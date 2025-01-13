Экскурсия-квиз «Тайны города С.»

Прогулка по Серпухову с картой и заданиями: 8 остановок, 5 раундов, множество подсказок. Познакомьтесь с городом и его уникальностями, обыграйте соперников
Участники квеста отправляются в путешествие по Серпухову, делясь на команды и решая загадки на исторических локациях. Карта с заданиями проведет через привокзальную площадь, улицу Никольского и другие интересные места. Вопросы
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и задания раскроют тайны города, а победители получат приз. Возможность передвижения на авто или автобусе делает квест доступным для больших групп. Это отличный способ узнать Серпухов и провести время с пользой и удовольствием

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🗺 Увлекательное путешествие по городу
  • 🏆 Возможность выиграть приз
  • 👥 Игра в команде с друзьями
  • 🚗 Удобное передвижение на авто
  • 🏛 Посещение исторических мест
  • 🤔 Интересные загадки и задания
Экскурсия-квиз «Тайны города С.»
Экскурсия-квиз «Тайны города С.»
Экскурсия-квиз «Тайны города С.»
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Привокзальная площадь
  • Здание управы
  • Улица Никольского
  • Старобазарная площадь
  • Кельтский меч
  • Городские часы
  • Заколдованный замок аспидов
  • Портал дома Мараевой
  • Подземный ход Высоцкого монастыря
  • Место исполнения желаний

Описание экскурсии

Вы поделитесь на 2 команды, получите карту города с заданиями и отправитесь в увлекательное путешествие по историческому Серпухову, в котором увидите:

  • привокзальную площадь с бронзовыми всадниками у фонтана
  • здание управы с мистической символикой
  • улицу Никольская, на которую посмотрите глазами Чехова и Толстого
  • Старобазарную площадь с городским блаженным
  • кельтский меч на территории кремля
  • городские часы, под которыми произошло чудо, спасшее город
  • заколдованный замок аспидов
  • портал дома Мараевой (художественный музей)
  • подземный ход Высоцкого монастыря
  • место исполнения желаний

и ещё много интересного!

Пройдёте по стопам Сергия Радонежского, Ивана Грозного, Бориса Годунова, Екатерины ll, Антона Чехова, Льва Толстого и других ярких личностей.

Узнаете:

  • чем наш город прославился на весь мир
  • какие горожане были известны на всю Россию
  • кто одевал Петра l
  • зачем строили дворцы для рабочих
  • почему крестьяне пели итальянские арии за работой?
  • какие театры в Москве обязаны Серпухову своим появлением
  • как можно попасть на царский трон, загадав желание

и многое другое!

Исторические факты и события будут представлены в виде вопросов и заданий. На каждой локации вас будет ждать реквизит, помогающий решить загадки. Победитель раскроет главную тайну Серпухова и получит приз.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Haval f7 2024 года
  • Одна группа может пройти маршрут как в полном составе, так и разделившись на две команды
  • По предварительной договорённости возможно объединение двух-трёх незнакомых экскурсионных групп для состязания в эрудиции. Чем больше команд, тем интереснее игра
  • Команды могут передвигается на собственных авто: подключим громкую связь со всеми машинами
  • Для больших групп за дополнительную плату можно забронировать автобус: микроавтобус Ford Tranzit (16 мест) или автобус Iveco (30 мест)
Остались вопросы?

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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1
Т
13 янв 2025
5 января мы были на экскурсии «Экскурсия-квиз «Тайны города С.»»
Нас было 7 человек, из которых 3 детей. Такой формат экскурсии посещали первый раз и очень понравилось всем участникам независимо от
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возраста. Экскурсия проходила достаточно интенсивно, азартно с учетом соревновательного аспекта. это позволяло держать внимание детей. 2 команды отвечали на вопросы, после узнавали правильные ответы и в случае совпадения получали награду. Таким образом много информации запоминалось лучше, чем на стандартной экскурсии. Владимир профессионал своего дела, по всем вопросам по Серпухову отвечал незамедлительно. В конце мы играли в суперигру, по результатам получили подарок, который оказался очень в тему новогодних праздников. Однозначно рекомендуем, особенно с детьми.

Т
12 янв 2025
Были на экскурсии 2 января 2025 в составе 7 человек из них 2 детей (11 и 14 лет)
Формат всем зашел: и детям, и бабушкам) Активные раунды - квизы, зарабатывание местной
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валюты, разгадывание тайны города С, соревнование 2 командами.
Владимир горит своим делом, очень живо и интересно ведет рассказ, вплетая исторические факты в разные не тривиальные истории. Заражает своим приподнятым настроением. За счет перемещения на авто до каждой значимой точки, нам удалось захватить все самые интересные места города и узнать массу всего интересного.
За счет такой подачи материала, время пролетело совершенно незаметно - 3 часа.
Рекомендую данный формат для любой взрослой компании!
Спасибо, вернемся к вам еще!

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