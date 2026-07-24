Сергей проводит ещё 4 экскурсии

В Вера

Ну водопад это, конечно, сильно сказано, НО место очень красивое. Хочется приехать ещё. Были днем в будний день, народу было не очень много. Для тех кто хочет окунуться, то есть три варианта - закрыться и можно голышом, второй вариант в купальнике с народом и третий вариант, как душ. Обязательно приедем ещё и окунемся