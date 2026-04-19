Здесь находился белокаменный кремль 14 века — важная часть оборонительной системы южных рубежей Руси. Вы узнаете, как город защищал Московское княжество от набегов Крымского ханства и почему Серпухов считался стратегической крепостью Средневековья.
Старинные улицы
Вы прогуляетесь по историческим кварталам и услышите о купеческом прошлом, развитии торговли и роли религиозных общин в жизни горожан.
Распятский монастырь (осмотр снаружи)
Вы познакомитесь с архитектурой одной из древних обителей города. Гид расскажет о монастырской жизни, традициях и духовной роли монастырей в истории Серпухова.
Церковь Илии Пророка и Успенская церковь
Поговорим о развитии православной архитектуры, особенностях приходской жизни и значении храмов для жителей в разные эпохи.
Высоцкий монастырь
Одна из древнейших обителей Подмосковья. Вы узнаете о монастыре как центре паломничества и увидите Покровский храм, где хранится почитаемая икона «Неупиваемая чаша».
Покровская старообрядческая церковь
Ключевая часть экскурсии — знакомство со старообрядческой традицией Серпухова. Мы поговорим о судьбе староверов, ограничениях, существовавших до 1905 года, и религиозной свободе начала 20 века. Вы увидите уникальный храм. Внутри него сохранился подлинный интерьер: метлахская плитка, дубовые иконостасы, исторические двери и интересное собрание икон.
Организационные детали
Обзорная прогулка по городу занимает 2 часа, экскурсия в Покровской церкви — 30-45 мин.
Экскурсию в церкви проводит местный экскурсовод. Билеты для группы до 5 чел. включены в стоимость
Можем организовать программу для группы от 5 чел. и более. Билеты в церковь-музей оплачиваются дополнительно — 400 ₽ за чел.
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Серпухове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 23188 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
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Александра
Замечательная экскурсия с Татьяной! Глубокая и интресная!
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