Сергей проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Бревенчатый комплекс у родников

Гремячий ключ — самый большой водопад Подмосковья: из расщепленной горы стекают 12 струй воды. Начало они берут глубоко под землей, поэтому вода в источнике — 4-6 градусов круглый год. О появлении и географических особенностях источника, о развитии этого места как значимой достопримечательности я расскажу во время прогулки по деревянным дорожкам. А после нашей беседы вы сможете набрать целебной воды и даже окунуться в одной из купелей.

Жизнь отшельников

Далее направимся в Черниговский скит, основанный в середине XIX века. Позднее здесь появились пещеры, где жили монахи — вместе мы сможем осмотреть это намоленное место. Я объясню, почему отшельники уходили под землю, расскажу об истории монастыря и его жизни в трудный XX век, а еще раскрою особенности псевдорусского стиля, которого придерживались архитекторы храма и монастырских построек.