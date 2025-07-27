Серпухов - город с богатой историей.
Экскурсия предлагает прогулку по местам сражений, знакомство с древними храмами и индустриальными памятниками.
Участники увидят крепостные руины, узнают о роли города в обороне Москвы и откроют для себя культурное наследие. Посещение Высоцкого монастыря и отдых у воды сделают поездку незабываемой. Отличный выбор для тех, кто интересуется историей и культурой России
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторические крепости и храмы
- 🌅 Захватывающие панорамы города
- 📸 Репортажная фотосъёмка включена
- 🚗 Удобное путешествие на автомобиле
- 🕍 Уникальные культурные памятники
- 🌞 Возможность отдыха у воды
Что можно увидеть
- Соборная гора
- Троицкий собор
- Смотровая площадка
- Храмы Посада
- Дом фотохудожника Андреева
- Театральный зал
- Высоцкий монастырь
Описание экскурсии
- Соборная гора. Поднимемся к остаткам древней крепости и обсудим роль Серпухова в обороне Москвы в 14 веке и в годы Великой Отечественной войны. Познакомимся с лошадками, которые обычно пасутся у стен
- Троицкий собор. Сравним два облика храма с разных сторон
- Смотровая площадка. Полюбуемся панорамой Серпухова и насчитаем не менее десяти храмов — редкое богатство для провинциального города
- Храмы Посада. Прогуляемся по старым улицам, сфотографируемся на фоне церквей и выясним, в каком здании снимался популярный российский сериал
- Дом фотохудожника Андреева. Посмотрим на дом мастера, чьи работы представляли Россию на международных выставках и сегодня экспонируются в Третьяковке
- Театральный зал. Заглянем в пространство, где ставились пьесы Чехова, и рассмотрим предметы дореволюционного и советского быта
- Высоцкий монастырь. Остановимся у одного из самых загадочных монастырей Подмосковья и попробуем разгадать тайну его башни
- Отдых у воды (при хорошей погоде). Погреемся на солнце и освежимся в Оке на пляже «Серпуховские Мальдивы» либо на песчаном карьере, который местные называют озеро Балатон
При желании отдых на пляже можно заменить на посещение бывшей Торговой площади.
Вы узнаете:
- Как Серпухов защищал Москву от нашествий в Средние века и в 20-м столетии
- Какую роль серпуховский князь сыграл в Куликовской битве
- Как купечество изменило город и какие следы оно оставило
- Какие тайны хранят стены Высоцкого монастыря
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Lada Granta liftback
- В стоимость включена репортажная фотосъёмка в трёх локациях
- Возможно проведение экскурсии на вашем автомобиле со скидкой. В данном случае в машине должно быть место для гида. Детали обсудим в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе остановки «Земляной мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваш гид в Серпухове
Провела экскурсии для 960 туристов
Меня зовут Марианна, я выпускница Института журналистики и ГИТРа, член Серпуховского фотоклуба. Среди моих интересов: история, театр, литература, видеосъёмка, треккинг, альпинизм и мотокросс. Постоянно путешествую по разным городам России. Будучи москвичкой в четырёх поколениях, переехала в Серпуховский район из Москвы в 2006 году, влюбившись в его природу и жизненный уклад.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инна
27 июл 2025
Добрый день! Хочу поблагодарить экскурсовода Марианну за прекрасную экскурсию по Серпухову! Высокий профессионализм, знание своего города, общительность и грамотная приятная речь. Получила удовольствие, узнала много нового и просто отлично отдохнула в хорошей компании! Спасибо большое, Марианна!
Валентина
30 июн 2025
Нам очень понравилась экскурсия, много интересной информации, легко воспринималось все, с погодой конечно не очень было, но от этого знакомство с Серпуховом хуже не стало, очень красивый город даже с пасмурным небом, а уж в солнечную погоду наверное нереально красиво!
Марианне спасибо за отличную экскурсию!
