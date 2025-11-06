Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
Погрузитесь в атмосферу старинного Серпухова, пройдя по его тихим улицам и переулкам. Узнайте об истории города, его купцах и защитниках
Начало: На ул. Тульская, д. 2а
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерние огни Серпухова
Проедьте по историческому центру Серпухова, откройте культурные и архитектурные памятники. Узнайте о роли монастырей и дорог в жизни Московского княжества
Завтра в 14:00
11 дек в 14:00
3870 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов сквозь столетия: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с южным форпостом Руси на индивидуальной экскурсии по Серпухову. Узнайте, как город развивался и чем знаменит
Начало: На ул. 1-ая Московская
Сегодня в 10:00
11 дек в 14:00
3400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Серпухова: от Соборной горы до иконы Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре. Удивитесь легендам и тайнам города
12 дек в 08:00
14 дек в 08:00
3800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сокровища древнего Серпухова: индивидуальная экскурсия
Подмосковный Серпухов славится потрясающей природой и историческими памятниками. Вместе исследуем Соборную гору, монастыри, церковь и вокзалы. Присоединяйтесь
Начало: На Привокзальной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
Погрузитесь в историю Серпухова, посетив Соборную гору и Высоцкий монастырь. Уникальные факты и потрясающие виды ждут вас
Начало: На ул. 1-я Московская
Сегодня в 10:00
11 дек в 14:00
4900 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 ноября 2025Были на экскурсии с подругой 4 ноября. Марианна доходчиво все рассказывала по ходу маршрута. Интересно было немного отвлечься и посетить
- ААнна4 ноября 2025Марианна прекрасный гид, знающий историю своего города и умеющий прекрасно передать интересную информацию. Нашей семье очень понравилось! Благодарим за уделанное нам время 🌸🌸🌸
- ГГалина28 октября 2025Марианна потрясающий гид! Спасибо за интересную экскурсию.
- ЕЕлена30 сентября 2025Гид Марианна предоставила максимально комфортный маршрут, удобный формат экскурсии. Приятно прогулялись по Серпухову, несмотря на изменчивую погоду. Очаровались красотой города и монастырями, узнали много новой культурной и исторической информации.
- ССергей17 августа 2025Очень познавательная экскурсия. Отличный гид. Интересный исторический маршрут.
- ММакаренко3 августа 2025Выражаем благодарность Марьяне за экскурсию по достопримечательностям г. Серпухов. Настолько увлеченно, грамотно и «вкусно» подана информация об истории города, о разных эпохах, событиях и людях. Отдельное спасибо за семейные фотографии.
- ЛЛюбовь19 июля 2025Замечательный экскурсовод Марианна. Хорошо знающий историю города, иетересный рассказчик, умеющий построиться/ перестроиться под интересы группы. Правильная, красивая речь, информативно насыщенная.
Нам понравилось.
- ММария17 июня 2025Экскурсовод Марианна нам очень понравилась!!! Во первых всё было организовано чётко, пунктуально и без задержек. Материал был информативен и чётко
- ММария13 июня 2025Только самые лучшие впечатления. Очень интересная экскурсия. Марианна- замечательный рассказчик. 2,5 часа пролетели незаметно. Спасибо большое!!!!
- ЕЕвгений13 июня 2025Великолепная вводная экскурсия, да еще и в двух локациях, которая оказалась весьма глубокой! Браво, Марианна!!!
- ГГлеб5 мая 2025Приезжал с ребенком 10 лет и бабушкой! Понравилось всем! Гид - журналист. Рассказывает интересно и с большой любовью к городу,
- ССветлана8 сентября 2024Экскурсия прошла замечательно. По нашей просьбе экскурсия началась в Высоцком монастыре. Далее посетили все знаковые места Серпухова с интересным рассказом. Под'ем на Соборную гору был по пологой стороне, опять же по нашей просьбе. Спасибо Марианне!
