Сергей проводит ещё 4 экскурсии

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Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания

Понять значение источника, искупаться и испить воды, а после осмотреть пещеры Черниговского скита

Сергей
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Сергей – ваш гид
Необязательно ехать на Кавказ, чтобы полюбоваться водопадами.

Недалеко от Сергиева Посада вы встретите целебный источник, появившийся по молитве Сергия Радонежского: погрузитесь в его воды, наберете бутылочку с собой, а я расскажу о истории Гремячего ключа.

Мы также заедем в Гефсиманский Черниговский скит, где вы познакомитесь с бытом монахов и поймете, зачем они уходили в пещеры.

3250 за экскурсию

Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания

Что вас ожидает

Бревенчатый комплекс у родников
Гремячий ключ — самый большой водопад Подмосковья: из расщепленной горы стекают 12 струй воды. Начало они берут глубоко под землей, поэтому вода в источнике — 4-6 градусов круглый год. О появлении и географических особенностях источника, о развитии этого места как значимой достопримечательности я расскажу во время прогулки по деревянным дорожкам. А после нашей беседы вы сможете набрать целебной воды и даже окунуться в одной из купелей.

Жизнь отшельников
Далее направимся в Черниговский скит, основанный в середине XIX века. Позднее здесь появились пещеры, где жили монахи — вместе мы сможем осмотреть это намоленное место. Я объясню, почему отшельники уходили под землю, расскажу об истории монастыря и его жизни в трудный XX век, а еще раскрою особенности псевдорусского стиля, которого придерживались архитекторы храма и монастырских построек.

Организационные детали

  • На территории Святогорья расположены несколько купален, поэтому обязательно возьмите с собой полотенце
  • Трансфер входит в стоимость экскурсии. Отдельно оплачивается входной билет в пещеры (1000 руб. за группу 10 человек), спуск — по желанию.
Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Сергей, я родился в Сергиевом Посаде и всем сердцем люблю свою малую родину. Для того, чтобы этой любви было больше, нужно делиться. С радостью передам частичку моих переживаний вам!
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Сергей проводит ещё 4 экскурсии

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