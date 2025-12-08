Мои заказы

Билеты онлайн без очередей в Сергиевом Посаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты» в Сергиевом Посаде, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде
Пешая
1.5 часа
34 отзыва
Билеты
Знакомство с Лаврой: история и святыни
Путешествие в сердце духовной жизни России. Узнайте, как Лавра стала важнейшим монастырём и что скрывают её древние стены
Начало: На Красногорской площади
Завтра в 09:30
13 дек в 09:00
8100 ₽ за всё до 6 чел.
Вселенная Лавры: от каменных стен до звонницы (билеты включены)
Пешая
2.5 часа
12 отзывов
Билеты
Вселенная Лавры: от каменных стен до звонницы (билеты включены)
Познакомиться с главным монастырём России и прикоснуться к Царь-колоколу в Сергиевом Посаде
Начало: На Красногорской площади
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
14 100 ₽ за всё до 6 чел.
Троице-Сергиева лавра: сокровища Духовной академии
Пешая
1.5 часа
Билеты
Троице-Сергиева лавра: сокровища Духовной академии
Открыть Сергиев Посад через его духовные реликвии и художественные практики (билеты включены)
Начало: У Царских чертог
«Входные билеты включены в стоимость»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
15 дек в 12:00
1600 ₽ за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    8 декабря 2025
    Вселенная Лавры: от каменных стен до звонницы (билеты включены)
    Спасибо Михаилу за очень интересную и емкую экскурсию! Узнали много нового, было уделено время всем объектам. Очень понравился подьем на звонницу, впечатлило!
  • В
    Вита
    15 ноября 2025
    Вселенная Лавры: от каменных стен до звонницы (билеты включены)
    Очень сомневалась, пока выбирала экскурсию, сейчас понимаю, зря! Михаил очень грамотно все организовал: от того где оставить авто, и пообедать,
    до увлекательного рассказа и знакомства с нашей Российской историей!
    Прекрасный расказчик, очень целостное повествование. Мы с удовольствием вспомнили о людях, традициях, событиях. Михаил интересно рассказывал, показывал и открывал для нас Лавру. Чувствуется, что человек знает и любит то чем занимается! Узнали много нового и интересного! Поситили все знаковые места в Лавре, забрались на колокольню.
    Безумно интересно! Захотелось вернуться!

  • N
    Natalia
    13 ноября 2025
    Вселенная Лавры: от каменных стен до звонницы (билеты включены)
    Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Михаилу за погружение в историю Лавры, за великолепные знания, за внимание, увлекательно, познавательно, приятно общаться
    с таким профессионалом. Это было прекрасное путешествие в прошлое и настоящее замечательного города и монастыря. Я узнала много нового об истории, архитектуре, знаменитых людях. В памяти останутся на всю жизнь яркие впечатления о Лавре. Желаю внимательных и любознательных экскурсантов.

  • Э
    Эдуард
    11 ноября 2025
    Вселенная Лавры: от каменных стен до звонницы (билеты включены)
    Отличная экскурсия! Михаил, спасибо большое, всё было супер!
  • С
    Светлана
    3 ноября 2025
    Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде
    Экскурсия очень интересная!
    Узнали много нового. Время пролетело незаметно.
    Михаил очень хороший рассказчик.
  • О
    Оксана
    3 ноября 2025
    Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде
    В начале ноября Михаил провел для нашей семьи экскурсию по Лавре «История и Святыни в Сергиевом Посаде». Экскурсия проходила уже
    в темноте, что придавало особую атмосферу нашей прогулке. Большое спасибо за интересный динамичный рассказ, а также за готовность проявлять гибкость. С радостью встретимся с Михаилом снова при следующем посещении Сергиевого Посада!

  • Ю
    Юлия
    16 октября 2025
    Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде
    Михаил - прекрасный рассказчик. Очень увлекательно все рассказал и показал, время пролетело незаметно. Очень рекомендуем!
  • С
    Смирнов
    16 октября 2025
    Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде
    Отличная экскурсия, прекрасно проведенная Михаилом. Интересно, профессионально. Большое спасибо!
  • Л
    Любовь
    28 сентября 2025
    Вселенная Лавры: от каменных стен до звонницы (билеты включены)
    Хотим выразить огромную благодарность Михаилу за потрясающую экскурсию! Мы давно хотели посетить Лавру, и благодаря Михаилу это стало незабываемым событием.
    Михаил не просто знает историю, он умеет её оживить, рассказывает так интересно и понятно, что слушаешь, затаив дыхание. Все 3 часа пролетели совершенно незаметно — мы получили массу впечатлений и знаний. Мы в полном восторге и уже начали рекомендовать Михаила своим друзьям как классного экскурсовода! Спасибо за этот прекрасный день!

