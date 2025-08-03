Один из главных монастырей России Во время этой экскурсии вы услышите историю монастыря и святых, прославленных в нем. Узнаете об архитектуре монастыря XV - XX веков! Перед вами откроется прекрасный вид, который непременно стоит запечатлеть на фотографиях! Обязательно посетим древнейший собор на территории монастыря — Троицкий, где покоятся мощи великого чудотворца. Также не обойдем стороной Трапезную палату и Успенский собор. Важная информация:

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