Чтобы оценить величие старинной обители, важно не только побывать в её главных храмах, но и подняться на знаменитую звонницу. В первой части экскурсии мы исследуем святыни монастыря и обратимся к его истории.
А после — преодолеем 180 ступеней, чтобы вблизи рассмотреть и услышать голоса 30 колоколов, полюбоваться Лаврой и Сергиевым Посадом с высоты.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание билета
- Красногорская площадь — у древней крепостной стены, пережившей осаду в Смутное время, вспомним её защитников и строителей
- Святые врата — поговорим о Преподобном Сергии, его духовном подвиге и почитании
- Троицкий собор — когда-то здесь поселился отрок Варфоломей и построил первую деревянную церковь. Сегодня собор хранит мощи Сергия Радонежского и икону «Троица» Андрея Рублёва
- Митрополичьи покои, где живёт Патриарх, настоятель Лавры
- Трапезный храм — здесь молились цари, просили покровительства у Сергия Радонежского и отмечали победы
- Успенский собор — вы узнаете, что помешало Ивану Грозному достроить храм и почему сейчас здесь покоятся останки всех членов династии Годуновых
Подъём на монастырскую колокольню
Мы преодолеем более 180 каменных ступеней, чтобы увидеть, насколько прекрасна Лавра и город вокруг. Перед подъёмом сделаем перерыв на чай, чтобы отдохнуть и согреться, и посетим трапезную в Царских чертогах — путевом дворце, где после долгого путешествия отдыхали российские императрицы
- На колокольне вы узнаете историю 30 лаврских колоколов и услышите их голоса
- Прикоснётесь к самому тяжёлому действующему православному колоколу в мире
- По винтовой лестнице подниметесь на третий ярус, где на высоте 50 метров находится основная звонница Лавры
- Узнаете, чьё имя носит самый древний колокол и кто заводит куранты с золотыми стрелками
Организационные детали
- Дети до 7 лет на колокольню не допускаются
- Угощение в трапезной не входит в стоимость
- В программу экскурсии могут быть внесены изменения в соответствии с расписанием богослужений и хозяйственной жизнью монастыря
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красногорской площади
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Сергиевом Посаде
Провёл экскурсии для 436 туристов
Профессиональный экскурсовод с аккредитацией в Московской области. В моём багаже — университетский диплом историка, 15 лет работы радиоведущим, квалификация гида и многолетний опыт вождения экскурсий. В 2015 году я впервые оказалсяЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Л
Любовь
28 сен 2025
Хотим выразить огромную благодарность Михаилу за потрясающую экскурсию! Мы давно хотели посетить Лавру, и благодаря Михаилу это стало незабываемым событием. Михаил не просто знает историю, он умеет её оживить, рассказывает
Д
Дмитрий
15 сен 2025
Выражаю огромную благодарность Михаилу за великолепную экскурсию! Несмотря на то, что мы уже бывали в Лавре ранее, благодаря его профессионализму мы словно посетили это место впервые.
Е
Екатерина
26 авг 2025
Благодарю за прекрасную экскурсию! Михаил нашёл интересное для всех участников нашей экскурсии, подросток также был очарован. Маршрут, выбор храмов, интереснейший рассказ и, наконец, подъём на колокольню. Вся красота этого волшебного места как на ладони.
Ирина
17 авг 2025
Чудесная экскурсия по Лавре. Михаилу огромная благодарность, мы рады что выбрали именно эту экскурсию, было очень интересно и познавательно. Возвращаемся домой, но звук колоколов навсегда останется в наших сердцах! Спасибо ❤️
А
Анна
15 авг 2025
Спасибо Михаилу за интересную содержательную экскурсию! Без сомнения, он очень знающий и любящий свое дело экскурсовод. Очень внимателен к детям, легко находит к ним подход и заинтересовывает, при необходимости может быстро скорректировать программу (когда ребёнок замёрз, сделали перерыв на чай и согревание). Очень довольны экскурсией, всем советуем!
София
9 авг 2025
Михаил отличный гид! Нам очень понравилось! 2.5 часа прошло совсем незаметно. Очень рекомендую и советую его! Яркие и интересные факты про Лавру и Святого Сергия! Наша оценка ему 10 из 10!👍
Ирина
21 июн 2025
Спасибо большое Михаилу за увлекательное путешествие. Несмотря на то, что мы были не в первый раз в Лавре, узнали очень много нового, в спокойном темпе прошли все знаковые места.
И
Ирина
4 июн 2025
Хотим выразить огромную благодарность Михаилу за прекрасно проведенную экскурсию. Грамотный, внимательный человек своего дела. Мы не заметили, как прошли 2,5 часа экскурсии. А восхождение на колокольню это просто вау!
