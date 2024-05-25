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минуты он просто овладел нашим вниманием и не отпускал всё время экскурсии, которая длилась около 3 часов. Владимир прекрасно владеет материалом, бесконечно влюблён в свой город, великолепный рассказчик и к концу экскурсии все мы твёрдо верили в то, что Серпухов- лучший город. Большое спасибо Владимиру за прекрасное знакомство с городом, приятные впечатления. Мы получили истинное удовольствие от поездки, экскурсии.