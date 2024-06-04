Смотровые площадки Серпухова

Найдено 5 экскурсий в категории «Смотровые площадки» в Серпухове, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Серпухов
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
74 отзыва
Добро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Серпуховское княжество: от Соборной горы до монастырских крепостей. Узнайте о Сергии Радонежском и исторических событиях города
«Мы поднимемся на Соборную гору, отыщем капониры в развалинах белокаменного кремля и подивимся со смотровой площадки старинным церковным ансамблем»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5 850 за всё до 7 чел.
Старинные крепости и храмы Серпухова
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
141 отзыв
Старинные крепости и храмы Серпухова
Узнать об оборонительной и духовной роли города в путешествии по историческим местам и памятникам
Начало: Ул. Тульская 1
«Побываем на месте древнего белокаменного кремля и со смотровой площадки увидим древние рубежи»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 600 за всё до 4 чел.
Серпухов сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Серпухов сквозь столетия: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с южным форпостом Руси на индивидуальной экскурсии по Серпухову. Узнайте, как город развивался и чем знаменит
«Со смотровой площадки насчитаете не менее десяти храмов»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 400 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Серпухов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Знакомьтесь, Серпухов: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогуляйтесь по историческому центру Серпухова, узнайте о его прошлом и полюбуйтесь видами с лучшей смотровой площадки города
Начало: На площади Ленина
«Полюбуетесь уникальной перспективой города с его лучшей смотровой площадки, увидите старинные храмы и многое другое»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Вечерние огни Серпухова
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Экскурсия Вечерние огни Серпухова: культурные и архитектурные памятники
Погрузитесь в атмосферу вечернего Серпухова, наслаждаясь панорамами города, историческими памятниками и архитектурными шедеврами
«Со смотровых площадок мы полюбуемся красивыми панорамами вечернего города»
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
3 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Серпухов сквозь столетия
    Все понравилось. Маршрут занял 1,5 часа, особо не успели устать. Приятным бонусом были фотографии от экскурсовода.
  • В
    Валерия
    3 июня 2024
    Серпухов сквозь столетия
    В Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческое спасибо Марианне, что она
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    пошла нам на встречу и подстроила по времени экскурсию под нас, тк пробки из Москвы вещь непредсказуемая. Во-вторых. Маршрут был весьма нестандартный, изначально мы удивились, что отдаляемся от площади, но Марианна нас повела секретными тропками в лучшие видовые места, мы посмотрели и пощупали старые стены кремля, посмотрели прекрасные монастыри и соборы, все было замечательное В-третьих. Марианна прекрасный рассказчик, с легкостью переплетает в своей экскурсии исторические факты, даты и пр. с занимательными историями из прошлой и современной жизни города. В-четвертых. У нас была целая фотосессия!!! Спасибо огромное, всем советую. Наш день не испортила даже погода)

    В Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческоеВ Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческоеВ Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческое
  • Л
    Леонид
    26 мая 2024
    Старинные крепости и храмы Серпухова
    Экскурсия и ее ведущий понравились. Честно говоря не ожидал от того что в Серпухове есть такие места, которые нам показали.
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    До этого часто бывали в Серпухове и как то не задумывались о том, что в нем есть столько интересных мест. Экскурсия проведена професионально, экскурсовод полностью в теме. По мере ее прохождении были ознакомлены со многими интересными историческими фактами. Экскурсию и экскурсовода рекомендую.

  • А
    Алексей
    19 мая 2024
    Вечерние огни Серпухова
    Прекрасная экскурсия, остались очень довольны. Александр прекрасный Гид, рассказчик, историк и просто приятный отзывчивый человек. Рекомендуем однозначно, останетесь довольны однозначно. Спасибо за прекрасный вечер 👍🏻😎
    Прекрасная экскурсия, остались очень довольны. Александр прекрасный Гид, рассказчик, историк и просто приятный отзывчивый человек
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Знакомьтесь, Серпухов
    10 мая мы посетили экскурсию с Ирадой. Впечатление - очень приятный, интеллигентный человек с отличной речью. Интересно рассказывала, с готовностью
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    отвечала на многочисленные вопросы, старалась показать наиболее значимые исторические места своего города. Мы очень доволны экскурсией и непременно рекомендуем данного экскурсовода другим путешественникам. Спасибо!

  • Н
    Наталья
    11 мая 2024
    Добро пожаловать в Серпухов
    Большое спасибо за интересную экскурсию, было интересно и увлекательно. Много чего нового узнали о Серпухове. Думаем приехать еще.
  • О
    Ольга
    3 мая 2024
    Добро пожаловать в Серпухов
    На первые майские праздники посетили Серпухов компанией из 8ми человек. Владимир покорил сердца всех!!! Интересно!!! Без сухих цифр!!! С юмором!!!
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    Мы часто посещаем города России и всегда с экскурсоводом. Могу на 100% сказать, что Владимир лучший гид!!! После этой экскурсии хочется вернуться и пройти другие маршруты с Владимиром!!! Огромная благодарность от всей компании!!!

  • И
    Ирина
    1 мая 2024
    Знакомьтесь, Серпухов
    Экскурсия на 5! Ирада очень приятный человек. Содержание экскурсии- то, что нужно для знакомства с Серпуховым. Материала было оптимально, не перегружено. Прогулка не спешная. Все остались довольны. Большое спасибо! Однозначно рекомендую!!!
    Экскурсия на 5! Ирада очень приятный человек. Содержание экскурсии- то, что нужно для знакомства с СерпуховымЭкскурсия на 5! Ирада очень приятный человек. Содержание экскурсии- то, что нужно для знакомства с Серпуховым
  • А
    Антонина
    1 мая 2024
    Добро пожаловать в Серпухов
    30апреля решили с семьёй поехать в Серпухов. Надеялись как то разнообразить выходные. На вокзале нас встретил гид Владимир. С первой
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    минуты он просто овладел нашим вниманием и не отпускал всё время экскурсии, которая длилась около 3 часов. Владимир прекрасно владеет материалом, бесконечно влюблён в свой город, великолепный рассказчик и к концу экскурсии все мы твёрдо верили в то, что Серпухов- лучший город. Большое спасибо Владимиру за прекрасное знакомство с городом, приятные впечатления. Мы получили истинное удовольствие от поездки, экскурсии.

  • в
    владимир
    29 апреля 2024
    Старинные крепости и храмы Серпухова
    Добрый день! Провели прекрасный день в Серпухове на экскурсии с гидом Александром! Обладает энциклопедическими данными по истории, культуре, религии не
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    только конкретного Серпухова но и всей России, которые излагает в интересной и доступной форме. Прекрасная экскурсия с великолепным гидом. Словам благодарности и уважения. Планируем еще раз приехать в Серпухов на новые экскурсии. Владимир и его семья.

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Смотровые площадки»

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  1. Добро пожаловать в Серпухов
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  3. Серпухов сквозь столетия
  4. Знакомьтесь, Серпухов
  5. Вечерние огни Серпухова
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  1. Самое главное
  2. Соборная гора
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  5. Троицкий собор
  6. Введенский Владычный Женский Монастырь
  7. Площадь Ленина
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в июне 2024
Сейчас в Серпухове в категории "Смотровые площадки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 400 до 6 600. Туристы уже оставили гидам 230 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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