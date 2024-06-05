Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Серпухова

Найдено 7 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Серпухове, цены от 2 400 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
89 отзывов
Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Серпухова, города с богатым прошлым. Вас ждут старинные особняки, монастыри и интересные факты о городе
Начало: Ул. Тульская д. 1
«Вы услышите о местной чудотворной иконе «Неупиваемая чаша» — и сможете приложиться к ней в Покровском храме монастыря»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Старинные крепости и храмы Серпухова
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
141 отзыв
Старинные крепости и храмы Серпухова
Узнать об оборонительной и духовной роли города в путешествии по историческим местам и памятникам
Начало: Ул. Тульская 1
«Услышим увлекательный рассказ о перестройке кремля на Соборной горе и как Екатерина II город от запущения спасла»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 600 за всё до 4 чел.
Серпухов сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Серпухов сквозь столетия: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с южным форпостом Руси на индивидуальной экскурсии по Серпухову. Узнайте, как город развивался и чем знаменит
«Зайдёте в Троицкий собор в стиле московского барокко»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 400 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Серпухов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Знакомьтесь, Серпухов: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогуляйтесь по историческому центру Серпухова, узнайте о его прошлом и полюбуйтесь видами с лучшей смотровой площадки города
Начало: На площади Ленина
«Полюбуетесь Кафедральным собором Николы Белого»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Сокровища древнего Серпухова
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Сокровища древнего Серпухова: индивидуальная экскурсия
Подмосковный Серпухов славится потрясающей природой и историческими памятниками. Вместе исследуем Соборную гору, монастыри, церковь и вокзалы. Присоединяйтесь
Начало: На Привокзальной площади
«На Соборной горе вы насладитесь головокружительными видами, обнаружите фрагменты необычного белокаменного кремля, фундаменты древнего храма и редкую авторскую модель всемирно известного памятника»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
1250010 000 за всё до 8 чел.
Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
Погрузитесь в атмосферу старинного Серпухова, пройдя по его тихим улицам и переулкам. Узнайте об истории города, его купцах и защитниках
Начало: На ул. Советская 1
«Мы пройдём от Соборной горы до высокого урочища, где великий игумен земли Русской — Сергий Радонежский — основал одну из своих обителей»
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
5 200 за всё до 10 чел.
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
Узнайте историю Серпухова, посетив два монастыря и Соборную гору. Удобный маршрут на автомобиле охватывает все ключевые достопримечательности города
Начало: У Введенского Владычного монастыря
«Вместе с Соборной горой они составляли три холма, на которых строился город»
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    5 июня 2024
    Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
    У нас, членов Клуба «Дама с чемоданом», лето началось с поездки в древний город Серпухов, расположенный недалеко от Москвы, всего
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    в двух часах езды на электричке. Забронировали обзорную экскурсию и отправились в путь. На остановке Ситценабивная фабрика нас ожидал наш гид Александр Иванов. Но автобус, на который мы сели на привокзальной площади Серпухова, в дороге сломался. Нам пришлось ждать, пересаживаться и, конечно, мы опоздали к назначенному времени. Большое спасибо Александру за его понимание, чуткость и доброжелательность к нам. Экскурсия прошла на высшем уровне! У Александра огромный багаж знаний по истории города, его жителях и традициях. Он никого из нас не торопил, отвечал на все вопросы, слушать его было интересно. Вместо положенных 2,5 часов его экскурсия длилась чуть более трех. И еще он нас фотографировал, и снимет получились отменные! Спасибо ему от нас всех! Мы отлично провели время в Серпухове.

