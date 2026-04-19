Вы познакомитесь с Серпуховом через его прошлое и историю веры. Увидите главные достопримечательности и святыни. Узнаете, как здесь рядом существовали официальное православие и старообрядческая культура, которая оставила в городе уникальный архитектурный и духовный след.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Соборная гора

Здесь находился белокаменный кремль 14 века — важная часть оборонительной системы южных рубежей Руси. Вы узнаете, как город защищал Московское княжество от набегов Крымского ханства и почему Серпухов считался стратегической крепостью Средневековья.

Старинные улицы

Вы прогуляетесь по историческим кварталам и услышите о купеческом прошлом, развитии торговли и роли религиозных общин в жизни горожан.

Распятский монастырь (осмотр снаружи)

Вы познакомитесь с архитектурой одной из древних обителей города. Гид расскажет о монастырской жизни, традициях и духовной роли монастырей в истории Серпухова.

Церковь Илии Пророка и Успенская церковь

Поговорим о развитии православной архитектуры, особенностях приходской жизни и значении храмов для жителей в разные эпохи.

Высоцкий монастырь

Одна из древнейших обителей Подмосковья. Вы узнаете о монастыре как центре паломничества и увидите Покровский храм, где хранится почитаемая икона «Неупиваемая чаша».

Покровская старообрядческая церковь

Ключевая часть экскурсии — знакомство со старообрядческой традицией Серпухова. Мы поговорим о судьбе староверов, ограничениях, существовавших до 1905 года, и религиозной свободе начала 20 века. Вы увидите уникальный храм. Внутри него сохранился подлинный интерьер: метлахская плитка, дубовые иконостасы, исторические двери и интересное собрание икон.

Организационные детали