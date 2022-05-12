Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник
Успенский собор
Усыпальница Годуновых
Михеевская церковь
Троицкий собор
Пятницкая и Введенская церкви
Пафнутьевский сад
Дом Машинских
И другие
Что вас ожидает:
Активный участник своего собственного приключения
В данной экскурсии мы с вами познакомимся с городом, узнаем его историю, раскроем секреты. Помимо этого, посетим Троице-Сергиеву Лавру, где поговорим обо всех сооружениях, входящих в ее ансамбль. В ходе путешествия у вас будет возможность набрать святой воды и прикоснуться к местам силы. Кроме того, станем настоящими исследователями и разберем, в честь чего город назывался Загорском, почему он является домом игрушки и где в нем расположен самый таинственный сад.
Скорее собирайтесь и отправляйтесь вместе с нами в удивительное путешествие по Сергиеву Посаду. На вашем пути будет 23 остановки. У вас больше не получится остаться просто наблюдателями. Вы станете активными участниками своего собственного приключения.
На маршруте вам предстоит поучаствовать в нескольких викторинах: найти какой важный церковный символ вплетен в ограду Церкви Вознесения, разглядеть имя Святого, оберегающего вход в Часовню Пятницкий колодец, выяснить, что держит в руках младший сын Радонежский и символом чего это является, что расположено в центре чаши источника и какой символ находится на верхушке колокольни. Важна будет каждая деталь! Насколько вы наблюдательны?
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Возьмите с собой хорошее настроение и приготовьтесь познакомиться с Сергиевым Посадом
Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке. Как только вы будите на месте старта, открывайте сайт на своих телефонах и следуйте инструкции, которую дал вам менеджер;
Вы можете начать и делать перерывы в любое время для дальнейшего изучения местности, отдыха или перекуса;
Для прохождения маршрута необходимо подключение к интернету, рекомендуем зарядить телефон или взять с собой power bank;
Вам предстоит пройти 23 места. Длина маршрута около 2 км. Примерное время прохождения 120 минут.
Ответы на вопросы
Что входит
Бессрочный доступ к материалам экскурсии в вашем личном кабинете
Что не входит
Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Вознесенская 30А, Гимназия И.Б. Ольбинского
Завершение: Дом Машинских, Сергиев Посад
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время, в любой день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Итак, мы поздравляем счастливых обладателей вот-вот начинающегося приключения под названием "Сергиев Посад: небольшой, но ценный город". Вы как раз успели к отправлению. Прыгайте в вагон, наш исторический поезд отправляется прямо сейчас!
Приготовьте свое воображение, ведь именно оно поможет вам прочувствовать этот прекрасный город.
Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке.
После оплаты экскурсии мы получим сообщение о вашем бронировании. Наш менеджер свяжется с вами и расскажет вам как открыть экскурсию на ваших телефонах.
Если у вас возникнут вопросы вы всегда сможете позвонить нам или написать в WhatsApp +79955956785
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Возьмите с собой хорошее настроение и приготовьтесь познакомиться с Сергиевым Посадом
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
В любое время, в любой день
TUREST.in — ваш гид в Сергиевом Посаде
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них