  • Д
    Дмитрий
    15 сентября 2025
    Вселенная Лавры: от каменных стен до звонницы (билеты включены)
    Выражаю огромную благодарность Михаилу за великолепную экскурсию! Несмотря на то, что мы уже бывали в Лавре ранее, благодаря его профессионализму
    мы словно посетили это место впервые.

    Особенно впечатлило глубокое знание истории монастыря, которое Михаил изложил последовательно и увлекательно. Его рассказ позволил нам буквально прожить историю Лавры.

    Отдельного упоминания заслуживает посещение звонницы. Восхитительное впечатление произвело восхождение по тем самым ступеням, которыми на протяжении почти 250 лет пользовались поколения звонарей. Это был поистине незабываемый опыт!

    Рекомендую всем, кто хочет по-настоящему погрузиться в атмосферу и историю этого удивительного места, обязательно посетить экскурсию с Михаилом.

  • Е
    Елена
    14 сентября 2025
    Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде
    Спасибо! Всё прошло отлично.
  • С
    Сергей
    7 сентября 2025
    Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде
    Спасибо огромное Михаилу за очень интересную и познавательную экскурсию по Лавре. 1,5 часа пролетели незаметно.
  • С
    Светлана
    31 августа 2025
    Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде
    Огромное спасибо Михаилу за погружение в историю Лавры. Находится у мощей Сергея Радонежского, могилы Годуновых, месте крещения Ивана Грозного, палат
    где от стрельцов скрывался Петр 1 - дорого стоит. Сама Лавра колокольный звон, поломники, священнослужители, песнопения - это просто другой мир. Михаил, рассказывал увлекательно со знанием истории и огромной любовью к этому месту. Огромное спасибо от нашей семьи. И приносим извинения за возможную невнимательность, но это была вторая экскурсия за день. Всем рекомендую посвятить Лавре день целиком.

  • Е
    Екатерина
    26 августа 2025
    Вселенная Лавры: от каменных стен до звонницы (билеты включены)
    Благодарю за прекрасную экскурсию! Михаил нашёл интересное для всех участников нашей экскурсии, подросток также был очарован. Маршрут, выбор храмов, интереснейший рассказ и, наконец, подъём на колокольню. Вся красота этого волшебного места как на ладони.
  • А
    Анатолий
    25 августа 2025
    Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде
    Спасибо за экскурсию! Интересный рассказ о возникновении города и Лавры. Узнали много нового, рекомендуем Михаила!
  • С
    Светлана
    21 августа 2025
    Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде
    Мы очень довольны экскурсией! Спасибо огромное Михаилу за великолепные знания, за внимание, увлекательно, познавательно, приятно общаться с таким профессионалом. В памяти останутся на всю жизнь яркие впечатления о Лавре. Спасибо за доброжелательное отношение к нам, как гостям города
  • И
    Ирина
    17 августа 2025
    Вселенная Лавры: от каменных стен до звонницы (билеты включены)
    Чудесная экскурсия по Лавре. Михаилу огромная благодарность, мы рады что выбрали именно эту экскурсию, было очень интересно и познавательно. Возвращаемся домой, но звук колоколов навсегда останется в наших сердцах! Спасибо ❤️
  • А
    Анна
    15 августа 2025
    Вселенная Лавры: от каменных стен до звонницы (билеты включены)
    Спасибо Михаилу за интересную содержательную экскурсию! Без сомнения, он очень знающий и любящий свое дело экскурсовод. Очень внимателен к детям,
    легко находит к ним подход и заинтересовывает, при необходимости может быстро скорректировать программу (когда ребёнок замёрз, сделали перерыв на чай и согревание). Очень довольны экскурсией, всем советуем!

  • Л
    Лариса
    13 августа 2025
    Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде
    Михаил, своей экскурсию, побуждаете интерес к нашей истории. Хочет вернуться и продолжить процесс знакомства и познания. Спасибо большое. Желаем внимательных и любознательных экскурсантов.
  • О
    Ольга
    12 августа 2025
    Знакомство с Лаврой: история и святыни в Сергиевом Посаде
    Нам очень понравилось. Были на экскурсии с детьми. Дети слушали с интересом. Михаил - прекрасный рассказчик. Простым, понятным языком рассказал историю Сергея Радонежского и Лавры. Рекомендуем всем. С Михаилом будет интересно!

