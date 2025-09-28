Л Любовь читать дальше так интересно и понятно, что слушаешь, затаив дыхание. Все 3 часа пролетели совершенно незаметно — мы получили массу впечатлений и знаний. Мы в полном восторге и уже начали рекомендовать Михаила своим друзьям как классного экскурсовода! Спасибо за этот прекрасный день! Хотим выразить огромную благодарность Михаилу за потрясающую экскурсию! Мы давно хотели посетить Лавру, и благодаря Михаилу это стало незабываемым событием. Михаил не просто знает историю, он умеет её оживить, рассказывает

Д Дмитрий



Особенно впечатлило глубокое знание истории читать дальше монастыря, которое Михаил изложил последовательно и увлекательно. Его рассказ позволил нам буквально прожить историю Лавры.



Отдельного упоминания заслуживает посещение звонницы. Восхитительное впечатление произвело восхождение по тем самым ступеням, которыми на протяжении почти 250 лет пользовались поколения звонарей. Это был поистине незабываемый опыт!



Рекомендую всем, кто хочет по-настоящему погрузиться в атмосферу и историю этого удивительного места, обязательно посетить экскурсию с Михаилом. Выражаю огромную благодарность Михаилу за великолепную экскурсию! Несмотря на то, что мы уже бывали в Лавре ранее, благодаря его профессионализму мы словно посетили это место впервые.Особенно впечатлило глубокое знание истории

Е Екатерина Благодарю за прекрасную экскурсию! Михаил нашёл интересное для всех участников нашей экскурсии, подросток также был очарован. Маршрут, выбор храмов, интереснейший рассказ и, наконец, подъём на колокольню. Вся красота этого волшебного места как на ладони.

Ирина Чудесная экскурсия по Лавре. Михаилу огромная благодарность, мы рады что выбрали именно эту экскурсию, было очень интересно и познавательно. Возвращаемся домой, но звук колоколов навсегда останется в наших сердцах! Спасибо ❤️

А Анна Спасибо Михаилу за интересную содержательную экскурсию! Без сомнения, он очень знающий и любящий свое дело экскурсовод. Очень внимателен к детям, легко находит к ним подход и заинтересовывает, при необходимости может быстро скорректировать программу (когда ребёнок замёрз, сделали перерыв на чай и согревание). Очень довольны экскурсией, всем советуем!

София Михаил отличный гид! Нам очень понравилось! 2.5 часа прошло совсем незаметно. Очень рекомендую и советую его! Яркие и интересные факты про Лавру и Святого Сергия! Наша оценка ему 10 из 10!👍

Ирина Спасибо большое Михаилу за увлекательное путешествие. Несмотря на то, что мы были не в первый раз в Лавре, узнали очень много нового, в спокойном темпе прошли все знаковые места.

Обязательно вернемся еще.