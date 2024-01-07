Ю Юлия

Большое спасибо Ксении за очень информативный маршрут. Увидели и услышали всё, что хотели узнать о Преподобном Сергии Радонежском и Святых местах, связанных с его именем и семьей. Побывали в удивительных местах и испытали желание к ним вернуться.