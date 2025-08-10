-
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия-квест «Тайны города С.»
Прогулка по Серпухову с картой и заданиями: 8 остановок, 5 раундов, множество подсказок. Познакомьтесь с городом и его уникальностями, обыграйте соперников
Начало: На привокзальной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 16:00
7650 ₽
8500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Русский Баден-Баден и экоферма с Музеем дров
Семейное путешествие из Серпухова и мастер-класс по строительству замка
Начало: У вокзала
5 сен в 09:00
7 сен в 09:00
7500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочное путешествие по Серпухову
Погрузитесь в историю Серпухова через игры и сказки. Детям понравится узнавать о героях и памятниках, выполняя задания
Начало: У композиции «Рыбачок»
7 сен в 12:00
8 сен в 09:00
5300 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина10 августа 2025С экскурсоводом Владимиром встречаемся уже второй раз! Квиз "Тайны города С.", как и детский квест "Павлин-Мавлин", составлен очень насыщенно и
- ММарина20 июня 2025Отличный формат! Действительно благодаря квизу информация лучше усваивается и даже подростки внимательнее слушают, а викторина, как завершение, позволяет повторить и
- ФФёдор12 июня 2025Потрясающе провели день! Экскурсия, как и первое впечатление от Серпухова, оставила самые позитивные впечатления! Наш гид Владимир, один из лучших рассказчиков с оригинальной подачей и интересными, запоминающимися фактами! Однозначно буду рекомендовать друзьям)
- ММаксим2 апреля 2025Побывали на экскурсии-квизе в Серпухове 30.03.25 взрослые и дети 14 лет, очень понравился всем именно такой формат экскурсии. Включены в
- ТТатьяна13 января 20255 января мы были на экскурсии «Экскурсия-квиз «Тайны города С.»»
Нас было 7 человек, из которых 3 детей. Такой формат экскурсии
- ТТамара12 января 2025Были на экскурсии 2 января 2025 в составе 7 человек из них 2 детей (11 и 14 лет)
Формат всем зашел:
