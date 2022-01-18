Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ждет
Мы проедем по местам, где великий князь Потемкин встречал свою императрицу. Полюбуемся великолепными видами на Севастопольскую бухту с горного плато, откуда ее видела Екатерина.
Увидим озеро, возникшее на месте карьера, куда ссылали неугодных в Римской империи, среди которых был святой Климент.
При желании, заедем на Инкерманский завод, где отведаем дары бога Диониса. Затем проследуем в самое сердце города, сюда же, в свое время, прибыла и Екатерина.
Мы отправимся на Графскаую пристань, увидим памятник императрице, прогуляемся по исторической части города и рассмотрим то, чего, быть может не замечали ранее.
Здесь же можно совершить путешествие по Севастопольской бухте, на прогулочном катере.
Затем, следуя маршруту Екатерины, отправимся в Балаклаву. И хоть тогда еще не было секретного завода и фортификационных сооружений, мы сможем их посетить.
Мы прогуляемся по набережной и сделаем фото на память.
Посетим Байдарскую долину, где Потемкин построил свое имение.
Байдарские ворота и Форосская церковь, куда мы приедем ближе к закату, будут финалом нашей поездки.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
Туристы оплачивают самостоятельно:
- питание,
- входные билеты в музеи,
- дегустации,
- морская прогулка.