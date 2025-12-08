Билеты
Знакомство с Лаврой: история и святыни
Путешествие в сердце духовной жизни России. Узнайте, как Лавра стала важнейшим монастырём и что скрывают её древние стены
Начало: На Красногорской площади
Завтра в 09:30
13 дек в 09:00
8100 ₽ за всё до 6 чел.
Вселенная Лавры: от каменных стен до звонницы (билеты включены)
Познакомиться с главным монастырём России и прикоснуться к Царь-колоколу в Сергиевом Посаде
Начало: На Красногорской площади
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
14 100 ₽ за всё до 6 чел.
Троице-Сергиева лавра: сокровища Духовной академии
Открыть Сергиев Посад через его духовные реликвии и художественные практики (билеты включены)
Начало: У Царских чертог
«Входные билеты включены в стоимость»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
15 дек в 12:00
1600 ₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина8 декабря 2025Спасибо Михаилу за очень интересную и емкую экскурсию! Узнали много нового, было уделено время всем объектам. Очень понравился подьем на звонницу, впечатлило!
- ВВита15 ноября 2025Очень сомневалась, пока выбирала экскурсию, сейчас понимаю, зря! Михаил очень грамотно все организовал: от того где оставить авто, и пообедать,
- NNatalia13 ноября 2025Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Михаилу за погружение в историю Лавры, за великолепные знания, за внимание, увлекательно, познавательно, приятно общаться
- ЭЭдуард11 ноября 2025Отличная экскурсия! Михаил, спасибо большое, всё было супер!
- ССветлана3 ноября 2025Экскурсия очень интересная!
Узнали много нового. Время пролетело незаметно.
Михаил очень хороший рассказчик.
- ООксана3 ноября 2025В начале ноября Михаил провел для нашей семьи экскурсию по Лавре «История и Святыни в Сергиевом Посаде». Экскурсия проходила уже
- ЮЮлия16 октября 2025Михаил - прекрасный рассказчик. Очень увлекательно все рассказал и показал, время пролетело незаметно. Очень рекомендуем!
- ССмирнов16 октября 2025Отличная экскурсия, прекрасно проведенная Михаилом. Интересно, профессионально. Большое спасибо!
- ЛЛюбовь28 сентября 2025Хотим выразить огромную благодарность Михаилу за потрясающую экскурсию! Мы давно хотели посетить Лавру, и благодаря Михаилу это стало незабываемым событием.
- ДДмитрий15 сентября 2025Выражаю огромную благодарность Михаилу за великолепную экскурсию! Несмотря на то, что мы уже бывали в Лавре ранее, благодаря его профессионализму
- ЕЕлена14 сентября 2025Спасибо! Всё прошло отлично.
- ССергей7 сентября 2025Спасибо огромное Михаилу за очень интересную и познавательную экскурсию по Лавре. 1,5 часа пролетели незаметно.
- ССветлана31 августа 2025Огромное спасибо Михаилу за погружение в историю Лавры. Находится у мощей Сергея Радонежского, могилы Годуновых, месте крещения Ивана Грозного, палат
- ЕЕкатерина26 августа 2025Благодарю за прекрасную экскурсию! Михаил нашёл интересное для всех участников нашей экскурсии, подросток также был очарован. Маршрут, выбор храмов, интереснейший рассказ и, наконец, подъём на колокольню. Вся красота этого волшебного места как на ладони.
- ААнатолий25 августа 2025Спасибо за экскурсию! Интересный рассказ о возникновении города и Лавры. Узнали много нового, рекомендуем Михаила!
- ССветлана21 августа 2025Мы очень довольны экскурсией! Спасибо огромное Михаилу за великолепные знания, за внимание, увлекательно, познавательно, приятно общаться с таким профессионалом. В памяти останутся на всю жизнь яркие впечатления о Лавре. Спасибо за доброжелательное отношение к нам, как гостям города
- ИИрина17 августа 2025Чудесная экскурсия по Лавре. Михаилу огромная благодарность, мы рады что выбрали именно эту экскурсию, было очень интересно и познавательно. Возвращаемся домой, но звук колоколов навсегда останется в наших сердцах! Спасибо ❤️
- ААнна15 августа 2025Спасибо Михаилу за интересную содержательную экскурсию! Без сомнения, он очень знающий и любящий свое дело экскурсовод. Очень внимателен к детям,
- ЛЛариса13 августа 2025Михаил, своей экскурсию, побуждаете интерес к нашей истории. Хочет вернуться и продолжить процесс знакомства и познания. Спасибо большое. Желаем внимательных и любознательных экскурсантов.
- ООльга12 августа 2025Нам очень понравилось. Были на экскурсии с детьми. Дети слушали с интересом. Михаил - прекрасный рассказчик. Простым, понятным языком рассказал историю Сергея Радонежского и Лавры. Рекомендуем всем. С Михаилом будет интересно!
