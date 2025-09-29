Мои заказы

Успенская церковь

Найдено 3 экскурсии в категории «Успенская Церковь» в Серпухове, цены от 3800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
Пешая
3 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
Открыть историю древнего форпоста и узнать о хлебопекарных традициях
Начало: Соборная гора
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
На машине
2.5 часа
74 отзыва
Квест
до 4 чел.
Увлекательный квест по Серпухову «Павлин-Мавлин» с загадками и тайнами
Увлекательная экскурсия-квест по Серпухову, где павлины станут вашими проводниками. Разгадайте тайны города, выполняя задания и слушая интересные рассказы
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
7600 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Серпухов
На машине
1.5 часа
119 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Серпухова: от Соборной горы до иконы Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре. Удивитесь легендам и тайнам города
12 дек в 08:00
13 дек в 08:30
3800 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    29 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Супер! Серпухов - очень интересный город. Гид прекраснейшая. Музей хлеба - восторг. Сходите в художественный музей. Лучшее региональное собрание - Маковский, Шишкин, голландцы.
  • А
    Анастасия
    10 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Экскурсия понравилась. Гиды - профессионалы своего дела.
  • В
    Варвара
    1 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Очень понравилась экскурсия с Татьяной: насыщенно, информативно и легко. Не ожидали, что в Серпухове столько интересного.
  • И
    Ирина
    4 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Всё понравилось! Спасибо за экскурсию, узнали много нового.
  • С
    Светлана
    13 апреля 2025
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Были с подругой в Серпухове 12 апреля 2025 г. Татьяна встретила нас вовремя в назначенном месте. Рассказ Татьяны о городе
    читать дальше

    был очень интересным, живым, полным. Казалось, экскурсовод знает абсолютно все о каждом камне в любимом городе. Мы предположили, что вечером сами прогуляемся по уютным улочкам Серпухова и попросили Татьяну порекомендовать нам какой-нибудь аудиогид по старому городу, на что она незамедлительно ответила:"Звоните и я вам расскажу…" Огромное спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию. Всем рекомендует замечательного гида Татьяну.

  • Л
    Людмила
    16 декабря 2024
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Побывали на великолепной экскурсии по Серпухову с Галиной Николаевной, которой огромная благодарность за ее профессионализм, открытость и безупречный русский язык!
    читать дальше

    Как приятно было ее слушать! После экскурсии по рекомендации Галины Николаевны побывали еще в нескольких интереснейших местах Серпухова. Наш экскурсионный день в этом годе удался на все 100%

  • В
    Вера
    30 октября 2024
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Отлично провели время с экскурсоводом Татьяной) познавательно и очень интересно! Перед экскурсией обговорили детали, что и в каком формате провести. Все было учтено. Замечательно! Спасибо организаторам и площадке Tripster. Всегда рекомендую ❤️
    Отлично провели время с экскурсоводом Татьяной) познавательно и очень интересно! Перед экскурсией обговорили детали, что иОтлично провели время с экскурсоводом Татьяной) познавательно и очень интересно! Перед экскурсией обговорили детали, что иОтлично провели время с экскурсоводом Татьяной) познавательно и очень интересно! Перед экскурсией обговорили детали, что иОтлично провели время с экскурсоводом Татьяной) познавательно и очень интересно! Перед экскурсией обговорили детали, что иОтлично провели время с экскурсоводом Татьяной) познавательно и очень интересно! Перед экскурсией обговорили детали, что иОтлично провели время с экскурсоводом Татьяной) познавательно и очень интересно! Перед экскурсией обговорили детали, что иОтлично провели время с экскурсоводом Татьяной) познавательно и очень интересно! Перед экскурсией обговорили детали, что иОтлично провели время с экскурсоводом Татьяной) познавательно и очень интересно! Перед экскурсией обговорили детали, что иОтлично провели время с экскурсоводом Татьяной) познавательно и очень интересно! Перед экскурсией обговорили детали, что иОтлично провели время с экскурсоводом Татьяной) познавательно и очень интересно! Перед экскурсией обговорили детали, что и
  • С
    Светлана
    6 октября 2024
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    5.10 посетили сначало Музей Хлеба, а потом была обзорная экскурсия. Музей небольшой, но очень интересно преподносят информацию и в конце
    читать дальше

    чаепитие. Обзорная экскурсия по Серпухову была информативной и позитивной. Много узнали про историю города и сегодняшнюю его жизнь. Очень красивые храмы, монастыри. Поразил Принарский парк вдоль реки, гулять там приятно, много всего красивого и интересного и взрослым и детям. Нагулялись пешком от души. На машине было бы конечно быстрее, но многих моментов мы бы не увидели. Огромное спасибо за этот день нашему экскурсоводу Татьяне.

  • Ю
    Юлия
    10 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!
    Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Все понравилось. Экскурсовод Татьяна очень интересно рассказывала о истории города, о храмах и по жителях Серпухова. Отличный вариант для проведения выходного дня.
    Все понравилось. Экскурсовод Татьяна очень интересно рассказывала о истории города, о храмах и по жителях Серпухова
  • Е
    Екатерина
    22 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Экскурсию проводила Галина Николаевна - прекраснейший гид! Человек-энциклопедия. Время протело незаметно, узнали много нового!
  • Т
    Татьяна
    17 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Были в Серпухове в марте большой компанией - дети 8-9 лет и взрослые. Экскурсию нам проводила Татьяна - человек, влюблённый
    читать дальше

    в свой город. Рассказывала интересно и вдохновенно, с вниманием относилась к детям, сама задавала им вопросы и отвечала на все наши вопросы. С удовольствием приедем летом, чтобы продолжить знакомство с городом.

