посещали первый раз и очень понравилось всем участникам независимо от возраста. Экскурсия проходила достаточно интенсивно, азартно с учетом соревновательного аспекта. это позволяло держать внимание детей. 2 команды отвечали на вопросы, после узнавали правильные ответы и в случае совпадения получали награду. Таким образом много информации запоминалось лучше, чем на стандартной экскурсии. Владимир профессионал своего дела, по всем вопросам по Серпухову отвечал незамедлительно. В конце мы играли в суперигру, по результатам получили подарок, который оказался очень в тему новогодних праздников. Однозначно рекомендуем, особенно с детьми.