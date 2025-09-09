Путешествие в Серпухов и Тарусу - это уникальная возможность погрузиться в историю южных рубежей Московского княжества.
Участники экскурсии посетят Введенский Владычный монастырь, Соборную гору и Высоцкий монастырь в Серпухове, а также
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю древних городов
- 🌿 Прогулка по живописной набережной Оки
- 📚 Узнайте о связи с Куликовской битвой
- 🎨 Вдохновение от мест, где творили великие
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Что можно увидеть
- Введенский Владычный монастырь
- Соборная гора с кремлём
- Высоцкий монастырь
- Торговая площадь
- Городская площадь
- Набережная Оки
Описание экскурсии
В Серпухове:
- Введенский Владычный монастырь — древнейшая каменная постройка Серпухова и место первого в истории парада российской армии, устроенного Борисом Годуновым
- Соборная гора с кремлём — крепость времён Ивана Грозного, которую не смог взять ни один враг
- Высоцкий монастырь — основан Сергием Радонежским, здесь покоятся герои Куликовской битвы
- Торговая площадь — центр купеческой жизни, заложенный по указу Екатерины II
В Тарусе:
- Городская площадь — с редкой цельной застройкой 19 века
- Набережная Оки, вдохновляющая художников, поэтов, скульпторов и писателей уже более 130 лет
- Туристско-информационный центр, в котором представлены работы таруских мастеров. При желании могу отвезти вас в фирменные магазины при фабриках
Вы узнаете:
- Как Борис Годунов устроил первый в истории парад русской армии
- Где, возможно, хранится библиотека Ивана Грозного
- Как Серпухов и Таруса были связаны с Куликовской битвой
- По какой причине Михаил Кутузов запрещал дочери бывать в Тарусе
- Почему именно в Тарусе появился Институт космических исследований и чем прославился инженер Голубицкий
Примерный тайминг маршрута:
Владычный монастырь — 40 мин.
Соборная гора — 30 мин.
Высоцкий монастырь — 30 мин.
Торговая площадь — 15 мин.
Дорога до Тарусы — 40 мин.
Прогулка по набережной — 1,5 часа
Дорога до Серпухова — 40 мин.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Hyundai Creta
- Для посещения монастырей желательно иметь платки и наличные деньги, не везде принимают карты
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Владычного монастыря
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Татьяна — ваш гид в Серпухове
Провела экскурсии для 546 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Я коренная серпуховичка и журналист, пишущий о культуре. Гид-экскурсовод, аккредитованный Министерством культуры Московской области. Создала в Серпухове Музей печати. Много путешествую и знаю, что интересно гостям. Жду вас на своих экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
О
Ольга
9 сен 2025
Замечательная насыщенная экскурсия с прекрасным гидом Татьяной прошла на одном дыхании! Очень понравилось!