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Серпухов сквозь столетия
    Все понравилось. Маршрут занял 1,5 часа, особо не успели устать. Приятным бонусом были фотографии от экскурсовода.
  • В
    Валерия
    3 июня 2024
    Серпухов сквозь столетия
    В Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческое спасибо Марианне, что она
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    пошла нам на встречу и подстроила по времени экскурсию под нас, тк пробки из Москвы вещь непредсказуемая. Во-вторых. Маршрут был весьма нестандартный, изначально мы удивились, что отдаляемся от площади, но Марианна нас повела секретными тропками в лучшие видовые места, мы посмотрели и пощупали старые стены кремля, посмотрели прекрасные монастыри и соборы, все было замечательное В-третьих. Марианна прекрасный рассказчик, с легкостью переплетает в своей экскурсии исторические факты, даты и пр. с занимательными историями из прошлой и современной жизни города. В-четвертых. У нас была целая фотосессия!!! Спасибо огромное, всем советую. Наш день не испортила даже погода)

    В Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческоеВ Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческоеВ Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческое
  • Л
    Леонид
    26 мая 2024
    Старинные крепости и храмы Серпухова
    Экскурсия и ее ведущий понравились. Честно говоря не ожидал от того что в Серпухове есть такие места, которые нам показали.
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    До этого часто бывали в Серпухове и как то не задумывались о том, что в нем есть столько интересных мест. Экскурсия проведена професионально, экскурсовод полностью в теме. По мере ее прохождении были ознакомлены со многими интересными историческими фактами. Экскурсию и экскурсовода рекомендую.

  • Н
    Наталья
    25 мая 2024
    Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
    Замечательно организованная экскурсия, Александр интересный рассказчик. Места, которые он показывает без знания местности не увидеть, за 4 часа посмотрели много,
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    очень комфортабельный автомобиль, встречает по договоренности в удобном месте. Рекомендую к посещению г. Серпухова в компании Александра. Надеемся, что приедем еще! Спасибо.

  • э
    энтин
    19 мая 2024
    Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
    Александр отлично знает и любит свой город. Знает его историю и настоящее. Четыре часа пролетели очень быстро. Настоятельно рекомендую.
  • А
    Александра
    12 мая 2024
    Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
    Нам очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Александром. Очень приятный и доброжелательный гид, прекрасно знающий и искренне любящий свой город. А
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    ещё - замечательно чувствующий, что интереснее его экскурсантам. Мы увидели не только главные достопримечательности и святыни, но и несколько поистине чудесных мест, которые будем вспоминать с благоговением. Четыре часа экскурсии пролетели совершенно незаметно, расставаться не хотелось. Серпухов стал близким. Мы приедем ещё!)

    Нам очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Александром. Очень приятный и доброжелательный гид, прекрасно знающий иНам очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Александром. Очень приятный и доброжелательный гид, прекрасно знающий иНам очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Александром. Очень приятный и доброжелательный гид, прекрасно знающий и
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Знакомьтесь, Серпухов
    10 мая мы посетили экскурсию с Ирадой. Впечатление - очень приятный, интеллигентный человек с отличной речью. Интересно рассказывала, с готовностью
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    отвечала на многочисленные вопросы, старалась показать наиболее значимые исторические места своего города. Мы очень доволны экскурсией и непременно рекомендуем данного экскурсовода другим путешественникам. Спасибо!

  • И
    Ирина
    1 мая 2024
    Знакомьтесь, Серпухов
    Экскурсия на 5! Ирада очень приятный человек. Содержание экскурсии- то, что нужно для знакомства с Серпуховым. Материала было оптимально, не перегружено. Прогулка не спешная. Все остались довольны. Большое спасибо! Однозначно рекомендую!!!
    Экскурсия на 5! Ирада очень приятный человек. Содержание экскурсии- то, что нужно для знакомства с СерпуховымЭкскурсия на 5! Ирада очень приятный человек. Содержание экскурсии- то, что нужно для знакомства с Серпуховым
  • С
    Света
    1 мая 2024
    Сокровища древнего Серпухова
    Очень интересная была экскурсия. Познавательная, информационная, разноплановая. Гид рассказывал очень живо и материал легко запоминался. Рассказ о городе был не
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    шаблонный и поэтому очень понравилась экскурсия. Нам было очень интересно и мы поняли, что надо еще раз обязательно приехать в город, т. к. не все места мы успели посетить. Спасибо организатору.

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  5. Сокровища древнего Серпухова
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  2. Соборная гора
  3. Серпуховский кремль
  4. Высоцкий монастырь
  5. Троицкий собор
  6. Введенский Владычный Женский Монастырь
  7. Площадь Ленина
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в июне 2024
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