Что вас ожидает:

Активный участник своего собственного приключения

В данной экскурсии мы с вами познакомимся с городом, узнаем его историю, раскроем секреты. Помимо этого, посетим Троице-Сергиеву Лавру, где поговорим обо всех сооружениях, входящих в ее ансамбль. В ходе путешествия у вас будет возможность набрать святой воды и прикоснуться к местам силы. Кроме того, станем настоящими исследователями и разберем, в честь чего город назывался Загорском, почему он является домом игрушки и где в нем расположен самый таинственный сад.

Скорее собирайтесь и отправляйтесь вместе с нами в удивительное путешествие по Сергиеву Посаду. На вашем пути будет 23 остановки. У вас больше не получится остаться просто наблюдателями. Вы станете активными участниками своего собственного приключения.

На маршруте вам предстоит поучаствовать в нескольких викторинах: найти какой важный церковный символ вплетен в ограду Церкви Вознесения, разглядеть имя Святого, оберегающего вход в Часовню Пятницкий колодец, выяснить, что держит в руках младший сын Радонежский и символом чего это является, что расположено в центре чаши источника и какой символ находится на верхушке колокольни. Важна будет каждая деталь! Насколько вы наблюдательны?

Важная информация: