Мыс Фиолет

Начнем наше путешествие-исследование от мыса Фиолент с его захватывающими дух высокими берегами, бирюзовым морем и древними легендами. Кто считает, что лучшие пляжи могут быть только на Мальдивах или Филиппинах, засомневается. Самые смелые смогут искупаться, если захотят преодолеть достаточно затяжной спуск из ступеней.

Альтернативный вариант для купания без лишних сложностей - арендовать катер в Балаклаве, который привезет нас на один из пляжей.

Мыс Балаклава

Красавице Балаклаве будет посвящена вторая половина нашего маршрута. Там мы выберем себе на обед что-то вкусное из крымских продуктов или свежевыловленной рыбы. Я знаю заведения, где проверено хорошо и не жадно.

Поедем смотреть на Балаклавскую бухту с самых выгодных ракурсов, подъедем к подножью крепости Чембало вместо того, чтобы туда идти, посмотрим красивейший пляж Васили. Прогуляемся по набережным среди лодок и яхт, побродим по улочкам, посмотрим как выглядит пляж, где купаются местные, погладим местных котов.

Закончить наше путешествие я предлагаю в центре Севастополя на моей любимой смотровой площадке для встречи заката в отдалении толпы. Проводим солнце спать, выпьем чаю или чего покрепче.

Важно знать: