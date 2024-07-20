3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборСтаринные крепости и храмы Серпухова
Узнать об оборонительной и духовной роли города в путешествии по историческим местам и памятникам
Начало: Ул. Тульская 1
«Услышим увлекательный рассказ о перестройке кремля на Соборной горе и как Екатерина II город от запущения спасла»
4 авг в 08:00
5 авг в 08:00
6 400₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
Узнайте историю Серпухова, посетив два монастыря и Соборную гору. Удобный маршрут на автомобиле охватывает все ключевые достопримечательности города
Начало: У Введенского Владычного монастыря
«Вместе с Соборной горой они составляли три холма, на которых строился город»
29 июл в 09:00
30 июл в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
Подняться на возвышенность, чтобы полюбоваться памятниками архитектуры и видами на город
Начало: На ул. 1-я Московская
«Троицкий собор — образец московского барокко конца 17 века, дополненный элементами классицизма и ампира»
12 авг в 08:00
19 авг в 08:00
49004 655₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса20 июля 2024Я пользуюсь услугами трипстер уже много лет, как в России так и за её приделами. Могу сказать честно-это лучшая экскурсия из
- ЛЛюдмила20 июля 2024Очень довольны экскурсией, проведенной Татьяной. Была с внуком 11 лет, самой уже приходилось побывать на такой экскурсии. Есть с чем
- ООксана17 июля 2024Три часа экскурсии прошли на одном дыхании. Впечатлило глубокое знание истории, ответственное и уважительное отношение к туристам. Еще раз огромное спасибо Александру!
- ППолина10 июля 2024Спасибо большое Татьяне за экскурсию! Мы чудесно провели время, было очень познавательно. Нашли для себя много интересных мест, куда обязательно
- ТТатьяна1 июля 20249 июня мы с подругами-педагогами побывали на экскурсии "Старинные крепости и храмы Серпухова". Очень благодарны Александру, сумевшему пробудить в нас
- ЕЕкатерина19 июня 2024Спасибо Александру за интересное путешествие в прошлое Серпухова. Очень рекомендую! Жаль, что только один день был у нас в распоряжении.
Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Соборы и храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Серпухове
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Серпухове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в июле 2024
Сейчас в Серпухове в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 4 655 до 6 400 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Серпухова. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!