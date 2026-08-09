Совсем не обязательно нужно ехать на Кавказ чтобы увидеть потрясающее явление — водопад. Свою историю источник начитает более 600 лет назад, во времена преподобного Сергия Радонежского. Но особую популярность это
Описание экскурсииОдин из четырёх главных монастырей России Из расщеплены горы стекают 12 струй воды, которые в свою очередь берут свое начало глубоко под землей. По этой причине температура воды круглый год 4–6 градусов. Во время экскурсии мы с вами узнаем как появился источник, как развивалось это место на протяжении столетий. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Находится источник за 15 км. от Сергиева Посада, поэтому часть пути совершается на автомобиле.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Если вы без личного транспорта, то мы сделаем короткий переезд на такси (входит в стоимость экскурсии)
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Проспект Красной Армии, 131, Сергиев Посад
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Находится источник за 15 км от Сергиева Посада, поэтому часть пути совершается на автомобиле
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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