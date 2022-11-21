От Радонежа до Маковца

Дорогие путешественники, приглашаю вас на экскурсию, по историческим и Святым местам Сергиево-Посадской земли

Дорогие путешественники, приглашаю вас на экскурсию, по историческим и Святым местам Сергиево-Посадской земли.

Имя русского Чудотворца, Преподобного Сергия Радонежского отзывается в сердце каждого русского человека, и многим известна его Святая обитель Троице-Сергиева Лавра.

Но, жизнь этого монастыря и его основателя тесно связана и с другими историческими и Святыми местами, с которыми вы познакомитесь на экскурсии.
От Радонежа до Маковца
От Радонежа до Маковца
От Радонежа до Маковца
От Радонежа до Маковца
От Радонежа до Маковца
От Радонежа до Маковца
От Радонежа до Маковца
От Радонежа до Маковца
От Радонежа до Маковца
От Радонежа до Маковца
От Радонежа до Маковца
От Радонежа до Маковца
Ближайшие даты:
20
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Что вас ожидает 🤩

  • Черниговский скит
  • Вифанский монастырь
  • Хотьковский Покровский монастырь
  • Радонеж
  • Гремячий Ключ
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Черниговский Гефсиманский скит — суровая монашеская жизнь.
  • Мы посетим Черниговский Гефсиманский скит, основанный в XIX веке, Вы прикоснетесь к суровой подвижнической монашеской жизни, побываете в монашеских кельях — пещерах, сохранившихся с XIX в., узнаете, почему у Скита двойное название, и что сейчас находится на главной половине этого Святого места. Вы увидите Святой известный и чудотворный образ иконы Богородицы «Черниговская» и узнаете Её историю, а также Святые мощи Старца XIX в. Преподобного Варнавы Гефсиманского. Вы погуляете по территории около Скита, где можно будет набрать воды из Святого источника и покормить уточек. Отдельного внимания заслуживает скитская трапеза, но, об этом подробнее на экскурсии.
  • Отправляемся в «русскую Палестину».
Спасо- Вифанский монастырь, основанный в XVIII в. Когда-то, здесь была духовная семинария, а во время Великой Отечественной войны — один из крупных госпиталей, но не История Вас поразит, хотя XX век — это отдельная тема. Но, незабываемое впечатление произведёт Преображенский собор, аналогов, которому не существует во всём мире!

Следующая остановка — Хотьково

Покровский женский монастырь. Здесь находятся Святые Мощи родителей Преподобного Сергия Радонежского, Преподобных Кирилла и Марии. У монастыря своя древняя история, которая восходит ещё к XIV(!) веку. Также мы посетим музей этой обители, Вы узнаете, как жил монастырь в древние время, какие были занятия у сестёр, кто мог стать его насельником, что значит «Смешанный» Монастырь, и какая была обязательная традиция для паломников, шествующих в Троице-Сергиеву Лавру.
Путешествие во времени, на несколько столетий назад
Мы посетим древний Радонеж, тот самый, Городок, как его окрестили в годы советского правления, Городок, по названию которого в лике русских Святых целый сонм Радонежских подвижников. Здесь вы увидите знаменитый памятник Преподобному Сергию Радонежскому, работы мастера В. Клыкова, посетите Преображенский собор XIX в, а также откроете для себя некоторые исторические и памятные моменты. И, конечно, Святой источник Преподобного Сергия Радонежского, а ещё озеро в честь Всех Святых, и водяное колесо… Окунемся в атмосферу древних веков.

Знаменитый Гремячий Ключ

Ну, а в завершении нас ждёт знаменитый Гремячий Ключ, по преданию известный ещё со времён Сергия, Радонежского. Вы узнаете его историю, погуляете по деревянной эко-слободе, посетите новый храм деревянный храм Сергия, Радонежского, и сможете набрать Святой воды.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную, скромную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Также рекомендуется взять с собой тару для воды. И сорочки для купания (по желанию, купели на всех источниках предусмотрены).
  • Экскурсия проходит на транспорте заказчика.

Каждый день, в 10.00 по записи

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Услуги гида
Что не входит
  • Экскурсия проходит на транспорте заказчика
  • Трансфер, оплачивается дополнительно и зависит от количества туристов
  • Экскурсия по пещерам Черниговского Скита (1000 руб. до 10 человек, каждый последующий доплачивает 100 руб.)
  • Трапеза, во всех остановочных пунктах есть возможность перекусить, что-то можно взять с собой
Место начала и завершения?
Памятник Преподобному Сергию Радонежскому
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, в 10.00 по записи
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную, скромную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Также рекомендуется взять с собой тару для воды. И сорочки для купания (по желанию, купели на всех источниках предусмотрены)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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