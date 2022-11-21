Что вас ожидает:

Черниговский Гефсиманский скит — суровая монашеская жизнь.

Мы посетим Черниговский Гефсиманский скит, основанный в XIX веке, Вы прикоснетесь к суровой подвижнической монашеской жизни, побываете в монашеских кельях — пещерах, сохранившихся с XIX в., узнаете, почему у Скита двойное название, и что сейчас находится на главной половине этого Святого места. Вы увидите Святой известный и чудотворный образ иконы Богородицы «Черниговская» и узнаете Её историю, а также Святые мощи Старца XIX в. Преподобного Варнавы Гефсиманского. Вы погуляете по территории около Скита, где можно будет набрать воды из Святого источника и покормить уточек. Отдельного внимания заслуживает скитская трапеза, но, об этом подробнее на экскурсии.

Отправляемся в «русскую Палестину».

Спасо- Вифанский монастырь, основанный в XVIII в. Когда-то, здесь была духовная семинария, а во время Великой Отечественной войны — один из крупных госпиталей, но не История Вас поразит, хотя XX век — это отдельная тема. Но, незабываемое впечатление произведёт Преображенский собор, аналогов, которому не существует во всём мире!

Следующая остановка — Хотьково

Покровский женский монастырь. Здесь находятся Святые Мощи родителей Преподобного Сергия Радонежского, Преподобных Кирилла и Марии. У монастыря своя древняя история, которая восходит ещё к XIV(!) веку. Также мы посетим музей этой обители, Вы узнаете, как жил монастырь в древние время, какие были занятия у сестёр, кто мог стать его насельником, что значит «Смешанный» Монастырь, и какая была обязательная традиция для паломников, шествующих в Троице-Сергиеву Лавру.

Путешествие во времени, на несколько столетий назад

Мы посетим древний Радонеж, тот самый, Городок, как его окрестили в годы советского правления, Городок, по названию которого в лике русских Святых целый сонм Радонежских подвижников. Здесь вы увидите знаменитый памятник Преподобному Сергию Радонежскому, работы мастера В. Клыкова, посетите Преображенский собор XIX в, а также откроете для себя некоторые исторические и памятные моменты. И, конечно, Святой источник Преподобного Сергия Радонежского, а ещё озеро в честь Всех Святых, и водяное колесо… Окунемся в атмосферу древних веков.

Знаменитый Гремячий Ключ

Ну, а в завершении нас ждёт знаменитый Гремячий Ключ, по преданию известный ещё со времён Сергия, Радонежского. Вы узнаете его историю, погуляете по деревянной эко-слободе, посетите новый храм деревянный храм Сергия, Радонежского, и сможете набрать Святой воды.

Важная информация: