Пешеходная экскурсия по наиболее важным и значимым местам нашего, Августейшего, города.

Как все начиналось?

С чего?

Где происходили основные события?

Ответы на эти и другие вопросы, вы услышите именно на этой экскурсии.

Для этого нам не нужно будет удаляться в космос - все намного ближе.

Итак, начнем с места заложения памятного знака, продолжим на Графской пристани, Узнаем почему площадь Нахимова называется именно так, и почему памятник адмиралу "отвернулся" от нас)))

Расскажу как происходила первая оборона города и чем закончилась.

Как увековечили эти события - об этом также прозвучит рассказ.

События Великой Отечественной войны: кто первым принял удар на себя….

Почему горит черное море и при чем здесь Миклухо Маклай?

Приморский и мичманский бульвар. почему такое разделение?

Владимирский собор - усыпальница адмиралов

Холм "беззакония"…

Памятник Екатерине, и почему же, все таки, такое название экскурсии))

Вопросов много, ответы будут))

Также мы найдем артефакты сохранившиеся после обеих войн, которые городу пришлось пережить - выставка орудий от 19 века до наших дней