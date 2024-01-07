Индивидуальная
до 1 чел.
От Радонежа до Маковца
Начало: Памятник Преподобному Сергию Радонежскому
Расписание: Каждый день, в любое удобное время
19 мая в 09:00
20 мая в 09:00
7500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия к водопаду «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде
Начало: Проспект Красной Армии, 131, Сергиев Посад
Расписание: По договоренности
16 мая в 09:00
17 мая в 09:00
от 5890 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Увлекательное путешествие в Сергиев Посад
Погрузитесь в мир русского искусства и духовности с индивидуальным трансфером по знаковым местам
Начало: Г. Москва, метро Коломенское или метро ВДНХ
Сегодня в 09:00
17 мая в 09:00
17 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 января 2024Большое спасибо Ксении за очень информативный маршрут. Увидели и услышали всё, что хотели узнать о Преподобном Сергии Радонежском и Святых местах, связанных с его именем и семьей. Побывали в удивительных местах и испытали желание к ним вернуться.
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Гремячий ключ»
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