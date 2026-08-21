Что вы можете увидеть 🤩

Мы проедем по местам, где великий князь Потемкин встречал свою императрицу.
Полюбуемся великолепными видами на Севастопольскую бухту, прогуляемся по морю на катере, увидим Балаклаву и Байдарскую долину, посетим завод Инкерман.
Полюбуемся великолепными видами на Севастопольскую бухту, прогуляемся по морю на катере, увидим Балаклаву и Байдарскую долину, посетим завод Инкерман.
Описание экскурсииМы проедем по местам, где великий князь Потемкин встречал свою императрицу. Полюбуемся великолепными видами на Севастопольскую бухту с горного плато, откуда ее видела Екатерина. Увидим озеро, возникшее на месте карьера, куда ссылали неугодных в Римской империи, среди которых был святой Климент. При желании, заедем на Инкерманский завод, где отведаем дары бога Диониса. Затем, следуя маршруту Екатерины, отправимся в Балаклаву. И хоть тогда еще не было секретного завода и фортификационных сооружений, мы сможем их посетить. Рекомендуем выйти в открытое море, на катере - незабываемы впечатления Посетим Байдарскую долину, где Потемкин построил свое имение. Байдарские ворота и Форосская церковь, куда мы приедем ближе к закату, будут финалом нашей поездки.
по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Инкерман
- Крепость Каламита
- Свято-Климентовский монастырь
- Севастопольская бухта
- Балаклава, секретный завод
- Балаклавская бухта
- Байдарская долина
- Байдарские ворота
- Форосский храм
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты в музеи
- Дегустации
- Морская прогулка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания в Ленинском или Гагаринском районе города города
Завершение: Ваше место проживания или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Севастополя
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