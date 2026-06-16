Главные факты о пещере Таврида - пещера была найдена абсолютно случайно в 2018 году при строительстве федеральной трассы «Таврида»; - миллионы лет назад здесь был естественный капкан-ловушка для животных.
Внутри нашли останки древних гиен, саблезубых кошек, мамонтов, гигантских верблюдов и эласмотериев (древних носорогов); - пещера является действующим спелеологическим объектом и в ней обитают колонии летучих мышей.
Внутри нашли останки древних гиен, саблезубых кошек, мамонтов, гигантских верблюдов и эласмотериев (древних носорогов); - пещера является действующим спелеологическим объектом и в ней обитают колонии летучих мышей.
Описание экскурсииУвлекательное путешествие в подземный мир крымского предгорья. Пещера “Таврида” – самая протяженная в Крыму – 485 метров подземных галерей. Уникальные минералы, кости древних животных, неподдельная красота и восторг. Замечательный отдых для всей семьи у подножия Ак-Кая. Суворовский дуб.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещера «Таврида»
- Белая скала - Ак-Кая
- Суворовский дуб
Что включено
- Экскурсионное сопровождение (услуги гида)
Что не входит в цену
- Транспорт, при необходимости порекомендуем перевозчика, оплата непосредственно перевозчику (1000 руб. /чел.)
- Входной билет в пещеру - 800 взр., 600 дет. до 14 лет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центр города: площадь Нахимова
Завершение: Площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Севастополя
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