Ночные прогулки и экскурсии Серпухова

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Серпухове, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Серпухов
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
74 отзыва
Добро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Серпуховское княжество: от Соборной горы до монастырских крепостей. Узнайте о Сергии Радонежском и исторических событиях города
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5 850 за всё до 7 чел.
Самое интересное о Серпухове
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Самое интересное о Серпухове
Пройти по главным местам города и прикоснуться к его истории на обзорной экскурсии
Сегодня в 19:00
14 июня в 09:00
6 300 за всё до 10 чел.
Вечерние огни Серпухова
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Экскурсия Вечерние огни Серпухова: культурные и архитектурные памятники
Погрузитесь в атмосферу вечернего Серпухова, наслаждаясь панорамами города, историческими памятниками и архитектурными шедеврами
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
3 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    19 мая 2024
    Вечерние огни Серпухова
    Прекрасная экскурсия, остались очень довольны. Александр прекрасный Гид, рассказчик, историк и просто приятный отзывчивый человек. Рекомендуем однозначно, останетесь довольны однозначно. Спасибо за прекрасный вечер 👍🏻😎
    Прекрасная экскурсия, остались очень довольны. Александр прекрасный Гид, рассказчик, историк и просто приятный отзывчивый человек
  • Н
    Наталья
    11 мая 2024
    Добро пожаловать в Серпухов
    Большое спасибо за интересную экскурсию, было интересно и увлекательно. Много чего нового узнали о Серпухове. Думаем приехать еще.
  • И
    Иванова
    10 мая 2024
    Самое интересное о Серпухове
    Очень Рада, что нашли Татьяну. Без нее день в Серпухове не был бы таким ярким и интересным. Посмотрели основные достопримечательности города,
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    узнали их истории, поднялись на смотровую площадку и позвонили в колокола. Экскурсия была насыщенной и легкой одновременно. Экскурсовод очень гибко подстраивался под наши интересы. Спасибо за чудесный день!

  • О
    Ольга
    3 мая 2024
    Добро пожаловать в Серпухов
    На первые майские праздники посетили Серпухов компанией из 8ми человек. Владимир покорил сердца всех!!! Интересно!!! Без сухих цифр!!! С юмором!!!
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    Мы часто посещаем города России и всегда с экскурсоводом. Могу на 100% сказать, что Владимир лучший гид!!! После этой экскурсии хочется вернуться и пройти другие маршруты с Владимиром!!! Огромная благодарность от всей компании!!!

  • А
    Антонина
    1 мая 2024
    Добро пожаловать в Серпухов
    30апреля решили с семьёй поехать в Серпухов. Надеялись как то разнообразить выходные. На вокзале нас встретил гид Владимир. С первой
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    минуты он просто овладел нашим вниманием и не отпускал всё время экскурсии, которая длилась около 3 часов. Владимир прекрасно владеет материалом, бесконечно влюблён в свой город, великолепный рассказчик и к концу экскурсии все мы твёрдо верили в то, что Серпухов- лучший город. Большое спасибо Владимиру за прекрасное знакомство с городом, приятные впечатления. Мы получили истинное удовольствие от поездки, экскурсии.

  • Р
    Раиса
    30 марта 2024
    Вечерние огни Серпухова
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод рассказывал интересно и увлекательно. Рекомендую всем
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод рассказывал интересно и увлекательно. Рекомендую всем
  • О
    ОЛЬГА
    11 марта 2024
    Вечерние огни Серпухова
    Отмечаю профессионализм гида Александра, прекрасного знатока истории города, он провел экскурсию по специальному маршруту, рассказ вел до мальчика 9-ти лет.
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    Это сложнее, чем для взрослых. Глубокие знания, прекрасная речь, эмоциональность,, высокое гражданское чувство. Внук сказал при прощании, что Александр лучший экскурсовод. Я согласна.

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Ночные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Соборная гора
  3. Серпуховский кремль
  4. Высоцкий монастырь
  5. Троицкий собор
  6. Введенский Владычный Женский Монастырь
  7. Площадь Ленина
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в июне 2024
Сейчас в Серпухове в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 900 до 6 300. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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