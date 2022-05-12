Сергиев Посад: небольшой, но ценный город (самостоятельная экскурсия)

Это необычная экскурсия

Индивидуальная
Это необычная экскурсия.

На ней вас не встретит гид, не будет группы людей и нет конкретного времени.

Все это вы решаете сами.

Сделать перерыв на кофе — без проблем, любите пить и жевать во время экскурсии — welcome.

Вам больше не нужно не под кого подстраиваться, берите с собой тех, с кем вам интересно.

Но самое главное, что на нашей экскурсии вы встретите не только информацию о достопримечательностях маршрута, но и игровое задание, ответ на которое откроет вам следующую точку маршрута.
Сергиев Посад: небольшой, но ценный город (самостоятельная экскурсия)
Сергиев Посад: небольшой, но ценный город (самостоятельная экскурсия)
Сергиев Посад: небольшой, но ценный город (самостоятельная экскурсия)
Сергиев Посад: небольшой, но ценный город (самостоятельная экскурсия)
Сергиев Посад: небольшой, но ценный город (самостоятельная экскурсия)
Сергиев Посад: небольшой, но ценный город (самостоятельная экскурсия)

Что вас ожидает 🤩

  • Гимназия И. Б. Ольбинского
  • Церковь Вознесения
  • Часовня Пятницкий колодец
  • Памятник “Родителям Сергия Радонежского”
  • Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник
  • Успенский собор
  • Усыпальница Годуновых
  • Михеевская церковь
  • Троицкий собор
  • Пятницкая и Введенская церкви
  • Пафнутьевский сад
  • Дом Машинских
  • И другие

Что вас ожидает:

    Активный участник своего собственного приключения
    В данной экскурсии мы с вами познакомимся с городом, узнаем его историю, раскроем секреты. Помимо этого, посетим Троице-Сергиеву Лавру, где поговорим обо всех сооружениях, входящих в ее ансамбль. В ходе путешествия у вас будет возможность набрать святой воды и прикоснуться к местам силы. Кроме того, станем настоящими исследователями и разберем, в честь чего город назывался Загорском, почему он является домом игрушки и где в нем расположен самый таинственный сад.
    Скорее собирайтесь и отправляйтесь вместе с нами в удивительное путешествие по Сергиеву Посаду. На вашем пути будет 23 остановки. У вас больше не получится остаться просто наблюдателями. Вы станете активными участниками своего собственного приключения.
    На маршруте вам предстоит поучаствовать в нескольких викторинах: найти какой важный церковный символ вплетен в ограду Церкви Вознесения, разглядеть имя Святого, оберегающего вход в Часовню Пятницкий колодец, выяснить, что держит в руках младший сын Радонежский и символом чего это является, что расположено в центре чаши источника и какой символ находится на верхушке колокольни. Важна будет каждая деталь! Насколько вы наблюдательны?

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • Возьмите с собой хорошее настроение и приготовьтесь познакомиться с Сергиевым Посадом
    • Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке. Как только вы будите на месте старта, открывайте сайт на своих телефонах и следуйте инструкции, которую дал вам менеджер;
    • Вы можете начать и делать перерывы в любое время для дальнейшего изучения местности, отдыха или перекуса;
    • Для прохождения маршрута необходимо подключение к интернету, рекомендуем зарядить телефон или взять с собой power bank;
    • Вам предстоит пройти 23 места. Длина маршрута около 2 км. Примерное время прохождения 120 минут.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Бессрочный доступ к материалам экскурсии в вашем личном кабинете
    Что не входит
    • Билеты в музеи
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: ул. Вознесенская 30А, Гимназия И.Б. Ольбинского
    Завершение: Дом Машинских, Сергиев Посад
    Когда и сколько длится?
    Когда: В любое время, в любой день
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Важная информация
    • Итак, мы поздравляем счастливых обладателей вот-вот начинающегося приключения под названием "Сергиев Посад: небольшой, но ценный город". Вы как раз успели к отправлению. Прыгайте в вагон, наш исторический поезд отправляется прямо сейчас!
    • Приготовьте свое воображение, ведь именно оно поможет вам прочувствовать этот прекрасный город.
    • Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке.
    • После оплаты экскурсии мы получим сообщение о вашем бронировании. Наш менеджер свяжется с вами и расскажет вам как открыть экскурсию на ваших телефонах.
    • Если у вас возникнут вопросы вы всегда сможете позвонить нам или написать в WhatsApp +79955956785
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • Возьмите с собой хорошее настроение и приготовьтесь познакомиться с Сергиевым Посадом
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    В любое время, в любой день

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