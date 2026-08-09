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Индивидуальный автомобильный тур к водопаду «Гремячий ключ»

Погрузитесь в историю Сергиева Посада на экскурсии к водопаду Гремячий ключ
Совсем не обязательно нужно ехать на Кавказ чтобы увидеть потрясающее явление — водопад. Свою историю источник начитает более 600 лет назад, во времена преподобного Сергия Радонежского. Но особую популярность это
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место приобретает относительно недавно. С 60-х годов Источник включили в маршруты ближайшего Подмосковья.

Издавались многочисленные туристические справочники «Туры выходного дня», «достопримечательности Подмосковья» и другие.

Водопад на берегу речки Вондиги стал неотъемлемой частью достопримечательностей окрестности столицы.

Индивидуальный автомобильный тур к водопаду «Гремячий ключ»
Индивидуальный автомобильный тур к водопаду «Гремячий ключ»
Индивидуальный автомобильный тур к водопаду «Гремячий ключ»

Описание экскурсии

Один из четырёх главных монастырей России Из расщеплены горы стекают 12 струй воды, которые в свою очередь берут свое начало глубоко под землей. По этой причине температура воды круглый год 4–6 градусов. Во время экскурсии мы с вами узнаем как появился источник, как развивалось это место на протяжении столетий. Важная информация:
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Находится источник за 15 км. от Сергиева Посада, поэтому часть пути совершается на автомобиле.

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Если вы без личного транспорта, то мы сделаем короткий переезд на такси (входит в стоимость экскурсии)
Что не входит в цену
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Проспект Красной Армии, 131, Сергиев Посад
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
  • Находится источник за 15 км от Сергиева Посада, поэтому часть пути совершается на автомобиле
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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