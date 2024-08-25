8 часов
Индивидуальная
Историческая прогулка: монашеская жизнь, скитская трапеза и водяное колесо
Начало: Памятник Преподобному Сергию Радонежскому
Расписание: По воскресеньям в 12.00.
8 сен в 12:00
15 сен в 12:00
6 200₽ за всё до 40 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия и посещение Гефсиманского скита на транспорте туристов
Индивидуальная экскурсия по Сергиеву Посаду с посещением Гефсиманского скита и святого источника с целебной водой
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
9 600₽ за всё до 8 чел.
скидка
15%
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
«Русская Палестина» под Сергиевым Посадом: духовные центры XIX века
Посетите Гефсиманский Черниговский скит и Спасо-Вифанский монастырь. Узнайте об их истории, трагедиях и чудесах. Ощутите дух времени и вдохновение
Начало: Гефсиманский Черниговский скит
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 16:00
1 сен в 11:00
2 сен в 10:00
70005 950₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена25 августа 2024Очень интересные исторические факты! Узнали много нового.
- ЮЮлия7 января 2024Большое спасибо Ксении за очень информативный маршрут. Увидели и услышали всё, что хотели узнать о Преподобном Сергии Радонежском и Святых местах, связанных с его именем и семьей. Побывали в удивительных местах и испытали желание к ним вернуться.
- ЛЛобанова25 сентября 2023Все понравилось! Экскурсовод был чудесный ☀️
- ССмирнова15 июля 2023Все супер, советуем Романа в гиды, он лучший!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Черниговский скит»
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