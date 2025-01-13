Участники квеста отправляются в путешествие по Серпухову, делясь на команды и решая загадки на исторических локациях. Карта с заданиями проведет через привокзальную площадь, улицу Никольского и другие интересные места. Вопросы

и задания раскроют тайны города, а победители получат приз. Возможность передвижения на авто или автобусе делает квест доступным для больших групп. Это отличный способ узнать Серпухов и провести время с пользой и удовольствием

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Серпухове

Владимир Ваш гид в Серпухове

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Вы поделитесь на 2 команды, получите карту города с заданиями и отправитесь в увлекательное путешествие по историческому Серпухову, в котором увидите:

привокзальную площадь с бронзовыми всадниками у фонтана

здание управы с мистической символикой

улицу Никольская, на которую посмотрите глазами Чехова и Толстого

Старобазарную площадь с городским блаженным

кельтский меч на территории кремля

городские часы, под которыми произошло чудо, спасшее город

заколдованный замок аспидов

портал дома Мараевой (художественный музей)

подземный ход Высоцкого монастыря

место исполнения желаний

и ещё много интересного!

Пройдёте по стопам Сергия Радонежского, Ивана Грозного, Бориса Годунова, Екатерины ll, Антона Чехова, Льва Толстого и других ярких личностей.

Узнаете:

чем наш город прославился на весь мир

какие горожане были известны на всю Россию

кто одевал Петра l

зачем строили дворцы для рабочих

почему крестьяне пели итальянские арии за работой?

какие театры в Москве обязаны Серпухову своим появлением

как можно попасть на царский трон, загадав желание

и многое другое!

Исторические факты и события будут представлены в виде вопросов и заданий. На каждой локации вас будет ждать реквизит, помогающий решить загадки. Победитель раскроет главную тайну Серпухова и получит приз.

Организационные детали