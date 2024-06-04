Смотровые площадки Серпухова

1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Серпуховское княжество: от Соборной горы до монастырских крепостей. Узнайте о Сергии Радонежском и исторических событиях города
«Мы поднимемся на Соборную гору, отыщем капониры в развалинах белокаменного кремля и подивимся со смотровой площадки старинным церковным ансамблем»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5 850₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старинные крепости и храмы Серпухова
Узнать об оборонительной и духовной роли города в путешествии по историческим местам и памятникам
Начало: Ул. Тульская 1
«Побываем на месте древнего белокаменного кремля и со смотровой площадки увидим древние рубежи»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Серпухов сквозь столетия: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с южным форпостом Руси на индивидуальной экскурсии по Серпухову. Узнайте, как город развивался и чем знаменит
«Со смотровой площадки насчитаете не менее десяти храмов»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Серпухов: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогуляйтесь по историческому центру Серпухова, узнайте о его прошлом и полюбуйтесь видами с лучшей смотровой площадки города
Начало: На площади Ленина
«Полюбуетесь уникальной перспективой города с его лучшей смотровой площадки, увидите старинные храмы и многое другое»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия Вечерние огни Серпухова: культурные и архитектурные памятники
Погрузитесь в атмосферу вечернего Серпухова, наслаждаясь панорамами города, историческими памятниками и архитектурными шедеврами
«Со смотровых площадок мы полюбуемся красивыми панорамами вечернего города»
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
3 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 июня 2024Все понравилось. Маршрут занял 1,5 часа, особо не успели устать. Приятным бонусом были фотографии от экскурсовода.
- ВВалерия3 июня 2024В Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческое спасибо Марианне, что она
- ЛЛеонид26 мая 2024Экскурсия и ее ведущий понравились. Честно говоря не ожидал от того что в Серпухове есть такие места, которые нам показали.
- ААлексей19 мая 2024Прекрасная экскурсия, остались очень довольны. Александр прекрасный Гид, рассказчик, историк и просто приятный отзывчивый человек. Рекомендуем однозначно, останетесь довольны однозначно. Спасибо за прекрасный вечер 👍🏻😎
- ММария12 мая 202410 мая мы посетили экскурсию с Ирадой. Впечатление - очень приятный, интеллигентный человек с отличной речью. Интересно рассказывала, с готовностью
- ННаталья11 мая 2024Большое спасибо за интересную экскурсию, было интересно и увлекательно. Много чего нового узнали о Серпухове. Думаем приехать еще.
- ООльга3 мая 2024На первые майские праздники посетили Серпухов компанией из 8ми человек. Владимир покорил сердца всех!!! Интересно!!! Без сухих цифр!!! С юмором!!!
- ИИрина1 мая 2024Экскурсия на 5! Ирада очень приятный человек. Содержание экскурсии- то, что нужно для знакомства с Серпуховым. Материала было оптимально, не перегружено. Прогулка не спешная. Все остались довольны. Большое спасибо! Однозначно рекомендую!!!
- ААнтонина1 мая 202430апреля решили с семьёй поехать в Серпухов. Надеялись как то разнообразить выходные. На вокзале нас встретил гид Владимир. С первой
- ввладимир29 апреля 2024Добрый день! Провели прекрасный день в Серпухове на экскурсии с гидом Александром! Обладает энциклопедическими данными по истории, культуре, религии не
Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Смотровые площадки»
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