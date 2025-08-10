Мои заказы

Активности – экскурсии в Серпухове

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Серпухове, цены от 5300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Экскурсия-квиз «Тайны города С.»
На машине
На микроавтобусе
2.5 часа
-
10%
6 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия-квест «Тайны города С.»
Прогулка по Серпухову с картой и заданиями: 8 остановок, 5 раундов, множество подсказок. Познакомьтесь с городом и его уникальностями, обыграйте соперников
Начало: На привокзальной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 16:00
7650 ₽8500 ₽ за всё до 8 чел.
Русский Баден-Баден и экоферма с Музеем дров
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Русский Баден-Баден и экоферма с Музеем дров
Семейное путешествие из Серпухова и мастер-класс по строительству замка
Начало: У вокзала
5 сен в 09:00
7 сен в 09:00
7500 ₽ за всё до 8 чел.
Сказочное путешествие по Серпухову - для детей и их родителей
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочное путешествие по Серпухову
Погрузитесь в историю Серпухова через игры и сказки. Детям понравится узнавать о героях и памятниках, выполняя задания
Начало: У композиции «Рыбачок»
7 сен в 12:00
8 сен в 09:00
5300 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    10 августа 2025
    Экскурсия-квиз «Тайны города С.»
    С экскурсоводом Владимиром встречаемся уже второй раз! Квиз "Тайны города С.", как и детский квест "Павлин-Мавлин", составлен очень насыщенно и
    занимательно! Узнали много интересных исторических фактов о родном городе, услышали необычные легенды и предания о Серпухове. Экскурсовод - замечательный рассказчик и организатор! Спасибо!

  • М
    Марина
    20 июня 2025
    Экскурсия-квиз «Тайны города С.»
    Отличный формат! Действительно благодаря квизу информация лучше усваивается и даже подростки внимательнее слушают, а викторина, как завершение, позволяет повторить и
    запомнить многие важные моменты экскурсии. В течение нескольких дней после в голове всплывают интересные услышанные факты и это побуждает к самостоятельному поиску дополнительной информации. Мне кажется, это одна из целей всего мероприятия и показатель качества!

  • Ф
    Фёдор
    12 июня 2025
    Экскурсия-квиз «Тайны города С.»
    Потрясающе провели день! Экскурсия, как и первое впечатление от Серпухова, оставила самые позитивные впечатления! Наш гид Владимир, один из лучших рассказчиков с оригинальной подачей и интересными, запоминающимися фактами! Однозначно буду рекомендовать друзьям)
  • М
    Максим
    2 апреля 2025
    Экскурсия-квиз «Тайны города С.»
    Побывали на экскурсии-квизе в Серпухове 30.03.25 взрослые и дети 14 лет, очень понравился всем именно такой формат экскурсии. Включены в
    процесс все, думаем, предлагаем версии, угадываем или не угадываем, но в любом случае запоминаем информацию. Не перегружено датами-правителями, факты, места, события. Спасибо Владимиру за информативный выходной и хорошие впечатления о Серпухове.

  • Т
    Татьяна
    13 января 2025
    Экскурсия-квиз «Тайны города С.»
    5 января мы были на экскурсии «Экскурсия-квиз «Тайны города С.»»
    Нас было 7 человек, из которых 3 детей. Такой формат экскурсии
    посещали первый раз и очень понравилось всем участникам независимо от возраста. Экскурсия проходила достаточно интенсивно, азартно с учетом соревновательного аспекта. это позволяло держать внимание детей. 2 команды отвечали на вопросы, после узнавали правильные ответы и в случае совпадения получали награду. Таким образом много информации запоминалось лучше, чем на стандартной экскурсии. Владимир профессионал своего дела, по всем вопросам по Серпухову отвечал незамедлительно. В конце мы играли в суперигру, по результатам получили подарок, который оказался очень в тему новогодних праздников. Однозначно рекомендуем, особенно с детьми.

  • Т
    Тамара
    12 января 2025
    Экскурсия-квиз «Тайны города С.»
    Были на экскурсии 2 января 2025 в составе 7 человек из них 2 детей (11 и 14 лет)
    Формат всем зашел:
    и детям, и бабушкам) Активные раунды - квизы, зарабатывание местной валюты, разгадывание тайны города С, соревнование 2 командами.
    Владимир горит своим делом, очень живо и интересно ведет рассказ, вплетая исторические факты в разные не тривиальные истории. Заражает своим приподнятым настроением. За счет перемещения на авто до каждой значимой точки, нам удалось захватить все самые интересные места города и узнать массу всего интересного.
    За счет такой подачи материала, время пролетело совершенно незаметно - 3 часа.
    Рекомендую данный формат для любой взрослой компании!
    Спасибо, вернемся к вам еще!

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Серпухове
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия-квиз «Тайны города С.»
  2. Русский Баден-Баден и экоферма с Музеем дров
  3. Сказочное путешествие по Серпухову - для детей и их родителей
Какие места ещё посмотреть в Серпухове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Высоцкий монастырь
  2. Соборная гора
  3. Серпуховский кремль
  4. Самое главное
  5. Троицкий собор
  6. Введенский Владычный Женский Монастырь
  7. Набережная
  8. Площадь Ленина
  9. Покровская церковь
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в сентябре 2025
Сейчас в Серпухове в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 5300 до 7650 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
