Пешеходная экскурсия по наиболее важным и значимым местам нашего, Августейшего, города.
Как все начиналось?
С чего?
Где происходили основные события?
Ответы на эти и другие вопросы, вы услышите именно на этой экскурсии.
Для этого нам не нужно будет удаляться в космос - все намного ближе.
Итак, начнем с места заложения памятного знака, продолжим на Графской пристани, Узнаем почему площадь Нахимова называется именно так, и почему памятник адмиралу "отвернулся" от нас)))
Расскажу как происходила первая оборона города и чем закончилась.
Как увековечили эти события - об этом также прозвучит рассказ.
События Великой Отечественной войны: кто первым принял удар на себя….
Почему горит черное море и при чем здесь Миклухо Маклай?
Приморский и мичманский бульвар. почему такое разделение?
Владимирский собор - усыпальница адмиралов
Холм "беззакония"…
Памятник Екатерине, и почему же, все таки, такое название экскурсии))
Вопросов много, ответы будут))
Также мы найдем артефакты сохранившиеся после обеих войн, которые городу пришлось пережить - выставка орудий от 19 века до наших дней