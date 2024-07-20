Храмы и соборы Серпухова с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Серпухове, цены от 4 655 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Старинные крепости и храмы Серпухова
На машине
144 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Старинные крепости и храмы Серпухова
Узнать об оборонительной и духовной роли города в путешествии по историческим местам и памятникам
Начало: Ул. Тульская 1
«Услышим увлекательный рассказ о перестройке кремля на Соборной горе и как Екатерина II город от запущения спасла»
4 авг в 08:00
5 авг в 08:00
6 400 за всё до 4 чел.
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
На машине
5 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
Узнайте историю Серпухова, посетив два монастыря и Соборную гору. Удобный маршрут на автомобиле охватывает все ключевые достопримечательности города
Начало: У Введенского Владычного монастыря
«Вместе с Соборной горой они составляли три холма, на которых строился город»
29 июл в 09:00
30 июл в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
На машине
скидка
5%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
Подняться на возвышенность, чтобы полюбоваться памятниками архитектуры и видами на город
Начало: На ул. 1-я Московская
«Троицкий собор — образец московского барокко конца 17 века, дополненный элементами классицизма и ампира»
12 авг в 08:00
19 авг в 08:00
49004 655 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    20 июля 2024
    Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
    Я пользуюсь услугами трипстер уже много лет, как в России так и за её приделами. Могу сказать честно-это лучшая экскурсия из
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    всех заказанных. Для многих Серпухов не заслуживает внимания. Так думала раньше и я… Но Татьяна разубедила и меня и мужа. Потрясающий русский язык, живое изложение, знания человека, влюблённого в свой город! Татьяна! Огромная Вам благодарность! Однозначно рекомендую!!!

  • Л
    Людмила
    20 июля 2024
    Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
    Очень довольны экскурсией, проведенной Татьяной. Была с внуком 11 лет, самой уже приходилось побывать на такой экскурсии. Есть с чем
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    сравнить. Татьяна великолепно знает историю Серпухова прошлого и настоящего и очень интересно рассказывает об этом. Спасибо ей огромное за незабываемые впечатления.

  • О
    Оксана
    17 июля 2024
    Старинные крепости и храмы Серпухова
    Три часа экскурсии прошли на одном дыхании. Впечатлило глубокое знание истории, ответственное и уважительное отношение к туристам. Еще раз огромное спасибо Александру!
  • П
    Полина
    10 июля 2024
    Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
    Спасибо большое Татьяне за экскурсию! Мы чудесно провели время, было очень познавательно. Нашли для себя много интересных мест, куда обязательно
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    вернёмся для более глубокого изучения. Отдельно хочу сказать спасибо за комбинированный формат проведения экскурсии (на машине-пешком), очень удобно, особенно, для людей в возрасте. Будем рекомендовать Татьяну друзьям.

    Спасибо большое Татьяне за экскурсию! Мы чудесно провели время, было очень познавательно. Нашли для себя многоСпасибо большое Татьяне за экскурсию! Мы чудесно провели время, было очень познавательно. Нашли для себя многоСпасибо большое Татьяне за экскурсию! Мы чудесно провели время, было очень познавательно. Нашли для себя много
  • Т
    Татьяна
    1 июля 2024
    Старинные крепости и храмы Серпухова
    9 июня мы с подругами-педагогами побывали на экскурсии "Старинные крепости и храмы Серпухова". Очень благодарны Александру, сумевшему пробудить в нас
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    интерес к истории древнего города, желание вернуться сюда ещё не раз. Очень удобный формат экскурсии. Интересная подача материала (с интригой!). Александр не торопит, умеет подстраиваться "под аудиторию", свободно работает в диалоге с экскурсантами. Материал яркий, запоминающийся. Все остались довольны!

  • Е
    Екатерина
    19 июня 2024
    Старинные крепости и храмы Серпухова
    Спасибо Александру за интересное путешествие в прошлое Серпухова. Очень рекомендую! Жаль, что только один день был у нас в распоряжении.
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    Неожиданно для себя поняли, что 3-х часов мало, столько всего ещё можно было посмотреть и узнать об этом городе. Но даже такое маленькое приключение оставило приятные и теплые эмоции.

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Соборы и храмы»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Старинные крепости и храмы Серпухова
  2. Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
  3. Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
Какие места ещё посмотреть в Серпухове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Высоцкий монастырь
  2. Самое главное
  3. Соборная гора
  4. Серпуховский кремль
  5. Троицкий собор
  6. Введенский Владычный Женский Монастырь
  7. Площадь Ленина
  8. Набережная
  9. Покровская церковь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в июле 2024
Сейчас в Серпухове в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 4 655 до 6 400 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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