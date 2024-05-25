1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Серпуховское княжество: от Соборной горы до монастырских крепостей. Узнайте о Сергии Радонежском и исторических событиях города
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5 850₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Серпухова, города с богатым прошлым. Вас ждут старинные особняки, монастыри и интересные факты о городе
Начало: Ул. Тульская д. 1
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Серпухов: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогуляйтесь по историческому центру Серпухова, узнайте о его прошлом и полюбуйтесь видами с лучшей смотровой площадки города
Начало: На площади Ленина
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия Вечерние огни Серпухова: культурные и архитектурные памятники
Погрузитесь в атмосферу вечернего Серпухова, наслаждаясь панорамами города, историческими памятниками и архитектурными шедеврами
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
3 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья25 мая 2024Замечательно организованная экскурсия, Александр интересный рассказчик. Места, которые он показывает без знания местности не увидеть, за 4 часа посмотрели много,
- ААлексей19 мая 2024Прекрасная экскурсия, остались очень довольны. Александр прекрасный Гид, рассказчик, историк и просто приятный отзывчивый человек. Рекомендуем однозначно, останетесь довольны однозначно. Спасибо за прекрасный вечер 👍🏻😎
- ээнтин19 мая 2024Александр отлично знает и любит свой город. Знает его историю и настоящее. Четыре часа пролетели очень быстро. Настоятельно рекомендую.
- ААлександра12 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Александром. Очень приятный и доброжелательный гид, прекрасно знающий и искренне любящий свой город. А
- ММария12 мая 202410 мая мы посетили экскурсию с Ирадой. Впечатление - очень приятный, интеллигентный человек с отличной речью. Интересно рассказывала, с готовностью
- ННаталья11 мая 2024Большое спасибо за интересную экскурсию, было интересно и увлекательно. Много чего нового узнали о Серпухове. Думаем приехать еще.
- ООльга3 мая 2024На первые майские праздники посетили Серпухов компанией из 8ми человек. Владимир покорил сердца всех!!! Интересно!!! Без сухих цифр!!! С юмором!!!
- ИИрина1 мая 2024Экскурсия на 5! Ирада очень приятный человек. Содержание экскурсии- то, что нужно для знакомства с Серпуховым. Материала было оптимально, не перегружено. Прогулка не спешная. Все остались довольны. Большое спасибо! Однозначно рекомендую!!!
- ААнтонина1 мая 202430апреля решили с семьёй поехать в Серпухов. Надеялись как то разнообразить выходные. На вокзале нас встретил гид Владимир. С первой
- РРаиса30 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод рассказывал интересно и увлекательно. Рекомендую всем
Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Собор Николы Белого»
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