Храм Всех святых – экскурсии в Серпухове

Найдено 6 экскурсий в категории «Храм Всех святых» в Серпухове, цены от 3400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
2.5 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
Погрузитесь в атмосферу старинного Серпухова, пройдя по его тихим улицам и переулкам. Узнайте об истории города, его купцах и защитниках
Начало: На ул. Тульская, д. 2а
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Вечерние огни Серпухова
На машине
1.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерние огни Серпухова
Проедьте по историческому центру Серпухова, откройте культурные и архитектурные памятники. Узнайте о роли монастырей и дорог в жизни Московского княжества
Завтра в 14:00
11 дек в 14:00
3870 ₽ за всё до 4 чел.
Серпухов сквозь столетия
Пешая
1.5 часа
92 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Серпухов сквозь столетия: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с южным форпостом Руси на индивидуальной экскурсии по Серпухову. Узнайте, как город развивался и чем знаменит
Начало: На ул. 1-ая Московская
Сегодня в 10:00
11 дек в 14:00
3400 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Серпухов
На машине
1.5 часа
119 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Серпухова: от Соборной горы до иконы Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре. Удивитесь легендам и тайнам города
12 дек в 08:00
14 дек в 08:00
3800 ₽ за всё до 4 чел.
Сокровища древнего Серпухова
На машине
3.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Сокровища древнего Серпухова: индивидуальная экскурсия
Подмосковный Серпухов славится потрясающей природой и историческими памятниками. Вместе исследуем Соборную гору, монастыри, церковь и вокзалы. Присоединяйтесь
Начало: На Привокзальной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 10 чел.
Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
На машине
2.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
Погрузитесь в историю Серпухова, посетив Соборную гору и Высоцкий монастырь. Уникальные факты и потрясающие виды ждут вас
Начало: На ул. 1-я Московская
Сегодня в 10:00
11 дек в 14:00
4900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 ноября 2025
    Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
    Были на экскурсии с подругой 4 ноября. Марианна доходчиво все рассказывала по ходу маршрута. Интересно было немного отвлечься и посетить
    читать дальше

    музей кукол, покормить лошадей. Немного подвела погода-моросил мелкий дождь, поэтому панорамные виды города со смотровых площадок были не такими яркими, но это не помешало отыскать павлинчиков-символ Серпухова, проехать по территории старого города с купеческими домами, посетить храмы с роскошными росписями и, наконец, отобедать в местном кафе «Овсянка»-очень вкусно и быстро обслуживают. Приезжайте в Серпухов, найдете много интересного для себя.

  • А
    Анна
    4 ноября 2025
    Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
    Марианна прекрасный гид, знающий историю своего города и умеющий прекрасно передать интересную информацию. Нашей семье очень понравилось! Благодарим за уделанное нам время 🌸🌸🌸
  • Г
    Галина
    28 октября 2025
    Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
    Марианна потрясающий гид! Спасибо за интересную экскурсию.
  • Е
    Елена
    30 сентября 2025
    Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
    Гид Марианна предоставила максимально комфортный маршрут, удобный формат экскурсии. Приятно прогулялись по Серпухову, несмотря на изменчивую погоду. Очаровались красотой города и монастырями, узнали много новой культурной и исторической информации.
  • С
    Сергей
    17 августа 2025
    Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
    Очень познавательная экскурсия. Отличный гид. Интересный исторический маршрут.
  • М
    Макаренко
    3 августа 2025
    Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
    Выражаем благодарность Марьяне за экскурсию по достопримечательностям г. Серпухов. Настолько увлеченно, грамотно и «вкусно» подана информация об истории города, о разных эпохах, событиях и людях. Отдельное спасибо за семейные фотографии.
  • Л
    Любовь
    19 июля 2025
    Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
    Замечательный экскурсовод Марианна. Хорошо знающий историю города, иетересный рассказчик, умеющий построиться/ перестроиться под интересы группы. Правильная, красивая речь, информативно насыщенная.
    Нам понравилось.
  • М
    Мария
    17 июня 2025
    Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
    Экскурсовод Марианна нам очень понравилась!!! Во первых всё было организовано чётко, пунктуально и без задержек. Материал был информативен и чётко
    читать дальше

    изложен. Марианна вела экскурсию живо и интересно, обстоятельно отвечала на наши вопросы и за время экскурсии у нас ни разу не возникло ощущения, что мы её зря посетили. Наооборот, увлеченностью и любовью к своей профессии, Марианна нас заинтересовала и у нас сложилось достаточно цельное впечатление о Серпухове и его истории. Спасибо за качественную экскурсию и грамотную подачу материала!!! Побольше таких хороших экскурсоводов!

  • М
    Мария
    13 июня 2025
    Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
    Только самые лучшие впечатления. Очень интересная экскурсия. Марианна- замечательный рассказчик. 2,5 часа пролетели незаметно. Спасибо большое!!!!
  • Е
    Евгений
    13 июня 2025
    Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
    Великолепная вводная экскурсия, да еще и в двух локациях, которая оказалась весьма глубокой! Браво, Марианна!!!
  • Г
    Глеб
    5 мая 2025
    Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
    Приезжал с ребенком 10 лет и бабушкой! Понравилось всем! Гид - журналист. Рассказывает интересно и с большой любовью к городу,
    читать дальше

    много фактической информации. Я, например, узнал, кто разобрал Кремль и где он теперь. А у каждого храма своя необычная история. Город на 5 холмах. Виды потрясающие. Фотки получаются классные. Рекомендую всем!

  • С
    Светлана
    8 сентября 2024
    Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
    Экскурсия прошла замечательно. По нашей просьбе экскурсия началась в Высоцком монастыре. Далее посетили все знаковые места Серпухова с интересным рассказом. Под'ем на Соборную гору был по пологой стороне, опять же по нашей просьбе. Спасибо Марианне!
    Экскурсия прошла замечательно. По нашей просьбе экскурсия началась в Высоцком монастыре. Далее посетили все знаковые местаЭкскурсия прошла замечательно. По нашей просьбе экскурсия началась в Высоцком монастыре. Далее посетили все знаковые места

Сколько стоит экскурсия по Серпухову в декабре 2025
Сейчас в Серпухове в категории "Храм Всех святых" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3400 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 283 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
