спасибо за интересный динамичный рассказ, а также за готовность проявлять гибкость. С радостью встретимся с Михаилом снова при следующем посещении Сергиевого Посада! В начале ноября Михаил провел для нашей семьи экскурсию по Лавре «История и Святыни в Сергиевом Посаде». Экскурсия проходила уже

Ю Юлия Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде Михаил - прекрасный рассказчик. Очень увлекательно все рассказал и показал, время пролетело незаметно. Очень рекомендуем!

С Смирнов Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде Отличная экскурсия, прекрасно проведенная Михаилом. Интересно, профессионально. Большое спасибо!

Л Любовь Вселенная Лавры: от каменных стен до звонницы (билеты включены) читать дальше Михаил не просто знает историю, он умеет её оживить, рассказывает так интересно и понятно, что слушаешь, затаив дыхание. Все 3 часа пролетели совершенно незаметно — мы получили массу впечатлений и знаний. Мы в полном восторге и уже начали рекомендовать Михаила своим друзьям как классного экскурсовода! Спасибо за этот прекрасный день! Хотим выразить огромную благодарность Михаилу за потрясающую экскурсию! Мы давно хотели посетить Лавру, и благодаря Михаилу это стало незабываемым событием.

Д Дмитрий Вселенная Лавры: от каменных стен до звонницы (билеты включены) читать дальше мы словно посетили это место впервые.



Особенно впечатлило глубокое знание истории монастыря, которое Михаил изложил последовательно и увлекательно. Его рассказ позволил нам буквально прожить историю Лавры.



Отдельного упоминания заслуживает посещение звонницы. Восхитительное впечатление произвело восхождение по тем самым ступеням, которыми на протяжении почти 250 лет пользовались поколения звонарей. Это был поистине незабываемый опыт!



Рекомендую всем, кто хочет по-настоящему погрузиться в атмосферу и историю этого удивительного места, обязательно посетить экскурсию с Михаилом. Выражаю огромную благодарность Михаилу за великолепную экскурсию! Несмотря на то, что мы уже бывали в Лавре ранее, благодаря его профессионализму

Е Елена Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде Спасибо! Всё прошло отлично.

С Сергей Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде Спасибо огромное Михаилу за очень интересную и познавательную экскурсию по Лавре. 1,5 часа пролетели незаметно.

С Светлана Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде читать дальше где от стрельцов скрывался Петр 1 - дорого стоит. Сама Лавра колокольный звон, поломники, священнослужители, песнопения - это просто другой мир. Михаил, рассказывал увлекательно со знанием истории и огромной любовью к этому месту. Огромное спасибо от нашей семьи. И приносим извинения за возможную невнимательность, но это была вторая экскурсия за день. Всем рекомендую посвятить Лавре день целиком. Огромное спасибо Михаилу за погружение в историю Лавры. Находится у мощей Сергея Радонежского, могилы Годуновых, месте крещения Ивана Грозного, палат

Е Екатерина Вселенная Лавры: от каменных стен до звонницы (билеты включены) Благодарю за прекрасную экскурсию! Михаил нашёл интересное для всех участников нашей экскурсии, подросток также был очарован. Маршрут, выбор храмов, интереснейший рассказ и, наконец, подъём на колокольню. Вся красота этого волшебного места как на ладони.

А Анатолий Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде Спасибо за экскурсию! Интересный рассказ о возникновении города и Лавры. Узнали много нового, рекомендуем Михаила!

С Светлана Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде Мы очень довольны экскурсией! Спасибо огромное Михаилу за великолепные знания, за внимание, увлекательно, познавательно, приятно общаться с таким профессионалом. В памяти останутся на всю жизнь яркие впечатления о Лавре. Спасибо за доброжелательное отношение к нам, как гостям города

И Ирина Вселенная Лавры: от каменных стен до звонницы (билеты включены) Чудесная экскурсия по Лавре. Михаилу огромная благодарность, мы рады что выбрали именно эту экскурсию, было очень интересно и познавательно. Возвращаемся домой, но звук колоколов навсегда останется в наших сердцах! Спасибо ❤️

А Анна Вселенная Лавры: от каменных стен до звонницы (билеты включены) читать дальше легко находит к ним подход и заинтересовывает, при необходимости может быстро скорректировать программу (когда ребёнок замёрз, сделали перерыв на чай и согревание). Очень довольны экскурсией, всем советуем! Спасибо Михаилу за интересную содержательную экскурсию! Без сомнения, он очень знающий и любящий свое дело экскурсовод. Очень внимателен к детям,

Л Лариса Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде Михаил, своей экскурсию, побуждаете интерес к нашей истории. Хочет вернуться и продолжить процесс знакомства и познания. Спасибо большое. Желаем внимательных и любознательных экскурсантов.