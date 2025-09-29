Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
Открыть историю древнего форпоста и узнать о хлебопекарных традициях
Начало: Соборная гора
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 4 чел.
Увлекательный квест по Серпухову «Павлин-Мавлин» с загадками и тайнами
Увлекательная экскурсия-квест по Серпухову, где павлины станут вашими проводниками. Разгадайте тайны города, выполняя задания и слушая интересные рассказы
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
7600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Серпухова: от Соборной горы до иконы Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре. Удивитесь легендам и тайнам города
12 дек в 08:00
13 дек в 08:30
3800 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана29 сентября 2025Супер! Серпухов - очень интересный город. Гид прекраснейшая. Музей хлеба - восторг. Сходите в художественный музей. Лучшее региональное собрание - Маковский, Шишкин, голландцы.
- ААнастасия10 июня 2025Экскурсия понравилась. Гиды - профессионалы своего дела.
- ВВарвара1 июня 2025Очень понравилась экскурсия с Татьяной: насыщенно, информативно и легко. Не ожидали, что в Серпухове столько интересного.
- ИИрина4 мая 2025Всё понравилось! Спасибо за экскурсию, узнали много нового.
- ССветлана13 апреля 2025Были с подругой в Серпухове 12 апреля 2025 г. Татьяна встретила нас вовремя в назначенном месте. Рассказ Татьяны о городе
- ЛЛюдмила16 декабря 2024Побывали на великолепной экскурсии по Серпухову с Галиной Николаевной, которой огромная благодарность за ее профессионализм, открытость и безупречный русский язык!
- ВВера30 октября 2024Отлично провели время с экскурсоводом Татьяной) познавательно и очень интересно! Перед экскурсией обговорили детали, что и в каком формате провести. Все было учтено. Замечательно! Спасибо организаторам и площадке Tripster. Всегда рекомендую ❤️
- ССветлана6 октября 20245.10 посетили сначало Музей Хлеба, а потом была обзорная экскурсия. Музей небольшой, но очень интересно преподносят информацию и в конце
- ЮЮлия10 мая 2024Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!
- ООльга6 мая 2024Все понравилось. Экскурсовод Татьяна очень интересно рассказывала о истории города, о храмах и по жителях Серпухова. Отличный вариант для проведения выходного дня.
- ЕЕкатерина22 апреля 2024Экскурсию проводила Галина Николаевна - прекраснейший гид! Человек-энциклопедия. Время протело незаметно, узнали много нового!
- ТТатьяна17 марта 2024Были в Серпухове в марте большой компанией - дети 8-9 лет и взрослые. Экскурсию нам проводила Татьяна - человек, влюблённый
- ААндрей10 марта 2024Большое спасибо всему коллективу. Оксана окружила заботой задолго до начала согласованной экскурсии. Татьяна заранее согласовала маршрут в соответствии с нашими
- ЕЕкатерина3 марта 2024Нашим гидом по Серпухову была прекрасная Татьяна. Ее рассказ был глубоко содержателен, интересен. Охватывал большие пласты истории города. Маршрут Татьяна
- ООлег14 января 2024Огромное спасибо Галине Николаевне за прекрасную экскурсию!
- ТТатьяна28 августа 2023Галина Николаевна прекрасный экскурсовод. Буду рекомендовать своим знакомым.
- ССветлана20 июля 2023Спасибо Елене Федоровне за познавательную экскурсию и терпение. Были с тремя детками, третьеклашками, мальчишки конечно отвлекались, но удавалось их заинтересовывать
- ССергей15 июня 2023Побывали с экскурсией в Серпухове, очень понравилось, за 4 часа узнали много нового и интересного, большое спасибо нашему экскурсоводу Галине Николаевне.
- ВВиктория22 мая 2023Провели незабываемый "девичник" в компании потрясающего экскурсовода Галины Николаевны, которая погрузила нас в прошлое и настоящее старинного города Серпухов. После
- ТТатьяна17 апреля 2023Экскурсия была чудесной. Олеся очень тёплый и светлый человек. Путешествие с ней по городу было очень увлекательным и познавательным. Наш гид выбрала очень интересный маршрут с потрясающим видами. Спасибо.
