Вы пройдёте живописный маршрут от Соборной горы до стен Высоцкого монастыря — с куполами, старинными улочками и атмосферой купеческого Серпухова.
Это будет не просто прогулка, а творческое приключение: вы будете зарисовывать город прямо на ходу и увезёте с собой собственные скетчи, полные света и вдохновения.
Это будет не просто прогулка, а творческое приключение: вы будете зарисовывать город прямо на ходу и увезёте с собой собственные скетчи, полные света и вдохновения.
Описание мастер-класса
- Мы поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся видами на Ильинскую,Троицкую и Успенскую церкви.
- Пройдём по тихим купеческим улочкам мимо Распятских ворот, Гортеатра, Покровской старообрядческой церкви и историко-художественного музея.
- Завершим маршрут у стен Высоцкого монастыря.
- По пути вы будете не просто смотреть — а рисовать! Я помогу вам запечатлеть старинные фасады, купола и уютные улочки с помощью акварели, маркеров или лайнеров.
- Вы унесёте с собой открытки с видами города, которые сами и нарисуете.
Организационные детали
- Если есть собственный материал для рисования, возьмите его с собой.
- За доплату в 1000 ₽ предоставлю материал для зарисовок и туристический стул.
- Скетч-прогулка подойдёт для участников от 12 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной горе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Серпухове
Я коренная жительница Серпухова и художник-любитель. Много путешествовала по России и поняла, как сильно недооценен мой родной город. Считаю, что лучший способ запомнить Серпухов и получить море позитивных впечатлений — это его зарисовать. Предлагаю скетч-экскурсии, где мы будем гулять, рисовать и узнавать историю города.
Входит в следующие категории Серпухова
Похожие экскурсии из Серпухова
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерние огни Серпухова
Проедьте по историческому центру Серпухова, откройте культурные и архитектурные памятники. Узнайте о роли монастырей и дорог в жизни Московского княжества
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
3870 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 4 чел.
Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
Увлекательная экскурсия-квест по Серпухову, где павлины станут вашими проводниками. Разгадайте тайны города, выполняя задания и слушая интересные рассказы
20 дек в 09:00
22 дек в 09:00
7800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
Открыть историю древнего форпоста и узнать о хлебопекарных традициях
Начало: Соборная гора
26 дек в 10:00
27 дек в 10:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.