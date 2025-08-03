Приглашаю вас на экскурсию по территории Троице-Сергиевой Лавры — крупнейшего мужского монастыря Русской православной церкви! Я не только покажу вам достопримечательности Лавры, но и расскажу историю величественной обители.
Конечно, поговорим и об основателе объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — преподобном Сергии Радонежском!
Конечно, поговорим и об основателе объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — преподобном Сергии Радонежском!
Описание экскурсии
Один из главных монастырей России Во время этой экскурсии вы услышите историю монастыря и святых, прославленных в нем. Узнаете об архитектуре монастыря XV - XX веков! Перед вами откроется прекрасный вид, который непременно стоит запечатлеть на фотографиях! Обязательно посетим древнейший собор на территории монастыря — Троицкий, где покоятся мощи великого чудотворца. Также не обойдем стороной Трапезную палату и Успенский собор. Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Троцкий собор
- Успенский собор
- Трапезная палата
- Царский дворец
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Билеты в монастыре
Что не входит в цену
- Билет на колокольню - 1500 руб. за 6 человек, далее +250 руб. /каждого
Место начала и завершения?
Проспект Красной Армии, 131, Сергиев Посад
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
h
Хорошая экскурсия, понравилась. Спасибо. Рекомендую.
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