Что вас ждет

Невероятный Фиолент

Побережье Фиолента — это захватывающие дух виды на море и скалы. Более 150 миллионов лет назад в этих местах вулканы смешиваясь с морской пучиной образовали поистине фантастическое чудо природы — Фиолент… В переводе с крымскотатарского Феленк Бурун — «Тигровый мыс».

Мы увидим с высоты птичьего полёта пляж Баунти с бирюзовой водой и словно парящими над ней кораблями, пройдем к смотровой на грот Дианы, спустимся на мыс Виноградный, где увидим древние пещеры, руины церкви и самое главное — скалу Дракон, образовавшуюся в результате вулканического извержения.

Вокруг мощные пласты туфа, скальника и подтёки лавы. Затем переедем на мыс Фиолент, Яшмовый пляж, мыс Айя и старинный Свято-Георгиевский монастырь, которому более 1 100 лет. По древним преданиям именно сюда впервые ступил на крымскую землю Андрей Первозванный, и именно здесь проходили первые проповеди Евангелия.

Живописная Балаклава – Вам будет что вспомнить

Вы увидите восхитительную и спокойную в любую погоду бухту, с сотнями самых разных пришвартованных яхт и катеров, генуэзскую крепость Чембало, суперсекретный объект «холодной» войны, «Бочку Смерти», бескрайние виноградники и красивейшие горы. Но самое главное, что трудно переоценить – это целебный воздух, пропитанный ароматом можжевельника и свежестью моря.

Перед посещением Балаклавы заедем на Кадыковский карьер и увидим «звезду» инстаграма — озеро в форме сердца. Проедем по Балаклаве, поднимемся наверх на смотровую площадку и полюбуемся Балаклавой во всей красе, с уютной набережной с одной стороны и мысом Айя с другой.

Для опытных и уверенных себе путешественников возможен пеший подъем до «Бочки смерти», где вы будете вознаграждены за усердие фантастическими видами!

Важно знать

Для прогулки позаботьтесь об удобной одежде по сезону. Даже в теплую погоду здесь сильные ветры с моря. Обувь — только на плоской подошве, желательно кроссовки.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

трансфер,

вода, чай чёрный/зелёный/крымские травы, натуральный кофе LavAzza (crema e aroma),

лёгкий перекус,

влажные салфетки, маски, антисептик,

безлимитный Wi-Fi.

Туристы оплачивают самостоятельно: