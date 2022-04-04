Город с ликом императрицы

Город с ликом императрицы
Город с ликом императрицы
Город с ликом императрицы
Город с ликом императрицы
Город с ликом императрицы
Город с ликом императрицы

Что вас ожидает 🤩

  • Центр города:
  • Площадь Нахимова
  • Севастопольская бухта
  • Памятник Затопленным кораблям
  • Приморский бульвар
  • Владимирский собор
  • Штаб Черноморского флота
  • Музей Черноморского флота
Пешеходная экскурсия по наиболее важным и значимым местам нашего, Августейшего, города.
Как все начиналось?
С чего?

Где происходили основные события?

Ответы на эти и другие вопросы, вы услышите именно на этой экскурсии.
Для этого нам не нужно будет удаляться в космос - все намного ближе.
Итак, начнем с места заложения памятного знака, продолжим на Графской пристани, Узнаем почему площадь Нахимова называется именно так, и почему памятник адмиралу "отвернулся" от нас)))
Расскажу как происходила первая оборона города и чем закончилась.
Как увековечили эти события - об этом также прозвучит рассказ.
События Великой Отечественной войны: кто первым принял удар на себя….
Почему горит черное море и при чем здесь Миклухо Маклай?
Приморский и мичманский бульвар. почему такое разделение?
Владимирский собор - усыпальница адмиралов

Холм "беззакония"…

Памятник Екатерине, и почему же, все таки, такое название экскурсии))

Вопросов много, ответы будут))

Также мы найдем артефакты сохранившиеся после обеих войн, которые городу пришлось пережить - выставка орудий от 19 века до наших дней

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Экскурсия пешеходная
  • И не требует дополнительных затрат
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
Завершение: пл. Нахимова
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, по договоренности

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