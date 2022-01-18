Путь императрицы: Севастополь глазами Екатерины II

Мы проедем по местам, где великий князь Потемкин встречал свою императрицу

Индивидуально
для 6 чел.
Мы проедем по местам, где великий князь Потемкин встречал свою императрицу.

Полюбуемся великолепными видами на Севастопольскую бухту, прогуляемся по морю на катере, увидим Балаклаву и Байдарскую долину, посетим завод Инкерман.
Путь императрицы: Севастополь глазами Екатерины II
Путь императрицы: Севастополь глазами Екатерины II
Путь императрицы: Севастополь глазами Екатерины II
Путь императрицы: Севастополь глазами Екатерины II
Путь императрицы: Севастополь глазами Екатерины II
Путь императрицы: Севастополь глазами Екатерины II
Путь императрицы: Севастополь глазами Екатерины II

Что вы можете увидеть 🤩

  • Инкерман
  • крепость Каламита
  • Свято-Климентовский монастырь
  • Севастопольская бухта
  • Графская пристань
  • площадь Нахимова
  • памятник Затопленным кораблям
  • Приморский бульвар
  • памятник Екатерине II
  • Балаклава
  • секретный завод
  • Балаклавская бухта
  • Байдарская долина
  • менгиры
  • Байдарские ворота
  • Форосский храм.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет

Мы проедем по местам, где великий князь Потемкин встречал свою императрицу. Полюбуемся великолепными видами на Севастопольскую бухту с горного плато, откуда ее видела Екатерина.
Увидим озеро, возникшее на месте карьера, куда ссылали неугодных в Римской империи, среди которых был святой Климент.
При желании, заедем на Инкерманский завод, где отведаем дары бога Диониса. Затем проследуем в самое сердце города, сюда же, в свое время, прибыла и Екатерина.
Мы отправимся на Графскаую пристань, увидим памятник императрице, прогуляемся по исторической части города и рассмотрим то, чего, быть может не замечали ранее.
Здесь же можно совершить путешествие по Севастопольской бухте, на прогулочном катере.
Затем, следуя маршруту Екатерины, отправимся в Балаклаву. И хоть тогда еще не было секретного завода и фортификационных сооружений, мы сможем их посетить.
Мы прогуляемся по набережной и сделаем фото на память.
Посетим Байдарскую долину, где Потемкин построил свое имение.
Байдарские ворота и Форосская церковь, куда мы приедем ближе к закату, будут финалом нашей поездки.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер,
  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • питание,
  • входные билеты в музеи,
  • дегустации,
  • морская прогулка.

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер
  • услуги гида.
Что не входит
  • питание
  • входные билеты в музеи
  • дегустации
  • морская прогулка.
Место начала и завершения?
Ваше место проживания
Когда и сколько длится
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Очередность посещения мест может меняться в зависимости от места нашей встречи.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности

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