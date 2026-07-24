Сергей проводит ещё 4 экскурсии

Необязательно ехать на Кавказ, чтобы полюбоваться водопадами.
Недалеко от Сергиева Посада вы встретите целебный источник, появившийся по молитве Сергия Радонежского: погрузитесь в его воды, наберете бутылочку с собой, а я расскажу о истории Гремячего ключа.
Недалеко от Сергиева Посада вы встретите целебный источник, появившийся по молитве Сергия Радонежского: погрузитесь в его воды, наберете бутылочку с собой, а я расскажу о истории Гремячего ключа.
Описание экскурсии
Бревенчатый комплекс у родников
Гремячий ключ — самый большой водопад Подмосковья: из расщепленной горы стекают 12 струй воды. Начало они берут глубоко под землей, поэтому вода в источнике — 4-6 градусов круглый год. О появлении и географических особенностях источника, о развитии этого места как значимой достопримечательности я расскажу во время прогулки по деревянным дорожкам. А после нашей беседы вы сможете набрать воды и даже окунуться в одной из купелей.
Организационные детали
- Трансфер на автомобиле гида(марка и модель зависят от размера группы) или на такси входит в стоимость экскурсии
- На территории Гремячего ключа расположены несколько купален, поэтому обязательно возьмите с собой полотенце, если захотите окунуться
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников на вашем авто или такси. Подробности в переписке с гидом.
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красногорской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 11525 туристов
Мы — команда гидов, влюблённая в малые города и их соразмерность человеку. Здания, наличники, улицы, дворики — показываем то, что в повседневной жизни часто остаётся незаметным. Наполняем пространство историями людей, которые
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 61 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Дата посещения: 24 июл 2026
Экскурсией остались очень довольны.
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В
Ну водопад это, конечно, сильно сказано, НО место очень красивое. Хочется приехать ещё. Были днем в будний день, народу было не очень много. Для тех кто хочет окунуться, то есть три варианта - закрыться и можно голышом, второй вариант в купальнике с народом и третий вариант, как душ. Обязательно приедем ещё и окунемся
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Е
Экскурсию для нас провёл Дмитрий. Очень внимательный, прекрасно владеющий темой, влюблённый в город человек! Море положительных эмоций, удивительные места, интересный эмоциональный рассказ- все сложилось! Спасибо!
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П
Дата посещения: 19 июл 2025
Спасибо Дмитрию за чудесную экскурсию. И познавательно, и интересно, и душевно!!!
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О
Отличная экскурсия!
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А
Экскурсия нам понравилась. Было очень комформтно перемещаться на автомобиле, особенно с учетом того, что погода менялась от снега до яркого солнца. Экскурсовод Сергей старался все время рассказывать, хотя по сравнению
+1
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