Что вы можете увидеть 🤩

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы проедем по местам, где великий князь Потемкин встречал свою императрицу.



Полюбуемся великолепными видами на Севастопольскую бухту, прогуляемся по морю на катере, увидим Балаклаву и Байдарскую долину, посетим завод Инкерман.

Светлана Ваш гид в Севастополе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 13 900 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 8 часов 1-6 человек Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Мы проедем по местам, где великий князь Потемкин встречал свою императрицу. Полюбуемся великолепными видами на Севастопольскую бухту с горного плато, откуда ее видела Екатерина. Увидим озеро, возникшее на месте карьера, куда ссылали неугодных в Римской империи, среди которых был святой Климент. При желании, заедем на Инкерманский завод, где отведаем дары бога Диониса. Затем, следуя маршруту Екатерины, отправимся в Балаклаву. И хоть тогда еще не было секретного завода и фортификационных сооружений, мы сможем их посетить. Рекомендуем выйти в открытое море, на катере - незабываемы впечатления Посетим Байдарскую долину, где Потемкин построил свое имение. Байдарские ворота и Форосская церковь, куда мы приедем ближе к закату, будут финалом нашей поездки.

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