  • А
    Андрей
    10 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Большое спасибо всему коллективу. Оксана окружила заботой задолго до начала согласованной экскурсии. Татьяна заранее согласовала маршрут в соответствии с нашими
    читать дальше

    пожеланиями и возможностями.
    Экскурсия очень понравилась: рассказ о городе, достопримечательностях и жителях лаконичен и содержателен. Ни один вопрос не застал Татьяну врасплох. Прошлись по городу не спеша и всюду успели.
    Музей хлеба - отдельное шоу. Тоже понравилось. Быстро, не утомительно, при этом очень содержательно. И вкусно!!!

    Большое спасибо всему коллективу. Оксана окружила заботой задолго до начала согласованной экскурсии. Татьяна заранее согласовала маршрут
  • Е
    Екатерина
    3 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Нашим гидом по Серпухову была прекрасная Татьяна. Ее рассказ был глубоко содержателен, интересен. Охватывал большие пласты истории города. Маршрут Татьяна
    читать дальше

    построила таким образом, чтобы его окончание совпадало с точкой нашего запланированного обеда.
    Татьяна была вежлива, приветлива, легка в общении. А еще было видно, насколько человек любит родной город, насколько гордится его историей, и насколько желает поделиться ею с гостями родного края.
    Экскурсия длилась 3 часа. Совмещала пешие маршруты и поездку на машине (наш собственный транспорт). И у нас с мужем сложилось очень цельное впечатление о городе по окончании экскурсии.
    Еще раз благодарим Татьяну за прекрасный воскресный день.
    От всей души могу рекомендовать ее 🫶

    Нашим гидом по Серпухову была прекрасная Татьяна. Ее рассказ был глубоко содержателен, интересен. Охватывал большие пластыНашим гидом по Серпухову была прекрасная Татьяна. Ее рассказ был глубоко содержателен, интересен. Охватывал большие пластыНашим гидом по Серпухову была прекрасная Татьяна. Ее рассказ был глубоко содержателен, интересен. Охватывал большие пласты
  • О
    Олег
    14 января 2024
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Огромное спасибо Галине Николаевне за прекрасную экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2023
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Галина Николаевна прекрасный экскурсовод. Буду рекомендовать своим знакомым.
  • С
    Светлана
    20 июля 2023
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Спасибо Елене Федоровне за познавательную экскурсию и терпение. Были с тремя детками, третьеклашками, мальчишки конечно отвлекались, но удавалось их заинтересовывать
    читать дальше

    и возвращать внимание к истории. Серпухов, старинный, ухоженный, красивый. Говорят, скоро он войдет в Золотое Кольцо. Живем недалеко и знаем, каким был Серпухов много лет назад, и видя, каким он становится, сердце радуется. Мы посетили музей хлеба, заехали поесть мороженое в музей мороженого, и проехали на машине по всему центру города, и все это под рассказы Елены Федоровне об основании города и его развитии, о невероятных людях, живших здесь. Закончили прогулку возле Введенского Владычного женского монастыря, попали на службу и купили очень вкусных пирогов в монастырской лавке. Спасибо за прекрасные день в чудесной компании!

    Спасибо Елене Федоровне за познавательную экскурсию и терпение. Были с тремя детками, третьеклашками, мальчишки конечно отвлекалисьСпасибо Елене Федоровне за познавательную экскурсию и терпение. Были с тремя детками, третьеклашками, мальчишки конечно отвлекалисьСпасибо Елене Федоровне за познавательную экскурсию и терпение. Были с тремя детками, третьеклашками, мальчишки конечно отвлекалисьСпасибо Елене Федоровне за познавательную экскурсию и терпение. Были с тремя детками, третьеклашками, мальчишки конечно отвлекалисьСпасибо Елене Федоровне за познавательную экскурсию и терпение. Были с тремя детками, третьеклашками, мальчишки конечно отвлекалисьСпасибо Елене Федоровне за познавательную экскурсию и терпение. Были с тремя детками, третьеклашками, мальчишки конечно отвлекалисьСпасибо Елене Федоровне за познавательную экскурсию и терпение. Были с тремя детками, третьеклашками, мальчишки конечно отвлекались
  • С
    Сергей
    15 июня 2023
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Побывали с экскурсией в Серпухове, очень понравилось, за 4 часа узнали много нового и интересного, большое спасибо нашему экскурсоводу Галине Николаевне.
  • В
    Виктория
    22 мая 2023
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Провели незабываемый "девичник" в компании потрясающего экскурсовода Галины Николаевны, которая погрузила нас в прошлое и настоящее старинного города Серпухов. После
    читать дальше

    нашей прогулки было невозможно не влюбиться в этот маленький, но такой уютный город. Обязательно вернёмся в него и не один раз.

    Провели незабываемый "девичник" в компании потрясающего экскурсовода Галины Николаевны, которая погрузила нас в прошлое и настоящее
  • Т
    Татьяна
    17 апреля 2023
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Экскурсия была чудесной. Олеся очень тёплый и светлый человек. Путешествие с ней по городу было очень увлекательным и познавательным. Наш гид выбрала очень интересный маршрут с потрясающим видами. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Успенская Церковь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Серпухове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
  2. Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
  3. Добро пожаловать в Серпухов
Какие места ещё посмотреть в Серпухове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Соборная гора
  2. Высоцкий монастырь
  3. Самое главное
  4. Серпуховский кремль
  5. Троицкий собор
  6. Введенский Владычный Женский Монастырь
  7. Покровская церковь
  8. Набережная
  9. Кремль
  10. Площадь Ленина
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в декабре 2025
Сейчас в Серпухове в категории "Успенская Церковь" можно забронировать 3 экскурсии от 3800 до 7600. Туристы уже оставили гидам 216 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Серпухове на 2025 год по теме «Успенская Церковь», 216 ⭐ отзывов, цены от 3800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль