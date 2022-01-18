Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ждет

Мы проедем по местам, где великий князь Потемкин встречал свою императрицу. Полюбуемся великолепными видами на Севастопольскую бухту с горного плато, откуда ее видела Екатерина.

Увидим озеро, возникшее на месте карьера, куда ссылали неугодных в Римской империи, среди которых был святой Климент.

При желании, заедем на Инкерманский завод, где отведаем дары бога Диониса. Затем проследуем в самое сердце города, сюда же, в свое время, прибыла и Екатерина.

Мы отправимся на Графскаую пристань, увидим памятник императрице, прогуляемся по исторической части города и рассмотрим то, чего, быть может не замечали ранее.

Здесь же можно совершить путешествие по Севастопольской бухте, на прогулочном катере.

Затем, следуя маршруту Екатерины, отправимся в Балаклаву. И хоть тогда еще не было секретного завода и фортификационных сооружений, мы сможем их посетить.

Мы прогуляемся по набережной и сделаем фото на память.

Посетим Байдарскую долину, где Потемкин построил свое имение.

Байдарские ворота и Форосская церковь, куда мы приедем ближе к закату, будут финалом нашей поездки.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

трансфер,

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: