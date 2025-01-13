Участники квеста отправляются в путешествие по Серпухову, делясь на команды и решая загадки на исторических локациях. Карта с заданиями проведет через привокзальную площадь, улицу Никольского и другие интересные места. Вопросы
6 причин купить эту экскурсию
- 🗺 Увлекательное путешествие по городу
- 🏆 Возможность выиграть приз
- 👥 Игра в команде с друзьями
- 🚗 Удобное передвижение на авто
- 🏛 Посещение исторических мест
- 🤔 Интересные загадки и задания
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Привокзальная площадь
- Здание управы
- Улица Никольского
- Старобазарная площадь
- Кельтский меч
- Городские часы
- Заколдованный замок аспидов
- Портал дома Мараевой
- Подземный ход Высоцкого монастыря
- Место исполнения желаний
Описание экскурсии
Вы поделитесь на 2 команды, получите карту города с заданиями и отправитесь в увлекательное путешествие по историческому Серпухову, в котором увидите:
- привокзальную площадь с бронзовыми всадниками у фонтана
- здание управы с мистической символикой
- улицу Никольская, на которую посмотрите глазами Чехова и Толстого
- Старобазарную площадь с городским блаженным
- кельтский меч на территории кремля
- городские часы, под которыми произошло чудо, спасшее город
- заколдованный замок аспидов
- портал дома Мараевой (художественный музей)
- подземный ход Высоцкого монастыря
- место исполнения желаний
и ещё много интересного!
Пройдёте по стопам Сергия Радонежского, Ивана Грозного, Бориса Годунова, Екатерины ll, Антона Чехова, Льва Толстого и других ярких личностей.
Узнаете:
- чем наш город прославился на весь мир
- какие горожане были известны на всю Россию
- кто одевал Петра l
- зачем строили дворцы для рабочих
- почему крестьяне пели итальянские арии за работой?
- какие театры в Москве обязаны Серпухову своим появлением
- как можно попасть на царский трон, загадав желание
и многое другое!
Исторические факты и события будут представлены в виде вопросов и заданий. На каждой локации вас будет ждать реквизит, помогающий решить загадки. Победитель раскроет главную тайну Серпухова и получит приз.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Haval f7 2024 года
- Одна группа может пройти маршрут как в полном составе, так и разделившись на две команды
- По предварительной договорённости возможно объединение двух-трёх незнакомых экскурсионных групп для состязания в эрудиции. Чем больше команд, тем интереснее игра
- Команды могут передвигается на собственных авто: подключим громкую связь со всеми машинами
- Для больших групп за дополнительную плату можно забронировать автобус: микроавтобус Ford Tranzit (16 мест) или автобус Iveco (30 мест)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Серпухове
Провёл экскурсии для 2271 туриста
Живу в Подмосковье, исследую глубинные исторические сюжеты нашего края. Когда-то обучался в медицинском ВУЗ-е, но понял, что мое призвание — это искусство и творческий поиск. Мой отец был художником, иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
13 янв 2025
5 января мы были на экскурсии «Экскурсия-квиз «Тайны города С.»»
Нас было 7 человек, из которых 3 детей. Такой формат экскурсии посещали первый раз и очень понравилось всем участникам независимо от
Нас было 7 человек, из которых 3 детей. Такой формат экскурсии посещали первый раз и очень понравилось всем участникам независимо от
Т
Тамара
12 янв 2025
Были на экскурсии 2 января 2025 в составе 7 человек из них 2 детей (11 и 14 лет)
Формат всем зашел: и детям, и бабушкам) Активные раунды - квизы, зарабатывание местной
Формат всем зашел: и детям, и бабушкам) Активные раунды - квизы, зарабатывание местной
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