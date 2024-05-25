Собор Николы Белого – экскурсии в Серпухове

Найдено 4 экскурсии в категории «Собор Николы Белого» в Серпухове, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Серпухов
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
74 отзыва
Добро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Серпуховское княжество: от Соборной горы до монастырских крепостей. Узнайте о Сергии Радонежском и исторических событиях города
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5 850 за всё до 7 чел.
Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
89 отзывов
Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Серпухова, города с богатым прошлым. Вас ждут старинные особняки, монастыри и интересные факты о городе
Начало: Ул. Тульская д. 1
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Серпухов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Знакомьтесь, Серпухов: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогуляйтесь по историческому центру Серпухова, узнайте о его прошлом и полюбуйтесь видами с лучшей смотровой площадки города
Начало: На площади Ленина
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Вечерние огни Серпухова
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Экскурсия Вечерние огни Серпухова: культурные и архитектурные памятники
Погрузитесь в атмосферу вечернего Серпухова, наслаждаясь панорамами города, историческими памятниками и архитектурными шедеврами
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
3 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    25 мая 2024
    Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
    Замечательно организованная экскурсия, Александр интересный рассказчик. Места, которые он показывает без знания местности не увидеть, за 4 часа посмотрели много,
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    очень комфортабельный автомобиль, встречает по договоренности в удобном месте. Рекомендую к посещению г. Серпухова в компании Александра. Надеемся, что приедем еще! Спасибо.

  • А
    Алексей
    19 мая 2024
    Вечерние огни Серпухова
    Прекрасная экскурсия, остались очень довольны. Александр прекрасный Гид, рассказчик, историк и просто приятный отзывчивый человек. Рекомендуем однозначно, останетесь довольны однозначно. Спасибо за прекрасный вечер 👍🏻😎
    Прекрасная экскурсия, остались очень довольны. Александр прекрасный Гид, рассказчик, историк и просто приятный отзывчивый человек
  • э
    энтин
    19 мая 2024
    Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
    Александр отлично знает и любит свой город. Знает его историю и настоящее. Четыре часа пролетели очень быстро. Настоятельно рекомендую.
  • А
    Александра
    12 мая 2024
    Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
    Нам очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Александром. Очень приятный и доброжелательный гид, прекрасно знающий и искренне любящий свой город. А
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    ещё - замечательно чувствующий, что интереснее его экскурсантам. Мы увидели не только главные достопримечательности и святыни, но и несколько поистине чудесных мест, которые будем вспоминать с благоговением. Четыре часа экскурсии пролетели совершенно незаметно, расставаться не хотелось. Серпухов стал близким. Мы приедем ещё!)

    Нам очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Александром. Очень приятный и доброжелательный гид, прекрасно знающий иНам очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Александром. Очень приятный и доброжелательный гид, прекрасно знающий иНам очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Александром. Очень приятный и доброжелательный гид, прекрасно знающий и
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Знакомьтесь, Серпухов
    10 мая мы посетили экскурсию с Ирадой. Впечатление - очень приятный, интеллигентный человек с отличной речью. Интересно рассказывала, с готовностью
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    отвечала на многочисленные вопросы, старалась показать наиболее значимые исторические места своего города. Мы очень доволны экскурсией и непременно рекомендуем данного экскурсовода другим путешественникам. Спасибо!

  • Н
    Наталья
    11 мая 2024
    Добро пожаловать в Серпухов
    Большое спасибо за интересную экскурсию, было интересно и увлекательно. Много чего нового узнали о Серпухове. Думаем приехать еще.
  • О
    Ольга
    3 мая 2024
    Добро пожаловать в Серпухов
    На первые майские праздники посетили Серпухов компанией из 8ми человек. Владимир покорил сердца всех!!! Интересно!!! Без сухих цифр!!! С юмором!!!
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    Мы часто посещаем города России и всегда с экскурсоводом. Могу на 100% сказать, что Владимир лучший гид!!! После этой экскурсии хочется вернуться и пройти другие маршруты с Владимиром!!! Огромная благодарность от всей компании!!!

  • И
    Ирина
    1 мая 2024
    Знакомьтесь, Серпухов
    Экскурсия на 5! Ирада очень приятный человек. Содержание экскурсии- то, что нужно для знакомства с Серпуховым. Материала было оптимально, не перегружено. Прогулка не спешная. Все остались довольны. Большое спасибо! Однозначно рекомендую!!!
    Экскурсия на 5! Ирада очень приятный человек. Содержание экскурсии- то, что нужно для знакомства с СерпуховымЭкскурсия на 5! Ирада очень приятный человек. Содержание экскурсии- то, что нужно для знакомства с Серпуховым
  • А
    Антонина
    1 мая 2024
    Добро пожаловать в Серпухов
    30апреля решили с семьёй поехать в Серпухов. Надеялись как то разнообразить выходные. На вокзале нас встретил гид Владимир. С первой
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    минуты он просто овладел нашим вниманием и не отпускал всё время экскурсии, которая длилась около 3 часов. Владимир прекрасно владеет материалом, бесконечно влюблён в свой город, великолепный рассказчик и к концу экскурсии все мы твёрдо верили в то, что Серпухов- лучший город. Большое спасибо Владимиру за прекрасное знакомство с городом, приятные впечатления. Мы получили истинное удовольствие от поездки, экскурсии.

  • Р
    Раиса
    30 марта 2024
    Вечерние огни Серпухова
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод рассказывал интересно и увлекательно. Рекомендую всем
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод рассказывал интересно и увлекательно. Рекомендую всем

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Собор Николы Белого»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  2. Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
  3. Знакомьтесь, Серпухов
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Соборная гора
  3. Серпуховский кремль
  4. Высоцкий монастырь
  5. Троицкий собор
  6. Введенский Владычный Женский Монастырь
  7. Площадь Ленина
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в июне 2024
Сейчас в Серпухове в категории "Собор Николы Белого" можно забронировать 4 экскурсии от 3 900 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 176 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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