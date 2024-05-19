1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Серпуховское княжество: от Соборной горы до монастырских крепостей. Узнайте о Сергии Радонежском и исторических событиях города
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5 850₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самое интересное о Серпухове
Пройти по главным местам города и прикоснуться к его истории на обзорной экскурсии
Сегодня в 19:00
14 июня в 09:00
6 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия Вечерние огни Серпухова: культурные и архитектурные памятники
Погрузитесь в атмосферу вечернего Серпухова, наслаждаясь панорамами города, историческими памятниками и архитектурными шедеврами
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
3 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей19 мая 2024Прекрасная экскурсия, остались очень довольны. Александр прекрасный Гид, рассказчик, историк и просто приятный отзывчивый человек. Рекомендуем однозначно, останетесь довольны однозначно. Спасибо за прекрасный вечер 👍🏻😎
- ННаталья11 мая 2024Большое спасибо за интересную экскурсию, было интересно и увлекательно. Много чего нового узнали о Серпухове. Думаем приехать еще.
- ИИванова10 мая 2024Очень Рада, что нашли Татьяну. Без нее день в Серпухове не был бы таким ярким и интересным. Посмотрели основные достопримечательности города,
- ООльга3 мая 2024На первые майские праздники посетили Серпухов компанией из 8ми человек. Владимир покорил сердца всех!!! Интересно!!! Без сухих цифр!!! С юмором!!!
- ААнтонина1 мая 202430апреля решили с семьёй поехать в Серпухов. Надеялись как то разнообразить выходные. На вокзале нас встретил гид Владимир. С первой
- РРаиса30 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод рассказывал интересно и увлекательно. Рекомендую всем
- ООЛЬГА11 марта 2024Отмечаю профессионализм гида Александра, прекрасного знатока истории города, он провел экскурсию по специальному маршруту, рассказ вел до мальчика 9-ти лет.
Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Ночные»
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