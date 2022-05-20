Фиолент и Балаклава глазами местного жителя

Если ты не гулял по улочкам Балаклавы и не оставил свое сердце у мыса Фиолент, считай и в Севастополе не был

Если ты не гулял по улочкам Балаклавы и не оставил свое сердце у мыса Фиолент, считай и в Севастополе не был.

На весь день отправимся любоваться самыми живописными районами Севастополя.

Без спешки, со вкусом, в удовольствие.

Мы побываем на смотровых площадках с захватывающими видами, искупаемся на лучших пляжах, прогуляемся по набережным среди лодок и яхт и побродим по уютным улочкам.
Фиолент и Балаклава глазами местного жителя
Фиолент и Балаклава глазами местного жителя
Фиолент и Балаклава глазами местного жителя
Фиолент и Балаклава глазами местного жителя
Фиолент и Балаклава глазами местного жителя
Фиолент и Балаклава глазами местного жителя
Фиолент и Балаклава глазами местного жителя
Фиолент и Балаклава глазами местного жителя
Фиолент и Балаклава глазами местного жителя
Фиолент и Балаклава глазами местного жителя
Фиолент и Балаклава глазами местного жителя
Фиолент и Балаклава глазами местного жителя

Что вас ожидает 🤩

  • Шесть обзорных площадок мыса Фиолент: Баунти, храм Девы, Мыс Носорог, Орест и Пилад, Монастырская чайная, Георгиевский монастырь.
  • Набережную Балаклавы
  • Городской пляж
  • Смотровые над балаклавской бухтой
  • Крепость Чембало
  • Пляж Васили

Мыс Фиолет

Начнем наше путешествие-исследование от мыса Фиолент с его захватывающими дух высокими берегами, бирюзовым морем и древними легендами. Кто считает, что лучшие пляжи могут быть только на Мальдивах или Филиппинах, засомневается. Самые смелые смогут искупаться, если захотят преодолеть достаточно затяжной спуск из ступеней.
Альтернативный вариант для купания без лишних сложностей - арендовать катер в Балаклаве, который привезет нас на один из пляжей.

Мыс Балаклава

Красавице Балаклаве будет посвящена вторая половина нашего маршрута. Там мы выберем себе на обед что-то вкусное из крымских продуктов или свежевыловленной рыбы. Я знаю заведения, где проверено хорошо и не жадно.
Поедем смотреть на Балаклавскую бухту с самых выгодных ракурсов, подъедем к подножью крепости Чембало вместо того, чтобы туда идти, посмотрим красивейший пляж Васили. Прогуляемся по набережным среди лодок и яхт, побродим по улочкам, посмотрим как выглядит пляж, где купаются местные, погладим местных котов.
Закончить наше путешествие я предлагаю в центре Севастополя на моей любимой смотровой площадке для встречи заката в отдалении толпы. Проводим солнце спать, выпьем чаю или чего покрепче.

Важно знать:

  • Выбирайте одежду по погоде и удобную обувь. Не забудьте купальные принадлежности и хорошее настроение.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида по всему маршруту.
  • Передвижение на комфортном внедорожном автомобиле.
  • Родниковая вода, пледы, бокалы для вина на борту.
  • Есть детское кресло для вашего ребенка. Предупредите заранее
Что не входит
  • Обед в заведении с крымской кухней или в рыбном ресторане.
  • Морская прогулка на катере по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу вас в месте вашего отдыха
Завершение: Привезу вас в место вашего отдыха
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Ура! Скоро мы отправимся в приятное путешествие.
  • Выбирайте одежду по погоде и удобную обувь.
  • Я скоро позвоню вам, чтобы обсудить детали нашего путешествия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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